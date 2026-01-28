Россия впервые показала за рубежом импортозамещенные Ил-114-300 и SJ-100

Tекст: Дарья Григоренко

Оба российских лайнера прибыли в Индию в понедельник. В пресс-службе Ростеха отметили, что перелет прошел в штатном режиме над регионами с различными климатическими и географическими условиями, передает РИА «Новости».

ОАК ранее сообщала об интересе индийских авиакомпаний к этим моделям, и на выставке запланированы демонстрации для специалистов местной авиаотрасли. Самолет SJ-100 в ливрее индийской компании HAL – это ближнемагистральный узкофюзеляжный лайнер, который создается по программе импортозамещения компонентов и систем. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, в 2026 году ожидаются поставки 12 таких самолетов.

Модернизированный Ил-114-300 – турбовинтовой пассажирский самолет, который также представлен на выставке. Росавиация прогнозирует, что первые три Ил-114-300 поступят в эксплуатацию в 2026 году.

Wings India 2026 – крупнейшая в Азии выставка гражданской авиации – начала работу в среду. Мероприятие торжественно открыл министр гражданской авиации Индии Раммохан Найду Кинджарапу при участии высокопоставленных лиц из разных стран. Программа форума включает круглые столы по развитию авиационной отрасли и призвана продемонстрировать превращение Индии в международный авиационный хаб.

Накануне новейшие российские лайнеры Ил-114-300 и SJ-100, оснащенные отечественными двигателями, впервые были представлены международным гостям на авиасалоне Wings India в полной комплектации. Самолеты вылетели из подмосковного Жуковского и преодолели маршрут через десять стран, при этом все российские системы и агрегаты обеспечили бесперебойную работу в пути.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала международный показ новых российских самолетов Ил-114-300 и SJ-100.

