В МВД сообщили о новой схеме мошенничества с мнимыми выигрышами

В МВД сообщили о схеме обмана с переводом денег для выигрыша

Tекст: Мария Иванова

Мошенники разрабатывают новые схемы обмана, обещая гражданам получение крупного выигрыша, сообщает МВД.

В управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий разъяснили, что злоумышленники требуют перевести деньги на свою карту якобы для «увеличения процента конвертации». Жертвам для убедительности также направляют фальшивые уведомления, похожие на сообщения от банковских приложений.

В МВД подчеркивают, что банки никогда не просят клиентов совершать встречные переводы для разблокировки операций или получения выигрыша. Все комиссии и курсовые разницы проводятся автоматически внутри банковской системы, а не через ручные переводы.

Ведомство напоминает, что любые требования перевести деньги для получения «выигрыша» или «дохода от инвестиций» всегда являются мошенничеством. Рекомендуется проявлять бдительность при получении подобных сообщений и не поддаваться на уговоры злоумышленников.

