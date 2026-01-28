В ОП предложили ввести в России «совместный» декрет

Tекст: Дарья Григоренко

«Из идей, которые я сейчас бы предлагал рассмотреть, – это дать возможность [работающим] бабушкам и отцам уходить в отпуск по уходу за ребенком в тот период, когда мама еще находится в отпуске по беременности и родам», – подчеркнул Рыбальченко, передает ТАСС.

Сейчас отпуск по уходу за ребенком оформляется только после завершения отпуска по беременности и родам, который длится 70 дней после родов при обычной беременности. В результате родственникам, желающим помочь молодой матери в это время, приходится брать отпуск за свой счет. Рыбальченко считает, что эту ситуацию необходимо изменить, чтобы родственники могли поддерживать маму официально.

По словам главы комиссии, мера особенно важна для семей с несколькими детьми, которые требуют ухода, пока мама находится в перинатальном центре. Кроме того, он отметил, что молодым мамам, особенно в случае послеродовой депрессии, важна поддержка близких людей. Рыбальченко уверен, что «совместный» декрет поможет укрепить семейные связи и положительно скажется на демографии.

В России декрет делится на два этапа: отпуск по беременности и родам (от 140 до 194 дней в зависимости от обстоятельств) и отпуск по уходу за ребенком, которым могут воспользоваться не только мама, но и папа или другие родственники. Второй отпуск предоставляется до достижения ребенком трех лет, однако выплата в размере 40% от среднего заработка положена только до полутора лет.

Рыбальченко предложил продлить оплачиваемый декретный отпуск на второго ребенка до двух лет, а после рождения третьего – до трех лет. С 1 января в России в страховой стаж родителей включаются периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет без ограничений, тогда как раньше общий срок не превышал шести лет.

В понедельник Рыбальченко выступил за выплату пособия многодетным матерям на протяжении всех трех лет декретного отпуска.

Правительство ранее сняло ограничения по учету в стаже отпуска по уходу за ребенком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году максимальная сумма выплат по беременности и родам составит 1,3 млн рублей. В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 75% от зарплаты.