Российско-индийские учения «Милан-2026» решили провести в феврале

Совместные российско-индийские военно-морские учения «Милан-2026» пройдут в феврале в Бенгальском заливе Индийского океана, передает ТАСС.
В маневрах примет участие фрегат Тихоокеанского флота ВМФ России «Маршал Шапошников». Учения организует Морколлегия РФ совместно с индийскими военными.
Как сообщила пресс-служба, «после выхода из порта [Маскат в Омане] корабль продолжит выполнение задач и примет участие в российско-индийском учении «Милан-2026» в Бенгальском заливе северной части Индийского океана». Программа учений рассчитана с 18 по 25 февраля 2026 года.
В этот период российский фрегат совершит неофициальный визит в индийский порт Вишахапатнам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин утвердил военное соглашение с Индией.
Совет Федерации одобрил соглашение о правилах отправки российских военных в Индию.
Российские и индийские военные провели совместные учения по штурму города.