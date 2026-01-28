  • Новость часаПВО России сбила 75 украинских беспилотников за ночь
    28 января 2026, 07:41 • Новости дня

    Немецкий политик Нимайер: ЕС захотела диалога после применения «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Демонстрация возможностей российского ракетного комплекса «Орешник» убедила западных лидеров в неизбежности обсуждения будущего украинского конфликта с Москвой, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

    Удар новой системой вооружений показал необходимость контактов с Россией, сказал Нимайер, передает РИА «Новости».

    «Применение «Орешника», очевидно, было просто демонстрацией. РФ может это делать хоть каждый день, а не только однажды. Считаю, что Россию теперь воспринимают очень серьезно, и они перейдут к разговору с Москвой насчет судьбы Украины», – заявил эксперт.

    Политик подчеркнул безальтернативность диалога с российской стороной для европейцев. Он указал, что без участия Москвы не получится найти решения ни для завершения конфликта, ни для последующего урегулирования ситуации.

    Ранее глава СВР Сергей Нарышкин сообщал, что западные специалисты признали отсутствие средств для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник».

    Также он отмечал, что применение «Орешника» ошеломило Запад.

    27 января 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками

    Политолог Куприянов: Европа захотела занять новые ниши на индийском рынке вооружений

    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    @ Manish Swarup/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тарифная политика Дональда Трампа, которая коснулась и Индии, показала, что Дели не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора. В этой связи республика интенсифицировала контакты с Европой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов. Ранее Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле. По оценкам эксперта, сделка принесет выгоду индийцам, но также может грозить и рисками.

    «Переговоры между Нью-Дели и Брюсселем о свободной торговле особенно активизировались в последний год. Связано это было во многом с заявлениями Дональда Трампа», – напомнил Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН. Как уточнил собеседник, угрозы президента США в адрес Индии показали, что республика не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора.

    На этом фоне индийцы начали искать альтернативный источник инвестиций. «Так, они, во-первых, продолжили улучшать сотрудничество с Россией, во-вторых, перешли к нормализации отношений с Китаем, и в-третьих, интенсифицировали контакты с Европой», – пояснил собеседник, добавив, что Дели рассматривает европейцев в качестве «одного из потенциально наиболее перспективных партнеров».

    Впрочем, сделка о свободной торговле может нести для Индии как выгоду, так и риски. «Индийцы известны тем, что они всегда максимально защищают свой рынок от иностранных интервенций», – напомнил Куприянов. Он не исключил, что в рамках достигнутого соглашения Дели добилась защитных мер для чувствительных национальных секторов, в частности молочной промышленности. «Если же Европа начнет, например, достаточно активный экспорт молочки, то индийским производителям придется нелегко», – пояснил политолог.

    «Республика, по сути, полностью обеспечивает себя продуктами питания и является на мировом рынке одним из серьезнейших экспортеров по отдельным позициям. В то же время, Дели импортирует европейское зерно, но в сравнительно небольших объемах и преимущественно для того, чтобы делать из них продукцию, которая интересна индийскому среднему классу», – добавил эксперт, упомянув, что в стране формируется слой населения, заинтересованный в импорте.

    По его оценкам, от сделки сильно выиграет индийская легкая промышленность. «Республика сейчас экспортирует в Европу текстильные и кожевенные изделия. Торговое соглашение заметно облегчит этот процесс», – детализировал спикер. Он также коснулся сектора производства автомобилей. «Доступ европейских компаний создаст конкуренцию уже существующим на индийском рынке производителям. Прежде всего это коснется японцев, которые превратили Индию в «сборочный цех» для своей техники, экспортируемой в третьи страны», – считает Куприянов.

    Что касается соглашения Дели и Брюсселя в сфере безопасности и обороны, то речь, вероятно, идет о подтверждении готовности Индии расширять сотрудничество и активнее импортировать европейскую технику, в первую очередь, авиацию. «Возможно, с точки зрения Евросоюза, это дополнительная гарантия того, что, если Трамп их бросит, они не останутся в одиночестве. Но Индия никогда не связывает себя обязывающими соглашениями в военной сфере. Я сомневаюсь, что документ окажется неким пактом», – отметил аналитик.

    Он указал, что в связи с проведением спецоперации Россия снизила экспорт вооружений, в том числе индийским партнерам. «Для европейцев сейчас очень удобный момент, чтобы занять дополнительные ниши на индийском рынке», – добавил собеседник, напомнив, что у индийцев достаточно тесные связи с Францией. «Возможно, появятся новые игроки, например, Германия», – допустил эксперт.

    «Другое дело, когда конфликт на Украине закончится, это будет означать, что российские товары в военной сфере, которые пойдут на мировые рынки, начнут вытеснять конкурентов. Я не исключаю, что как европейцы быстро входят в сектора Индии, так же быстро и выйдут оттуда», – заключил Куприянов.

    Ранее Индия и Евросоюз полностью согласовали договор о свободной торговле. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам удалось «сотворить историю, укрепив сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми демократиями». «Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек. Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще крепче», – написала она.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что договор охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. «Люди во всем мире называют это соглашение «матерью всех сделок». Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – сказал политик.

    Он не стал уточнять детали документа, отметив лишь, что «промышленность Индии получит огромный импульс благодаря этой сделке с ЕС, сфера услуг также будет расти». «Соглашение о свободной торговле придаст уверенность всем инвесторам и бизнесменам, стимулируя их инвестировать в Индию», – подчеркнул Моди.

    Почти 97% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам. Так, пошлины на автомобили постепенно будут снижены со 110% до 10%, а тарифы на запчасти – полностью отменены в течение пяти – десяти лет. Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв огромный свой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС.

    «Это станет обнадеживающим сигналом для европейских фермеров, которые в последние месяцы активно протестовали, опасаясь, что их позиции будут подорваны дешевой сельскохозяйственной продукцией», – пишет Politico. Пошлины на крепкие спиртные напитки, которые в настоящее время достигают 150%, будут снижены до 40%.

    Брюссель, в свою очередь, взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Дели 500 млн евро для помощи по сокращению выбросов парниковых газов и «промышленную трансформацию». Для Индии эта сделка также представляет собой возможность увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля и химикатов, отмечает Politico.

    Официальное подписание соглашения между Индией и ЕС состоится после юридической проверки, которая, как ожидается, продлится от пяти до шести месяцев. Планируется, что оно вступит в силу в 2027 году. Отметим, переговоры о торговой сделке продолжались почти 20 лет. Они неоднократно заходили в тупик и прекратились в 2013 году. В 2022 году дискуссия возобновилась из-за ситуации в мировой торговле, на которую повлияла тарифная политика Дональда Трампа.

    Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз и Индия во вторник также подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны. По информации Bloomberg, это «стало политическим сигналом на фоне ослабления трансатлантических связей». В рамках сотрудничества планируется развитие оборонной промышленности, а также расширение совместных инициатив в морской сфере. По словам специалистов, такие шаги свидетельствуют о смещении внешнеполитических приоритетов Индии на Запад и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    27 января 2026, 16:48 • Новости дня
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    @ Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия после введения запрета на закупку российского газа с 2027 года готовит аналогичные ограничения на поставки ядерного топлива, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    По словам Итконен, подготовка соответствующего запрета находится на начальной стадии, передает ТАСС.

    «Этот запрет находится на стадии подготовки. Это более сложный вопрос, поэтому я не могу сообщить сроки, [когда он будет представлен], но это произойдет в надлежащее время», – заявила она.

    Ранее Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    27 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Рар: Европа хочет превратить Украину в собственный протекторат

    Политолог Рар: Принятия Киева в ЕС станет для Брюсселя проблемой

    Рар: Европа хочет превратить Украину в собственный протекторат
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европейские лидеры намерены выдать Украине своеобразную компенсацию за разрушенную экономику и потерянные территории. Таковой может стать членство в ЕС. Не все государства будут согласны с этим, но Брюсселю хватит сил переубедить оппозиционеров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский считает возможным вступление Украины в ЕС к 2027 году.

    «После окончания конфликта на Украине, оформленного в соответствующий мирный договор, Запад должен будет предоставить ей некую компенсацию за разрушенную экономику и потерянную часть территории. Именно поэтому все больше политиков в Брюсселе склоняются к идее принять ее в ЕС, минуя значительную часть правил», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «То есть Украина может рассчитывать как минимум на статус «протектората» Евросоюза, что теоретически даст стране некоторые гарантии безопасности, тогда как членство в НАТО для Киева исключено», – полагает он.

    При этом «костяк» ЕС будет настойчиво проталкивать вхождение Украины в объединение. «Конечно, с этим согласны далеко не все члены союза, но им будут «выкручивать руки», из-за чего они рано или поздно согласятся. И тот факт, что Брюссель после принятия Киева в организацию столкнется с большими проблемами – тоже всем понятен. Украинская политическая, социальная и экономическая системы не соответствуют стандартам ЕС», – добавляет собеседник.

    «При этом в большинстве стран население будет выступать против членства Киева в союзе. Германия не станет исключением. Однако правящие круги ФРГ станут активно лоббировать мысль о том, что в случае непринятия Украины она рухнет. А за последние годы судьба этого государства стала плотно ассоциироваться с судьбой всей Европы», – заключил Рар.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет «полностью технически» готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким, сообщает РИА «Новости».

    Тем не менее, обозначенные сроки не устроили многих политиков ЕС. Например, Навроцкий оценил подобные темпы как «труднодостижимые», пишет RMF24. Нереализуемыми эти планы считает и премьер Венгрии Виктор Орбан. Он также подчеркнул, что Будапешт будет последовательно выступать против расширения ЕС за счет Украины, отмечает телеканал M1.

    Примечательно, что венгерский лидер также заявлял о наличии у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен плана, согласно которому Украина в течение десяти лет должна получить финансирование в размере 800 млрд долларов и ускоренно вступить в ЕС к 2027 году. Как сообщает Politico, часть лидеров уже выразили Брюсселю обеспокоенность по поводу перспектив принятия Киева.

    Тем не менее, некий дипломат в беседе с изданием назвал масштаб возражений преувеличенным, отметив, что они исходят «от двух разных голосов». Один из «голосов» призвал обсуждать членство, основываясь на достижениях, другой же категорично занял позицию против дальнейшего расширения ЕС.

    27 января 2026, 13:57 • Новости дня
    Германский политолог назвал цели Евросоюза в торговом соглашении с Индией

    Германский политолог Рар: ЕС добивается ухода Индии из орбиты России

    Германский политолог назвал цели Евросоюза в торговом соглашении с Индией
    @ IMAGO/Christian Ohde/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Брюссель по-прежнему хочется добиться ухода Дели из орбиты Москвы, в том числе поэтому ЕС так стремился заключить торговое соглашение с Индией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее индийская и европейская стороны полностью согласовали договор о свободной торговле.

    «Евросоюз понимает, что в многополярном мире ему грозит одиночество. Поэтому Брюссель ищет возможности срочно подписать новые торговые договора и создать свободные экономические зоны с ведущими государствами Глобального Юга, в первую очередь – с Индией и Бразилией. Европе нужны ресурсы, которыми располагают страны БРИКС», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, Брюссель по-прежнему стремится добиться ухода из орбиты Москвы стран, которые с ней сотрудничают. ЕС ставить себе цель изолировать Россию. Но угрозами санкций и силой заставить Индию и Бразилию отдалиться от партнерства с российской стороной Европе не удалось. Поэтому теперь вместо кнута европейские лидеры используют пряник, заманивая Глобальный Юг в свои объятия», – детализировал спикер.

    Ранее Индия и Евросоюз полностью согласовали договор о свободной торговле. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам удалось «сотворить историю, укрепив сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми демократиями». «Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек. Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще крепче», – написала она.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что договор охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. «Люди во всем мире называют это соглашение «матерью всех сделок». Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – сказал политик.

    Почти 97% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам. Так, пошлины на автомобили постепенно будут снижены со 110% до 10%, а тарифы на запчасти – полностью отменены в течение пяти-десяти лет. Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв огромный свой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС.

    Брюссель, в свою очередь, взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Дели 500 млн евро для помощи по сокращению выбросов парниковых газов и «промышленную трансформацию». Для Индии эта сделка также представляет собой возможность увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля и химикатов, отмечает Politico.

    Политолог Алексей Куприянов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что тарифная политика главы Белого дома Дональда Трампа, которая коснулась и Индии, показала, что Дели не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора. В этой связи республика интенсифицировала контакты с Европой.

    27 января 2026, 20:54 • Новости дня
    В ООН выступили с заявлением о неправомерности односторонних санкций ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с общим населением свыше двух млрд человек, заявили в ООН. При этом такие санкции являются неправомерными с точки зрения международного права.

    Санкции, введенные Евросоюзом против более 30 стран, затронули свыше 2,2 млрд человек. В перечень попали Россия, Беларусь, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Ливия, Судан, Сомали, Йемен, Бурунди, ЦАР, Республика Конго, Гвинея и другие государства. Об этом сообщили на международной конференции, организованной миссией Белоруссии в Брюсселе, передает ТАСС.

    В обсуждении приняли участие представители Европарламента и спецдокладчик ООН по вопросам односторонних мер профессор Елена Довгань. Она подчеркнула, что санкции могут быть введены только решением Совета Безопасности ООН. Ученый заявила: «Все остальные рестрикции – это односторонние принудительные меры, которые неправомерны с точки зрения международного права».

    Профессор привела примеры, когда односторонние санкции приводили к прямой гибели наиболее незащищенных групп населения, отметив негативное влияние подобных рестрикций на права человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для продолжения диалога о вступлении в Евросоюз.

    А в понедельник Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа в Евросоюз с 2027 года.

    Политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    27 января 2026, 13:55 • Новости дня
    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа

    Фицо: Венгрия и Словакия подадут иски против запрета импорта российского газа

    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа
    @ Denes Erdos/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия и Венгрия обираются отдельно обжаловать решение Евросоюза о запрете импорта российского газа с 2027 года, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Венгрия и Словакия намерены подать в суд Евросоюза два отдельных иска против запрета на импорт российского газа с 2027 года, передает ТАСС.

    Такое решение принято из-за невозможности подачи совместной жалобы. Фицо подчеркнул, что, несмотря на раздельные иски, страны будут тесно координировать свои действия по этому вопросу.

    Портал Dennik N приводит слова Фицо: «Совместный иск невозможен, каждая страна подаст иск самостоятельно».

    Также он выразил уверенность, что до вступления запрета в силу конфликт на Украине завершится. По мнению премьера, после окончания конфликта многие страны будут стремиться к восстановлению деловых контактов с Россией.

    Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о подготовке иска в суд ЕС с целью добиться отмены запрета на импорт российского газа с 2027 года.

    Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года.

    28 января 2026, 00:00 • Новости дня
    Фицо объявил новую дату окончания конфликта на Украине

    Фицо: Конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года

    Фицо объявил новую дату окончания конфликта на Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкая Республика должна прекратить закупки российского газа не позднее 1 ноября 2027 года, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Роберт Фицо, отметив, что это знаменует собой завершение энергетического самоубийства Европейского союза.

    Совет Европейского союза и Европейский парламент 26 января официально приняли закон о поэтапном прекращении импорта российского газа и нефти, что является очередным шагов в реализации плана REPowerEU по достижению энергетической независимости от России.

    Фицо в связи с этим заявил, что Словацкая Республика подаст иск против принятого регламента в Суд Европейского союза в Люксембурге.

    «Мы будем возражать против нарушения принципов субсидиарности и пропорциональности. В нашем распоряжении есть четкий документ, подготовленный Министерством юстиции в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и по европейским делам. Мы будем требовать, чтобы этот регламент был признан противоречащим основополагающим принципам, на которых зиждется ЕС», – приводит слова Фицо портал Hlavne Spravy.

    Венгрия проголосовала против документа вместе со Словакией и также планирует подать аналогичный иск.

    Фицо считает, что до 1 ноября 2027 года война на Украине закончится, «и мы все придем в себя» .

    «Потому что такой разрыв с российской энергетикой – это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», – заявил премьер Словакии.

    По его словам, это бессмысленное идеологическое решение, принятое из-за ненависти к Российской Федерации. Когда война на Украине закончится, по словам Фицо, «все будут ломать себе ноги, гоняясь в Россию и делая там бизнес».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о подготовке иска в суд ЕС с целью добиться отмены запрета на импорт российского газа с 2027 года. Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Фицо заявил о рисках для Словакии после эмбарго на российский газ со стороны ЕС.

    27 января 2026, 22:42 • Новости дня
    Сибига: Москва и Киев подпишут отдельные мирные соглашения с США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина планирует подписать договор о завершении конфликта с США, а США, в свою очередь, с Россией, Европы среди подписантов не будет.

    Украина намерена подписать мирное соглашение с Соединенными Штатами, а США, в свою очередь, с Россией, участие Евросоюза в этом процессе не предусмотрено, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью украинскому интернет-изданию «Европейская правда».

    «Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США», – отметил Сибига, отвечая на вопрос о вероятных сторонах будущего соглашения.

    Министр подчеркнул, что текущая конфигурация будущего договора еще не окончательная, переговоры продолжаются, а Евросоюз, несмотря на отсутствие формального участия в подписании, все же «присутствует» в процессе обсуждения и в гарантиях безопасности.

    Сибига сообщил, что ключевыми остаются вопросы о статусе некоторых территорий и Запорожской АЭС, которые пока не решены. Он также подтвердил, что присутствие американских войск на Украине в качестве гарантий безопасности не предусматривается.

    Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Американский экономист Джеффри Сакс отметил, что у Владимира Зеленского и его европейских партнеров нет стратегии на данном этапе конфликта на Украине.

    Кремль назвал принципиальной территориальную часть «формулы Анкориджа».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считал, что обсуждать отдельные положения переговорного процесса по Украине преждевременно.

    27 января 2026, 10:58 • Новости дня
    Дмитриев: Представители ЕС основывают свои высказывания на лжи

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил представителей Евросоюза в распространении недостоверной информации и негативной реакции на разоблачения.

    Представители Европейского союза сознательно строят свои высказывания на недостоверных данных, а при разоблачении предпочитают отрицать очевидное, передает ТАСС. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев отметил, что представители ЕС «основывают свое мнение на лжи и распространяют ложь».

    «И они ненавидят, если их ловят на этом, и любят все отрицать». Его комментарий был опубликован на странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Поводом для заявления Дмитриева стало выступление президента Финляндии Александера Стубба 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там Стубб утвердительно ответил на вопрос о способности Европы защитить себя без поддержки США. Позже, когда журналистка напомнила ему об этой реплике, президент Финляндии сказал с улыбкой: «Не точно мои [слова], это не цитата», что вызвало смех у аудитории.

    В ответ журналистка предложила свериться с протоколом обсуждения, а Стубб, продолжая улыбаться, прокомментировал: «Люблю журналистов». После этого дискуссия продолжилась в обычном режиме.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договориться о чем-либо с нынешними европейскими лидерами, скорее всего, не удастся.

    27 января 2026, 14:20 • Новости дня
    Франция обязала посольство России уведомлять о визитах дипломатов за сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД Франции официально уведомил посольство России о введении ограничений на передвижение российских дипломатов на территории страны.

    Ограничения вступили в силу с 25 января и являются частью мер, согласованных странами Евросоюза, передает РИА «Новости».

    В посольстве России уточнили: теперь при въезде во Францию или при транзите через страну дипломаты России, аккредитованные в других государствах ЕС, должны заранее информировать французский МИД. «Посольство должно уведомлять МИД Франции не позднее чем за 24 часа о приезде или проезде транзитом наших коллег», – заявили в диппредставительстве.

    При этом французская сторона пока не выдвигает дополнительных требований, выходящих за рамки решений Еврокомиссии.

    Ранее МИД Нидерландов официально уведомил посольство России о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов в пределах Евросоюза.

    27 января 2026, 11:02 • Новости дня
    ЕК одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро на перевооружение

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия согласовала финансирование для Польши по программе SAFE (Security Action for Europe), предусматривающее выделение 43,7 млрд евро на модернизацию армии и безопасность, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Европейская комиссия одобрила заявку Польши на получение 43,7 млрд евро в рамках программы перевооружения ЕС SAFE, передает «Интерфакс».

    Польский вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что средства направят на модернизацию вооруженных сил, развитие оборонной промышленности и обеспечение национальной безопасности.

    Польша станет крупнейшим бенефициаром инициативы, общий фонд которой составляет около 150 млрд евро.

    Ранее Польша направила в Еврокомиссию заявку на военные кредиты на сумму 43,7 млрд евро по программе милитаризации ЕС SAFE.

    Страны Евросоюза утвердили инвестиционный план SAFE на 150 млрд евро, направленный на усиление военного потенциала Европы и повышение самостоятельности ее оборонной промышленности.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и одержать в ней победу.

    27 января 2026, 10:37 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении «демонизации» России Польшей и Прибалтикой

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша и Прибалтика продолжают бояться и демонизировать Россию, что является серьезной ошибкой.

    Польша и страны Прибалтики продолжают испытывать страх перед Россией и демонизировать ее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    В беседе с журналистом издания Life Александром Юнашевым он подчеркнул, что подобное отношение является серьезной ошибкой со стороны этих государств.

    Песков отметил, что у России исторически сложились сложные отношения с некоторыми странами, которые испытывают «дефицит дружеских чувств» по отношению к Москве.

    «С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы.Все, кто приходит там к власти, начинают просто люто ненавидеть Россию и русских», – заявил Песков.

    По словам пресс-секретаря президента России, анти­российские настроения в Польше и Прибалтике лишают эти страны возможности извлечь пользу из взаимодействия с Россией.

    Песков выразил уверенность, что именно из русской культуры и сотрудничества с Россией Польша и страны Прибалтики могли бы получить много ценного для себя.

    Польша занимает второе место в  декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала русофобию основным товаром стран Прибалтики.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как русофобия разрушает прибалтийскую экономику.

    27 января 2026, 09:36 • Новости дня
    В МИД обвинили Эстонию в попытках ограничить судоходство в Балтике

    Посольство России заявило о попытках Таллина ограничить судоходство в Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Временный поверенный в делах России в Таллине осудил попытки Эстонии ограничить свободу судоходства и указал на недопустимость применения вооруженной силы к морякам, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

    Эстония предпринимает попытки ограничить свободу судоходства России в Балтийском море, применение вооруженной силы против моряков является недопустимым, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов, передает РИА «Новости».

    По словам российского дипломата, таким образом Эстония пытается помешать не только российским судам, но и другим странам, поддерживающим экономические связи с Россией.

    Ранее парламент Эстонии принял законопроект, разрешающий топить «опасные и подозрительные суда». Документ также предусматривает возможность нанесения ударов по гражданским судам, если их сочтут «угрозой важным объектам страны».

    Камран Абилов напомнил, что ООН запрещает ограничивать свободу судоходства, если судно не нарушает международные нормы. Дипломат подчеркнул, что даже в таком случае недопустимо применять вооруженные силы против моряков.

    Эстония занимает третье место в  декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что решение Эстонии топить «подозрительные» суда создает риски для Калининградской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как история наказывала Финляндию за агрессию к России.

    27 января 2026, 14:31 • Новости дня
    Американский эксперт заявил о полном отсутствии стратегии у Зеленского и ЕС

    Экономист Сакс: У Зеленского и ЕС нет никакой стратегии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что у Владимира Зеленского и его европейских партнеров отсутствует какая-либо стратегия на данном этапе конфликта на Украине.

    В интервью газете Il Fatto quotidiano Сакс выразил мнение, что Зеленский и ЕС лишь продолжают кровопролитие и выдают это за мужество, передает ТАСС.

    «Вся война на Украине на данном этапе оборачивается массовыми страданиями украинского народа без малейшей реалистичной стратегии ни у Зеленского и его банды, ни у европейских лидеров, которые с пылом продолжают их поддерживать», – заявил эксперт.

    Экономист отметил, что недавно обсуждавшаяся помощь Украине в размере 800 млрд долларов – это, по его словам, «чистая фантазия». Сакс уверен: никто не предоставит такие средства, несмотря на заявления, и никакого конкретного плана по их выделению не существует.

    Профессор также выразил мнение, что Европа сама оказалась в ловушке своей русофобской политики. По его мнению, если бы европейские лидеры признали Россию частью Европы и естественным партнером в энергетике, торговле и инвестициях, это могло бы остановить экономическое и геополитическое ослабление самого Евросоюза.

    Ранее Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине. До этого он поручил новому министру обороны Михаилу Федорову повысить эффективность мобилизации.

    27 января 2026, 09:22 • Новости дня
    В ЕС произошел раскол из-за позиции по «зеленому судоходству»

    Euractiv: В ЕС назревает раскол из-за споров о «зеленом судоходстве»

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает переход судоходства на экологически чистое топливо, однако страны не смогли прийти к единому мнению по климатическим мерам, сообщает портал Euractiv.

    Портал Euractiv сообщает, что вопрос сокращения выбросов на морском транспорте стал причиной споров между странами Евросоюза, передает ТАСС.

    Разногласия проявились в ходе обсуждения соглашения в Международной морской организации о переходе судоходства на экологически чистые виды топлива. Ранее ЕС поддержал программу достижения углеродной нейтральности в отрасли, но Греция и Кипр воздержались при голосовании из-за угроз санкций со стороны США, что привело к переносу окончательного решения на год.

    По данным Euractiv, часть стран ЕС, в том числе Дания и Нидерланды, провели консультации с Китаем, который выразил готовность искать компромисс по вопросам регулирования выбросов от судоходства. В то же время Греция поддержала альтернативную позицию США и Саудовской Аравии, предусматривающую использование сжиженного природного газа как переходного топлива, тогда как изначальная стратегия ЕС предполагает поэтапный отказ от ископаемого топлива.

    В Еврокомиссии заявили о готовности содействовать диалогу для выработки компромисса по данному вопросу. На данный момент, как подчеркивает Euractiv, у Евросоюза отсутствует согласованная позиция по дальнейшим переговорам.

    В Евросоюзе планируют сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против политики администрации президента США и поддержала соглашение ООН по уменьшению выбросов от судоходства.

    В то же время, Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату.

