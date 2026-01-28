Минздрав ввёл двойную психологическую консультацию для беременных

В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России

Член ОП Голышенкова: Легализация онлайн-казино позволит вернуть денежные потоки из-за рубежа в Россию

Tекст: Татьяна Косолапова

В Министерстве финансов предложили легализовать онлайн-казино. Согласно идее, можно было бы создать специального оператора, который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности. Таким образом государство сможет получать 100 млрд рублей в год. Администрировать новый налог планируется через ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ).



«Предложение о создании государственного или квазигосударственного оператора с высокими отчислениями в бюджет (30% и более) является, по сути, признанием провала политики полного запрета онлайн-казино, действующей с 2006 года. Запрет привел не к искоренению, а к масштабной миграции этого рынка в теневой, неконтролируемый сегмент. Десятки тысяч россиян ежедневно играют на зарубежных и нелегальных площадках, что создает три ключевые проблемы: отток капитала за рубеж, полное отсутствие защиты прав российских игроков и невозможность профилактики зависимости», – говорит Голышенкова.

С этой точки зрения, продолжает собеседница, легализация под жестким государственным контролем – логичный шаг. Он позволит вернуть денежные потоки в правовое поле России и направлять значительные средства (те самые 30%и более от выручки) на социально значимые цели, включая поддержку спорта, культуры и, что критически важно, на финансирование программ по лечению и профилактике игровой зависимости (лудомании или игромании). Эта мера будет способствовать и ослаблению нелегального рынка, став легальной, но строго регулируемой альтернативой, а также позволит ограничить рекламу, ввести обязательную верификацию и системы ответственной игры, контролировать честность игрового процесса.

Однако легализация сама по себе не панацея, предупреждает член ОП. Это должен быть лишь один элемент комплексной стратегии, которая обязательно должна включать жесткое и неотвратимое преследование нелегальных операторов, блокировку их платежей и рекламы. Без этого легальный оператор просто станет еще одним игроком на огромном черном рынке.

«При этом нельзя не обратить внимание на колоссальные социальные риски для нашего общества. Именно здесь кроется главная опасность и предмет нашего самого пристального внимания. Легализация не должна превратиться в «зеленый свет» для популяризации азартных игр. Напротив, государство, становясь участником этого рынка, берет на себя колоссальную моральную и социальную ответственность», – подчеркивает эксперт.

По ее словам, чтобы не допустить роста лудомании, легализация должна быть обставлена самыми жесткими в мире защитными механизмам. Во-первых, необходим полный запрет любой рекламы и продвижения азартных игр, кроме информации о самом легальном операторе и правилах ответственной игры. Во-вторых, должна быть обязательная, углубленная идентификация с привязкой к системе «Госуслуги» и установлением жестких лимитов на депозиты и потери в сутки, неделю и месяц для каждого игрока.

Также, считает Голышенкова, следует внедрить «умные» системы анализа поведения, которые будут обязаны при первых признаках формирования зависимости (учащение игр, рост ставок) направлять предупреждения, а затем – в принудительном порядке ограничивать доступ к игре и предлагать психологическую помощь. В-четвертых, значительную долю доходов (не менее 50% от всех поступлений) следует направить на создание и развитие государственной сети бесплатной помощи лудоманам и их семьям, на масштабные просветительские кампании об опасности игровой зависимости, особенно среди молодежи.

«Что касается проблематики возможного спонсирования ВСУ путем направления им части доходов нелегальных казино, то, безусловно, нелегальные онлайн-казино, работающие на россиян, и украинские мошеннические колл-центры – это явления одного порядка, две стороны одной медали криминального бизнеса, паразитирующего на гражданах. Их объединяет общая цель – незаконное изъятие денег у населения. Они базируются вне правового поля России, часто в офшорных зонах или на территориях, недружественных нашей стране, а российское законодательство и надзорные органы не имеют к ним реального доступа», – объясняет Голышенкова.

Конечные владельцы таких ресурсов и получатели прибыли скрыты, а деньги уходят в «черную дыру» международных финансовых схем, продолжает она. Помимо прямого ущерба гражданам в виде финансовых потерь, долгов, разрушения семей, эти структуры наносят ущерб национальной безопасности России. Их прибыль абсолютно непрозрачна и может быть направлена куда угодно – в том числе на финансирование деятельности, направленной против нашей страны, включая поддержку ВСУ.

«Легальный государственный оператор – это полная противоположность этой криминальной схеме. Все финансовые потоки проходят через российскую банковскую систему и находятся под контролем Росфинмониторинга и ФНС. Значительная часть выручки будет в принудительном порядке направляться в российский бюджет. Эти средства могут быть целевым образом использованы на социальные программы, здравоохранение, поддержку наших военнослужащих и их семей – то есть на укрепление суверенитета и социальной стабильности России», – рассказывает эксперт.

При этом сам оператор будет находиться в российской юрисдикции, его владельцы и руководство будут известны и нести ответственность по законам Российской Федерации, отмечает собеседница. Каждый рубль, пришедший в легальное казино, – это рубль, изъятый из оборота нелегального рынка, чьи владельцы могут быть кем угодно.

Она обращает внимание на то, что легализация – это не только фискальная мера. Это вопрос национальной безопасности и экономического суверенитета. «Пока существует огромный нелегальный рынок, мы, по сути, миримся с тем, что средства наших граждан могут работать против интересов России. Легализация под жестким государственным контролем позволяет перекрыть этот канал, вернуть деньги в правовое поле и перенаправить их на общественно полезные цели», – отмечает член ОП.

«Представляется, что предложение Минфина – это попытка перевести проблему из плоскости нерешаемого запрета в плоскость жесткого контроля. Подход может быть правильным только в том случае, если приоритетом станет не пополнение бюджета, а защита граждан. Легализация должна быть максимально некоммерческой, технически сложной для доступа и сопровождаться беспрецедентными социальными гарантиями. Общественная палата РФ готова взять на себя роль строгого общественного контролера за этим процессом, чтобы любые решения в этой сфере принимались, прежде всего, исходя из сохранения здоровья и благополучия наших граждан», – заключила Голышенкова.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин посчитал идею Минфина легализовать казино в интернете для пополнения бюджета порочным и безжалостным шагом, который приведет к трагедиям и разорению семей. Он также сравнил инициативу с легализацией проституции и наркомании, как это уже сделали некоторые страны.

А глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что для начала в России необходимо решить базовые вопросы здравоохранения, доходов и образования. До тех пор, пока они не будут устранены, легализация азартного бизнеса в России преждевременна и социально опасна.