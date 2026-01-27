Память жертв блокады Ленинграда почтили в Русских домах более 20 стран

Tекст: Валерия Городецкая

В Белоруссии, Бельгии, Египте, Замбии, Шри-Ланке, Таиланде, Киргизии, Ливане, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Израиле, Аргентине, Туркмении, Индии, Перу, Танзании, на Кубе и Кипре прошли лекции, выставки, встречи с ветеранами, творческие акции и кинопоказы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Русском доме в Коломбо состоялась международная акция «Блокадная ласточка», где учащиеся арт-студии создали символические работы для большого панно. В Брюсселе открылась выставка «900 дней мужества», включающая архивные материалы, фотографии и свидетельства очевидцев о жизни ленинградцев в блокаду. В Бресте прошел цикл мероприятий с участием ветерана-блокадника Валерия Касатонова и чтениями стихов, посвященных жертвам блокады.

В Гродно также открылась выставка «900 дней мужества», а школьная библиотека получила в дар коллекцию художественной и классической литературы. В Минске ветераны-ленинградцы из Белорусского союза блокадников отправились в Петербург для участия в торжествах по случаю 82-й годовщины полного освобождения города.

В Армении памятные мероприятия затронули несколько городов: в Ванадзоре прошел исторический час об обороне и освобождении Ленинграда, в Капане – встреча, посвященная жизни горожан в блокаду, в Гюмри – заседание Исторического клуба, где обсуждались преступления нацистской Германии против мирного населения СССР. В Ереване состоялся митинг с возложением цветов к памятнику детям блокадного Ленинграда.

В Оше в Киргизии у Вечного огня прошел митинг-реквием с минутой молчания и акцией «Блокадный хлеб». В Никосии также организовали лекции и показ выставки «Салют над Невой». Во многих Русских домах прошли показы документальных фильмов RT Documentary. Губернатор Петербурга направил приветствие ветеранам-блокадникам за рубежом в честь годовщины освобождения Ленинграда.