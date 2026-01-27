  • Новость часаЖители Кривого Рога вновь перекрыли улицы из-за отключений света
    27 января 2026, 20:28 • Новости дня

    МИД Индии заявил о независимости отношений с Россией и ЕС

    МИД Индии подчеркнул независимость оборонного сотрудничества с Россией и ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри отметил, что сотрудничество Индии с Россией и Евросоюзом развивается независимо, несмотря на недавние оборонные соглашения с ЕС.

    Отношения Индии с Россией и Европейским союзом в области обороны существуют независимо друг от друга, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. Он подчеркнул, что исторический контекст российско-индийского взаимодействия остается значимым, однако развитие контактов с ЕС не влияет на двусторонние связи Москвы и Дели, отмечает РИА «Новости».

    Мисри заявил: «Вопрос об отношениях Индии с Россией – это тема, о которой мы неоднократно говорили публично. Для этого есть исторический контекст… это две вещи, которые существуют сами по себе и развиваются независимо друг от друга».

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх добавил, что национальная оборонная промышленность может внести вклад в инициативу ЕС ReArm, поскольку Брюссель стремится к диверсификации поставщиков и снижению зависимости.

    Первый замглавы МИД Индии пояснил, что соглашение с ЕС имеет взаимную выгоду, и обе стороны видят преимущества от сотрудничества, что и стало причиной подписания соглашения.

    Ранее во вторник Индия и Европейский союз подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Эксперты отметили, что сделка принесет выгоду Индии, но может быть связана с рисками.

    Специалисты также заявили о смещении внешнеполитических приоритетов Индии в сторону Запада и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дружба между Москвой и Дели приближается к 80-летию, и потенциал сближения еще не исчерпан, особенно на межпартийном уровне.


    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    Комментарии (5)
    27 января 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками

    Политолог Куприянов: Европа захотела занять новые ниши на индийском рынке вооружений

    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    @ Manish Swarup/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тарифная политика Дональда Трампа, которая коснулась и Индии, показала, что Дели не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора. В этой связи республика интенсифицировала контакты с Европой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов. Ранее Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле. По оценкам эксперта, сделка принесет выгоду индийцам, но также может грозить и рисками.

    «Переговоры между Нью-Дели и Брюсселем о свободной торговле особенно активизировались в последний год. Связано это было во многом с заявлениями Дональда Трампа», – напомнил Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН. Как уточнил собеседник, угрозы президента США в адрес Индии показали, что республика не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора.

    На этом фоне индийцы начали искать альтернативный источник инвестиций. «Так, они, во-первых, продолжили улучшать сотрудничество с Россией, во-вторых, перешли к нормализации отношений с Китаем, и в-третьих, интенсифицировали контакты с Европой», – пояснил собеседник, добавив, что Дели рассматривает европейцев в качестве «одного из потенциально наиболее перспективных партнеров».

    Впрочем, сделка о свободной торговле может нести для Индии как выгоду, так и риски. «Индийцы известны тем, что они всегда максимально защищают свой рынок от иностранных интервенций», – напомнил Куприянов. Он не исключил, что в рамках достигнутого соглашения Дели добилась защитных мер для чувствительных национальных секторов, в частности молочной промышленности. «Если же Европа начнет, например, достаточно активный экспорт молочки, то индийским производителям придется нелегко», – пояснил политолог.

    «Республика, по сути, полностью обеспечивает себя продуктами питания и является на мировом рынке одним из серьезнейших экспортеров по отдельным позициям. В то же время, Дели импортирует европейское зерно, но в сравнительно небольших объемах и преимущественно для того, чтобы делать из них продукцию, которая интересна индийскому среднему классу», – добавил эксперт, упомянув, что в стране формируется слой населения, заинтересованный в импорте.

    По его оценкам, от сделки сильно выиграет индийская легкая промышленность. «Республика сейчас экспортирует в Европу текстильные и кожевенные изделия. Торговое соглашение заметно облегчит этот процесс», – детализировал спикер. Он также коснулся сектора производства автомобилей. «Доступ европейских компаний создаст конкуренцию уже существующим на индийском рынке производителям. Прежде всего это коснется японцев, которые превратили Индию в «сборочный цех» для своей техники, экспортируемой в третьи страны», – считает Куприянов.

    Что касается соглашения Дели и Брюсселя в сфере безопасности и обороны, то речь, вероятно, идет о подтверждении готовности Индии расширять сотрудничество и активнее импортировать европейскую технику, в первую очередь, авиацию. «Возможно, с точки зрения Евросоюза, это дополнительная гарантия того, что, если Трамп их бросит, они не останутся в одиночестве. Но Индия никогда не связывает себя обязывающими соглашениями в военной сфере. Я сомневаюсь, что документ окажется неким пактом», – отметил аналитик.

    Он указал, что в связи с проведением спецоперации Россия снизила экспорт вооружений, в том числе индийским партнерам. «Для европейцев сейчас очень удобный момент, чтобы занять дополнительные ниши на индийском рынке», – добавил собеседник, напомнив, что у индийцев достаточно тесные связи с Францией. «Возможно, появятся новые игроки, например, Германия», – допустил эксперт.

    «Другое дело, когда конфликт на Украине закончится, это будет означать, что российские товары в военной сфере, которые пойдут на мировые рынки, начнут вытеснять конкурентов. Я не исключаю, что как европейцы быстро входят в сектора Индии, так же быстро и выйдут оттуда», – заключил Куприянов.

    Ранее Индия и Евросоюз полностью согласовали договор о свободной торговле. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам удалось «сотворить историю, укрепив сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми демократиями». «Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек. Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще крепче», – написала она.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что договор охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. «Люди во всем мире называют это соглашение «матерью всех сделок». Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – сказал политик.

    Он не стал уточнять детали документа, отметив лишь, что «промышленность Индии получит огромный импульс благодаря этой сделке с ЕС, сфера услуг также будет расти». «Соглашение о свободной торговле придаст уверенность всем инвесторам и бизнесменам, стимулируя их инвестировать в Индию», – подчеркнул Моди.

    Почти 97% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам. Так, пошлины на автомобили постепенно будут снижены со 110% до 10%, а тарифы на запчасти – полностью отменены в течение пяти – десяти лет. Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв огромный свой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС.

    «Это станет обнадеживающим сигналом для европейских фермеров, которые в последние месяцы активно протестовали, опасаясь, что их позиции будут подорваны дешевой сельскохозяйственной продукцией», – пишет Politico. Пошлины на крепкие спиртные напитки, которые в настоящее время достигают 150%, будут снижены до 40%.

    Брюссель, в свою очередь, взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Дели 500 млн евро для помощи по сокращению выбросов парниковых газов и «промышленную трансформацию». Для Индии эта сделка также представляет собой возможность увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля и химикатов, отмечает Politico.

    Официальное подписание соглашения между Индией и ЕС состоится после юридической проверки, которая, как ожидается, продлится от пяти до шести месяцев. Планируется, что оно вступит в силу в 2027 году. Отметим, переговоры о торговой сделке продолжались почти 20 лет. Они неоднократно заходили в тупик и прекратились в 2013 году. В 2022 году дискуссия возобновилась из-за ситуации в мировой торговле, на которую повлияла тарифная политика Дональда Трампа.

    Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз и Индия во вторник также подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны. По информации Bloomberg, это «стало политическим сигналом на фоне ослабления трансатлантических связей». В рамках сотрудничества планируется развитие оборонной промышленности, а также расширение совместных инициатив в морской сфере. По словам специалистов, такие шаги свидетельствуют о смещении внешнеполитических приоритетов Индии на Запад и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов

    Киргизия потребовала в суде ЕАЭС выдавать в России полисы ОМС семьям мигрантов

    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фонд обязательного медицинского страхования Киргизии заявил о судебном разбирательстве в ЕАЭС из-за отказа России выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов.

    Киргизия подала иск к России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей трудовых мигрантов. Об этом сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам, передает РИА «Новости».

    Муканов заявил: «Российская сторона отказывается выдавать полисы обязательного медицинского страхования членам семей трудовых мигрантов. Кыргызская сторона обратилась в суд ЕАЭС по этому вопросу». По мнению киргизских властей, это нарушает соглашения, принятые в рамках ЕАЭС.

    Глава фонда отметил, что одно заседание суда уже прошло, а окончательное решение ожидается в течение двух недель. В ходе обсуждения депутаты парламента Киргизии подчеркнули необходимость активизации переговоров с российской стороной для упрощения получения полиса ОМС для семей мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 28 ноября президент Владимир Путин подписал закон с новыми условиями получения полиса ОМС для мигрантов.

    По нему минимальный страховой стаж для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами в России увеличен с трех до пяти лет, исключение сделано только для высококвалифицированных специалистов.

    А в Общественной палате ранее предлагали обязать мигрантов оплачивать медицинскую страховку при пересечении российской границы.

    Комментарии (39)
    27 января 2026, 05:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    @ Olivier Hoslet/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен пересматривает действующие долговые правила с целью подготовки «к войне с Россией», пишет Daily Telegraph.

    На прошлой неделе в Брюсселе состоялся экстренный саммит ЕС. Daily Telegraph пишет, что фон дер Ляйен «сделала шаг в направлении смягчения» существующих долговых правил. В статье подчеркивается, что эти меры рассматриваются как шаг к подготовке ЕС «к войне с Россией к 2030 году». Изменение норм ЕС должно способствовать финансированию дополнительных оборонных расходов в размере 650 млрд евро, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила изыскать 650 млрд евро на военные инвестиции за четыре года за счет сокращения бюджетных расходов и новых государственных кредитов. Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро для предоставления странам кредитов на закупку оружия в Европе.

    Комментарии (3)
    27 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все будут спешить заключать деловые соглашения с Россией.

    «Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес», – сказал он во вторник на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТА3, передает РИА «Новости».

    Ранее Фицо призвал восстановить отношения с Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, венгерского премьера Виктора Орбана и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    Комментарии (4)
    27 января 2026, 16:48 • Новости дня
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    @ Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия после введения запрета на закупку российского газа с 2027 года готовит аналогичные ограничения на поставки ядерного топлива, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    По словам Итконен, подготовка соответствующего запрета находится на начальной стадии, передает ТАСС.

    «Этот запрет находится на стадии подготовки. Это более сложный вопрос, поэтому я не могу сообщить сроки, [когда он будет представлен], но это произойдет в надлежащее время», – заявила она.

    Ранее Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    Комментарии (11)
    27 января 2026, 13:57 • Новости дня
    Германский политолог назвал цели Евросоюза в торговом соглашении с Индией

    Германский политолог Рар: ЕС добивается ухода Индии из орбиты России

    Германский политолог назвал цели Евросоюза в торговом соглашении с Индией
    @ IMAGO/Christian Ohde/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Брюссель по-прежнему хочется добиться ухода Дели из орбиты Москвы, в том числе поэтому ЕС так стремился заключить торговое соглашение с Индией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее индийская и европейская стороны полностью согласовали договор о свободной торговле.

    «Евросоюз понимает, что в многополярном мире ему грозит одиночество. Поэтому Брюссель ищет возможности срочно подписать новые торговые договора и создать свободные экономические зоны с ведущими государствами Глобального Юга, в первую очередь – с Индией и Бразилией. Европе нужны ресурсы, которыми располагают страны БРИКС», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, Брюссель по-прежнему стремится добиться ухода из орбиты Москвы стран, которые с ней сотрудничают. ЕС ставить себе цель изолировать Россию. Но угрозами санкций и силой заставить Индию и Бразилию отдалиться от партнерства с российской стороной Европе не удалось. Поэтому теперь вместо кнута европейские лидеры используют пряник, заманивая Глобальный Юг в свои объятия», – детализировал спикер.

    Ранее Индия и Евросоюз полностью согласовали договор о свободной торговле. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам удалось «сотворить историю, укрепив сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми демократиями». «Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек. Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще крепче», – написала она.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что договор охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. «Люди во всем мире называют это соглашение «матерью всех сделок». Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – сказал политик.

    Почти 97% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам. Так, пошлины на автомобили постепенно будут снижены со 110% до 10%, а тарифы на запчасти – полностью отменены в течение пяти-десяти лет. Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв огромный свой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС.

    Брюссель, в свою очередь, взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Дели 500 млн евро для помощи по сокращению выбросов парниковых газов и «промышленную трансформацию». Для Индии эта сделка также представляет собой возможность увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля и химикатов, отмечает Politico.

    Политолог Алексей Куприянов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что тарифная политика главы Белого дома Дональда Трампа, которая коснулась и Индии, показала, что Дели не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора. В этой связи республика интенсифицировала контакты с Европой.

    Комментарии (8)
    27 января 2026, 06:15 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не сможет обеспечить свою безопасность без поддержки США, заявил генсек НАТО Марк Рютте евродепутатам комитета по иностранным делам Европарламента.

    «И если кто-то здесь снова думает, что Европейский союз или Европа в целом может защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу», – приводит слова Рютте РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Европа не сможет «идти в одиночку», если продолжит тратить на военные нужды 5% ВВП. По его словам, потребуется 10%, а также нужно будет усиливать собственный ядерный потенциал, то есть тратить «миллиарды и миллиарды евро».

    По словам Рютте, такие траты не только окажутся чрезмерными, но и приведут к потере стратегического преимущества, обеспечиваемого американским ядерным зонтиком: «В этом сценарии вы потеряете высший характер нашей свободы, который есть ядерный зонтик США. Так что, эй, удачи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры ряда европейских правительств задумались о создании военного альянса, который может стать альтернативой НАТО без участия Вашингтона. Рютте возглавил рейтинг брюссельских чиновников с самой трудной работой. СМИ заявили, что основная задача Рютте сегодня заключается не столько в управлении НАТО, сколько в постоянных попытках не допустить его распада.

    Комментарии (7)
    27 января 2026, 18:03 • Новости дня
    Эксперт: Банковские карты нужно менять каждые пять лет

    Эксперт Щербаченко: Регулярная смена банковских карт поможет защититься от мошенников

    Эксперт: Банковские карты нужно менять каждые пять лет
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регулярная замена банковских карт каждые три-пять лет способствует защите от мошенничества, поскольку новые данные карты становятся известны только владельцу, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

    По его словам, перевыпуск карты значительно снижает риски, связанные с кражей данных и другими мошенническими действиями, передает РИА «Новости» со ссылкой на News.ru.

    Щербаченко отметил, что обновленная карта имеет совершенно новые реквизиты, включая номер и трехзначный CVC-код, что усложняет доступ мошенникам. Сейчас большинство банков предоставляют клиентам возможность подписывать документы и получать пин-коды через мобильные приложения, что повышает уровень безопасности.

    Эксперт также указал на ограниченный срок службы чипа в карте: он может выйти из строя из-за неблагоприятных погодных условий или неправильного обращения. Перевыпуск карты, по мнению Щербаченко, снижает вероятность внезапной поломки и обеспечивает бесперебойное пользование банковскими услугами.

    Кроме того, развитие цифровых технологий влияет и на банковский сектор: обновляются банкоматы, а все новые карты оснащаются функцией бесконтактной оплаты. Щербаченко считает, что регулярная замена карт расширяет возможности клиента и способствует росту лояльности к банку.

    Ранее в Госдуме предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard.

    МВД сообщило о новых схемах блокировки банковских карт мошенниками.

    Комментарии (3)
    26 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Сальвини раскритиковал Зеленского за нападки на ЕС в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не должен жаловаться на ЕС после всех полученных денег, заявил итальянский вице-премьер, министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини.

    Сальвини возмутился тем, что глава киевского режима «после всех полученных денег», затраченных усилий и оказанной Украине помощи «осмеливается жаловаться», передает ТАСС.

    «Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее», – говорится в выступлении Сальвини перед сопартийцами из «Лиги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с критикой Европы и требованием увеличить поддержку Украины.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии

    Кремль: Путин в среду встретится с президентом Сирии

    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа 28 января, сообщил Кремль.

    Глава Сирии будет находиться в России с рабочим визитом, в ходе встречи стороны намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Помимо этого, лидеры уделят особое внимание обсуждению актуальной ситуации в Ближневосточном регионе.

    В октябре Путин принял Шараа в Кремле. Переговоры лидеров продлились два с половиной часа.

    Комментарии (5)
    27 января 2026, 17:50 • Новости дня
    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»

    СМИ: Гренландия не вошла в архитектуру американской ПРО «Золотой купол»

    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти не планируют включать Гренландию в новую систему противоракетной обороны, несмотря на заявления о ее стратегической важности, отмечают западные СМИ.

    Гренландия не участвует в проекте американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», пишет Reuters со ссылкой на заявление одного из чиновников США. В сообщении подчеркивается, что архитектура системы не предусматривает размещения компонентов на датском острове, отмечает РИА «Новости».

    Это опровергает более ранние заявления президента США Дональда Трампа, который утверждал, что эффективная работа системы возможна только при участии Гренландии. Трамп также отмечал, что остров окружен кораблями КНР и России, что усиливает его стратегическую ценность для США.

    В мае 2025 года президент США анонсировал трехлетний план по созданию многоуровневой ПРО «Золотой купол», часть которой якобы должна была размещаться в Гренландии. Однако, как уточнил американский чиновник, подобные планы не реализуются, и Гренландия исключена из предложенной архитектуры системы ПРО.

    Стоит отметить, что 5 февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Напомним, 14 января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Позже Канада отвергла участие в проекте, а Трамп предрек ей быть «съеденной Китаем». Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что интерес США к Гренландии не ограничивается системой ПВО-ПРО.

    А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев накануне отметил, что лучше не заключать нового договора СНВ-4, чем подписывать соглашение, которое провоцирует гонку вооружений.

    Комментарии (2)
    27 января 2026, 15:32 • Новости дня
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Методические рекомендации к урокам о блокаде Ленинграда, которые вызвали скандал в интернете, будут пересмотрены и отредактированы.

    Комитет по образованию Петербурга заявил, что петербуржцы и педагоги «справедливо обратили внимание и резко отреагировали на крайне неудачные формулировки, допущенные авторами методических материалов», передает «Фонтанка».

    Как ранее рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в ряде школ учителям раздали методички с рекомендациями к проведению занятий 27 января, где педагогам советовали избегать формулировки «все блокадники – герои» и не подталкивать детей к отождествлению себя с жителями Ленинграда. Также рекомендовалось рассказывать «позитивную» информацию о блокаде.

    Мизулина назвала эти рекомендации реабилитацией нацизма и пообещала обратиться в Следственный комитет с просьбой о проверке. Как пишет издание, в самой методичке говорится, что учителям следует избегать эмоциональных манипуляций, не заставлять детей испытывать определенные чувства и не делать обобщений вроде «все немцы – преступники».

    В комитете по образованию добавили, что спорные методические материалы были разработаны несколько лет назад в Академии постдипломного образования, и уже поручили ее руководству полностью пересмотреть и отредактировать документы. Ведомство уточнило, что рекомендации составлены на основе сборника статей государственного музея обороны и блокады Ленинграда.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал быть достойными подвига защитников блокадного Ленинграда.

    Комментарии (11)
    27 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Генпрокуратура направила в суд дело Тимошенко о фейках о ВС России
    Генпрокуратура направила в суд дело Тимошенко о фейках о ВС России
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах.

    По данным пресс-службы Генпрокуратуры, дело будет рассматривать Басманный районный суд Москвы, передает ТАСС.

    Тимошенко объявили в международный розыск в июле 2024 года. В декабре 2025 года ей заочно избрали меру пресечения – заключение под стражу.

    В прошлом году Мещанский суд Москвы признал блогера Илью Варламова (признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов) виновным в распространении фейков о российской армии.

    В июле 2024 года журналиста Михаила Зыгаря (признан иноагентом в России) заочно приговорили к восьми годам шести месяцам лишения свободы за фейки о российской армии.

    Комментарии (4)
    27 января 2026, 18:08 • Новости дня
    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России

    Член ОП Голышенкова: Легализация онлайн-казино позволит вернуть денежные потоки из-за рубежа в Россию

    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России
    @ Algi Febri Sugita/ZUMA/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Запрет онлайн-казино не решил проблему азартных игр, а лишь загнал ее в неконтролируемую серую зону. Он не остановил игроков, но привел к росту нелегальных площадок, утечке средств за рубеж и отсутствию эффективной профилактики лудомании. Поэтому легализация казино в интернете под жестким госконтролем – логичный шаг, заявила газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты России по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова, комментируя соответствующую идею Минфина.

    В Министерстве финансов предложили легализовать онлайн-казино. Согласно идее, можно было бы создать специального оператора, который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности. Таким образом государство сможет получать 100 млрд рублей в год. Администрировать новый налог планируется через ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ).

    «Предложение о создании государственного или квазигосударственного оператора с высокими отчислениями в бюджет (30% и более) является, по сути, признанием провала политики полного запрета онлайн-казино, действующей с 2006 года. Запрет привел не к искоренению, а к масштабной миграции этого рынка в теневой, неконтролируемый сегмент. Десятки тысяч россиян ежедневно играют на зарубежных и нелегальных площадках, что создает три ключевые проблемы: отток капитала за рубеж, полное отсутствие защиты прав российских игроков и невозможность профилактики зависимости», – говорит Голышенкова.

    С этой точки зрения, продолжает собеседница, легализация под жестким государственным контролем – логичный шаг. Он позволит вернуть денежные потоки в правовое поле России и направлять значительные средства (те самые 30%и более от выручки) на социально значимые цели, включая поддержку спорта, культуры и, что критически важно, на финансирование программ по лечению и профилактике игровой зависимости (лудомании или игромании). Эта мера будет способствовать и ослаблению нелегального рынка, став легальной, но строго регулируемой альтернативой, а также позволит ограничить рекламу, ввести обязательную верификацию и системы ответственной игры, контролировать честность игрового процесса.

    Однако легализация сама по себе не панацея, предупреждает член ОП. Это должен быть лишь один элемент комплексной стратегии, которая обязательно должна включать жесткое и неотвратимое преследование нелегальных операторов, блокировку их платежей и рекламы. Без этого легальный оператор просто станет еще одним игроком на огромном черном рынке.

    «При этом нельзя не обратить внимание на колоссальные социальные риски для нашего общества. Именно здесь кроется главная опасность и предмет нашего самого пристального внимания. Легализация не должна превратиться в «зеленый свет» для популяризации азартных игр. Напротив, государство, становясь участником этого рынка, берет на себя колоссальную моральную и социальную ответственность», – подчеркивает эксперт.

    По ее словам, чтобы не допустить роста лудомании, легализация должна быть обставлена самыми жесткими в мире защитными механизмам. Во-первых, необходим полный запрет любой рекламы и продвижения азартных игр, кроме информации о самом легальном операторе и правилах ответственной игры. Во-вторых, должна быть обязательная, углубленная идентификация с привязкой к системе «Госуслуги» и установлением жестких лимитов на депозиты и потери в сутки, неделю и месяц для каждого игрока.

    Также, считает Голышенкова, следует внедрить «умные» системы анализа поведения, которые будут обязаны при первых признаках формирования зависимости (учащение игр, рост ставок) направлять предупреждения, а затем – в принудительном порядке ограничивать доступ к игре и предлагать психологическую помощь. В-четвертых, значительную долю доходов (не менее 50% от всех поступлений) следует направить на создание и развитие государственной сети бесплатной помощи лудоманам и их семьям, на масштабные просветительские кампании об опасности игровой зависимости, особенно среди молодежи.

    «Что касается проблематики возможного спонсирования ВСУ путем направления им части доходов нелегальных казино, то, безусловно, нелегальные онлайн-казино, работающие на россиян, и украинские мошеннические колл-центры – это явления одного порядка, две стороны одной медали криминального бизнеса, паразитирующего на гражданах. Их объединяет общая цель – незаконное изъятие денег у населения. Они базируются вне правового поля России, часто в офшорных зонах или на территориях, недружественных нашей стране, а российское законодательство и надзорные органы не имеют к ним реального доступа», – объясняет Голышенкова.

    Конечные владельцы таких ресурсов и получатели прибыли скрыты, а деньги уходят в «черную дыру» международных финансовых схем, продолжает она. Помимо прямого ущерба гражданам в виде финансовых потерь, долгов, разрушения семей, эти структуры наносят ущерб национальной безопасности России. Их прибыль абсолютно непрозрачна и может быть направлена куда угодно – в том числе на финансирование деятельности, направленной против нашей страны, включая поддержку ВСУ.

    «Легальный государственный оператор – это полная противоположность этой криминальной схеме. Все финансовые потоки проходят через российскую банковскую систему и находятся под контролем Росфинмониторинга и ФНС. Значительная часть выручки будет в принудительном порядке направляться в российский бюджет. Эти средства могут быть целевым образом использованы на социальные программы, здравоохранение, поддержку наших военнослужащих и их семей – то есть на укрепление суверенитета и социальной стабильности России», – рассказывает эксперт.

    При этом сам оператор будет находиться в российской юрисдикции, его владельцы и руководство будут известны и нести ответственность по законам Российской Федерации, отмечает собеседница. Каждый рубль, пришедший в легальное казино, – это рубль, изъятый из оборота нелегального рынка, чьи владельцы могут быть кем угодно.

    Она обращает внимание на то, что легализация – это не только фискальная мера. Это вопрос национальной безопасности и экономического суверенитета. «Пока существует огромный нелегальный рынок, мы, по сути, миримся с тем, что средства наших граждан могут работать против интересов России. Легализация под жестким государственным контролем позволяет перекрыть этот канал, вернуть деньги в правовое поле и перенаправить их на общественно полезные цели», – отмечает член ОП.

    «Представляется, что предложение Минфина – это попытка перевести проблему из плоскости нерешаемого запрета в плоскость жесткого контроля. Подход может быть правильным только в том случае, если приоритетом станет не пополнение бюджета, а защита граждан. Легализация должна быть максимально некоммерческой, технически сложной для доступа и сопровождаться беспрецедентными социальными гарантиями. Общественная палата РФ готова взять на себя роль строгого общественного контролера за этим процессом, чтобы любые решения в этой сфере принимались, прежде всего, исходя из сохранения здоровья и благополучия наших граждан», – заключила Голышенкова.

    Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин посчитал идею Минфина легализовать казино в интернете для пополнения бюджета порочным и безжалостным шагом, который приведет к трагедиям и разорению семей. Он также сравнил инициативу с легализацией проституции и наркомании, как это уже сделали некоторые страны.

    А глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что для начала в России необходимо решить базовые вопросы здравоохранения, доходов и образования. До тех пор, пока они не будут устранены, легализация азартного бизнеса в России преждевременна и социально опасна.

    Комментарии (28)
