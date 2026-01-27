«Волонтеры Победы» провели памятные акции ко Дню снятия блокады Ленинграда

Tекст: Елизавета Шишкова

Волонтёры Победы по всей России и за её пределами отметили 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады проведением памятных и просветительских мероприятий, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Во многих городах прошли акции, встречи с ветеранами, уроки памяти и показ видеодневников о событиях тех лет. Особое внимание уделялось рассказам о героизме жителей осаждённого города и символе их стойкости – кусочке хлеба весом 125 грамм.

В Мурманской области волонтёры навестили жительницу блокадного Ленинграда Татьяну Васильевну Салтанову, передав ей подарок и слова благодарности от молодых жителей Полярных Зорей. «Такие визиты особенно дороги и необходимы обеим сторонам: ветераны чувствуют внимание и заботу молодого поколения, а молодёжь обретает бесценные знания о прошлом», – подчеркнула активист Марина Сипилина.

В Архангельской области для ветеранов, переживших блокаду, прошла встреча с чтением стихов и исполнением песен. В Петербурге состоялась торжественная церемония на Пискарёвском мемориале с возложением цветов, где волонтёры помогали ветеранам блокадного Ленинграда. В Кемерово добровольцы почтили память эвакуированных ленинградцев, которые так и не увидели Победу.

В Москве и Якутии прошли акции «Блокадный хлеб», где участникам предлагали символический кусочек хлеба и рассказывали о жизни в осаждённом Ленинграде. Исполнительный директор движения в Якутии Николь Романова отметила, что такие акции становятся «живым мостом между поколениями».

В Тюменской области состоялся просмотр видеодневника «Код доступа: Матч жизни», посвящённого самым тяжёлым дням блокады. Руководитель местного отделения Дарья Терёхина заявила: «Пока мы помним и передаём эту память следующим поколениям, подвиг защитников и жителей города будет жить вечно».

В Ямало-Ненецком автономном округе школьники участвовали в историческом квесте о блокаде, а в Курской области прошла международная интеллектуальная игра о жизни и культуре блокадного города. В Алтайском крае и за рубежом, в том числе в Турции и Таджикистане, провели памятные уроки, показы и акции, посвящённые мужеству ленинградцев.

Особое внимание привлекла фотозона «Дни блокады Ленинграда» в Русском доме в Каире. Экспозиция позволила гостям погрузиться в будни осаждённого города через ключевые артефакты эпохи и символику, а также познакомиться с историей исполнения знаменитой Ленинградской симфонии Шостаковича, ставшей символом духовного сопротивления.