В НЦ «Россия» обсудили стратегические материалы для высокотехнологичных отраслей России

«Национальный проект «Новые материалы и химия» имеет общесистемное значение для всей промышленности и экономики. Любые технологические инновации сегодня связаны с теми или иными свойствами материалов, которые мы применяем. Способность государства обеспечить себя этими материалами является базовым условием сначала для технологического суверенитета, а затем и для лидерства», – подчеркнул Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он отметил, что доступ к ключевым материалам, включая редкоземельные металлы и специализированные химические вещества, сегодня стал предметом критических международных переговоров. «Каждый технологический продукт сегодня является примером использования таких материалов, а химия выступает связующим звеном во всех этих процессах», – пояснил Алиханов.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин напомнил, что исторические достижения науки и инженерии напрямую связаны с материалами. «Сильной стороной транспортной науки всегда было взаимодействие с инженерами и учеными в области новых материалов. В Институте корпуса инженеров путей сообщения преподавал Дмитрий Менделеев, который разрабатывал новейшие сплавы для создания атомного ледокола "Ермак" для освоения Северного морского пути. <…> Сегодня совместно с Минпромторгом ведем работу, например, по углепластикам, композитам – прямое продолжение этих идей. Уже сейчас мы строим такие мосты, как Крымский, благодаря технологиям российских вантовых мостов, сверхпрочным фибробетонам, полимерно-битумным вяжущим и другим материалам. Еще один важный проект – строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали. Мы первые в мире строим такую дорогу в столь сложных климатических условиях», – отметил Никитин.
Для реализации проекта в 2025 году распоряжением Правительства в НИЦ «Курчатовский институт» создан Головной центр компетенций в области материалов и технологий. Центр занимается формированием передовых материаловедческих направлений, экспертным сопровождением стратегических проектов и подготовкой кадров.
«Приоритеты научно-технологического развития цивилизации за сотни лет не менялись. Первый приоритет – материал: любая идея становится достоянием общества только через ее материализацию. А чтобы создавать материю, нужна энергия. Значит, материаловедение и энергетика – это два вечных главных приоритета. <…> Наша страна успешна в материалах прежде всего благодаря развитой фундаментальной науке. Почему мы первые в атомно-космической отрасли, которая сегодня сохраняет наш суверенитет? Потому что мы научились создавать материалы, и у нас была и есть мощная фундаментальная наука – очень развитая и диверсифицированная», – подчеркнул президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
В пленарной сессии также приняли участие топ-менеджеры ключевых государственных и промышленных корпораций, включая Госкорпорацию «Роскосмос», АО «ТМХ», АО «Росхим», ГК «Титан» и Госкорпорацию «Росатом».
АМТЕхро-2026 стал площадкой для обсуждения достижений в медицине, энергетике, авиа- и машиностроении, а также космических технологиях – сферах, где современные материалы определяют качество жизни и технологическое лидерство страны. Форум также подводит итоги первого года реализации национального проекта «Новые материалы и химия» и оценивает вклад в достижение целей технологического лидерства, определенных Указом Президента РФ № 309.