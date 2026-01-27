Адвокат: Долина рискует потерять еще две квартиры

  • Новость часаЖители Кривого Рога вновь перекрыли улицы из-за отключений света
    Поражения заставили Зеленского заговорить о массовых убийствах
    Навроцкий обвинил СССР в причастности к Холокосту
    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов
    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    Ученые передвинули стрелки «Часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи»
    Алиев отправил электрооборудование Украине
    Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»
    Трейдеры сделали максимальные с 2011 года ставки на обвал доллара
    27 января 2026, 18:16 • Новости дня

    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций Европейского союза, пишет Baltnews.

    Издание Baltnews ссылается на мнение местного адвоката, который рассказал о сложившейся ситуации с недвижимостью певицы в Латвии, передает «Московский комсомолец». В материале отмечается, что санкции ЕС не позволяют Долиной распоряжаться своими квартирами. Кроме того, существует риск потери имущества, так как из-за ограничений платить коммунальные платежи становится невозможно.

    Местный адвокат назвал происходящее «ужасной ситуацией». По его словам, единственным вариантом для Долиной остается обращение в суд с требованием признать санкции необоснованными и отменить их.

    Напомним, 19 января завершилась передача квартиры Долиной Лурье.

    Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства.

    27 января 2026, 07:25 • Новости дня
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем резервов голубого топлива в ключевом подземном резервуаре Прибалтики сократился до критических значений в момент устойчивых морозов, сообщил Газпром.

    Фиксируется стремительное истощение запасов в Инчукалнском ПХГ, указали в компании, передает ТАСС.

    По данным европейских наблюдателей, к 25 января заполненность резервуара упала ниже 33%.

    В компании уточнили, что в 2025 году аналогичный уровень запасов наблюдался лишь 21 апреля, когда сезон отбора уже завершился.

    Специалисты подчеркнули, что дефицит ресурсов угрожает надежности газоснабжения Финляндии и стран Балтии. Ситуацию серьезно осложняет стабильно холодная погода, установившаяся в регионе.

    Ранее Газпром сообщал, что запасы газа в подземных хранилищах Германии, Франции и Нидерландов опустились до уровня менее 40%.

    Комментарии (37)
    27 января 2026, 10:30 • Новости дня
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни, сообщила вдова специалиста Ирина Игнатьева.

    Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России по футболу, скончался в возрасте 85 лет, передает ТАСС. О смерти специалиста сообщила его вдова Ирина Игнатьева, уточнив, что Борис Петрович ушел из жизни 27 января в час ночи.

    Причиной смерти могли стать сердечное заболевание и проблемы с желудком, однако, по словам почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, у Игнатьева также была онкология.

    «У него было сердечное заболевание, проблемы с желудком. Как-то вот так», – рассказала Ирина Игнатьева, добавив, что детали прощания и похорон пока неизвестны и, возможно, этим займется Российский футбольный союз. Колосков в разговоре с агентством выразил соболезнования близким, отметив, что болезнь Игнатьева была серьезной и даже разговаривать ему становилось тяжело.

    Игнатьев был воспитанником московского «Спартака», а как игрок выступал за дублирующий состав «Динамо», ижевский «Зенит», горьковские «Ракету» и «Волгу», махачкалинское «Динамо», «Метеор» из Жуковского, «Динамо» из Астаны и уфимский «Строитель». Завершив карьеру в 1972 году, он перешел на тренерскую работу и в 1974-м возглавил владимирское «Торпедо».

    С 1976 по 1989 год Игнатьев был главным тренером юношеской сборной СССР, с которой завоевал чемпионский титул на Европе-1988. Позднее работал в зарубежных и российских клубах, а также входил в тренерские штабы олимпийских и молодежных сборных. В 1996 году был назначен главным тренером национальной сборной России, где за два года под его руководством команда провела 20 матчей, одержала восемь побед, столько же раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

    Позже Игнатьев работал помощником в киевском «Динамо», московском «Локомотиве», тренировал столичное «Торпедо», занимал должности спортивного директора и вице-президента, а также сотрудничал с клубами из Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ. Из «Торпедо» он ушел в 2018 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Борис Игнатьев отметил, что игроки сборных России и Хорватии равны по уровню командной игры и мотивации.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 06:50 • Новости дня
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Провокационные территориальные претензии Эстонии относительно Печорского района Псковской области неприемлемы, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

    Дипломат подчеркнул, что этот район является неотъемлемой частью России. «В этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», – сказал Абилов.

    Дипломат также прокомментировал ситуацию с укреплением границы Эстонии с Россией, отметив, что за четыре года было построено только пять бункеров из запланированных 600, и назвал заявления о «усиленной» обороне преувеличенными, передает РИА «Новости».

    «Несложно посчитать, сколько времени займет при нынешних темпах строительство запланированных 600 таких сооружений», – сказал он.

    Абилов заметил, что даже эстонские спецслужбы недавно подтвердили отсутствие у России намерений нападать на Эстонию.

    «Нестрашно, ведь в таком случае у эстонцев появятся дополнительные места «для хранения картофеля». Это, кстати, слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура», – отметил Абилов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии изменили административные процедуры по указанию места рождения для выходцев из Печорского района Псковской области. В новых паспортах эстонцев, родившихся в Печорском районе, место рождения теперь указывают как «Эстония», а не «Россия». Такое решение воспринимается как новый этап территориальных претензий, связанных с историей Тартуского договора 1920 года.

    Комментарии (8)
    26 января 2026, 23:47 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что умерла его помощник Вера Мангушева.

    «Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой», – сообщил Гладков в Telegram.

    Он рассказал, что Мангушева работала вместе с ним почти четыре года и активно участвовала в помощи жителям региона во время самых сложных периодов специальной военной операции.

    «Вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки, была рядом в самые тяжелые дни – и после падения ракеты на Маяковского, 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, Щорса, 55а… Всю боль каждого человека, с которым мы соприкасались, она проносила через себя. », – заявил Гладков.

    По словам Гладкова, у Мангушевой в Белгороде осталось много друзей. Губернатор добавил, что ей было всего 38 лет, и назвал ее яркой, умной, жизнелюбивой и очень ответственной. Он выразил соболезнования родным и близким покойной, отметив, что та всегда останется в памяти коллег и друзей.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 07:07 • Новости дня
    Reuters: ВС России начали выходить из базы на северо-востоке Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные начали покидать сирийский аэродром Эль-Камышлы, технику транспортируют на базу Хмеймим, сообщают информационные агентства.

    Москва приступила к сворачиванию своего присутствия на аэродроме на северо-востоке этой страны, пишет Reuters.

    По данным пяти источников, этот шаг направлен на завершение военного присутствия в районе, где правительственные силы пытаются перехватить контроль у курдских формирований.

    Часть контингента перебрасывается на авиабазу Хмеймим на западе страны, другие подразделения вернутся в Россию.

    За последние два дня зафиксирована транспортировка военной техники и тяжелого вооружения из Эль-Камышлы. Процесс передислокации запущен на фоне расширения влияния президента Ахмеда аш-Шараа, чьи войска в этом месяце заняли значительные территории на севере и востоке Сирии.

    В декабре в российской столице прошла встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром.

    Комментарии (7)
    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    Комментарии (5)
    27 января 2026, 13:00 • Новости дня
    @ Manish Swarup/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тарифная политика Дональда Трампа, которая коснулась и Индии, показала, что Дели не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора. В этой связи республика интенсифицировала контакты с Европой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов. Ранее Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле. По оценкам эксперта, сделка принесет выгоду индийцам, но также может грозить и рисками.

    «Переговоры между Нью-Дели и Брюсселем о свободной торговле особенно активизировались в последний год. Связано это было во многом с заявлениями Дональда Трампа», – напомнил Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН. Как уточнил собеседник, угрозы президента США в адрес Индии показали, что республика не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора.

    На этом фоне индийцы начали искать альтернативный источник инвестиций. «Так, они, во-первых, продолжили улучшать сотрудничество с Россией, во-вторых, перешли к нормализации отношений с Китаем, и в-третьих, интенсифицировали контакты с Европой», – пояснил собеседник, добавив, что Дели рассматривает европейцев в качестве «одного из потенциально наиболее перспективных партнеров».

    Впрочем, сделка о свободной торговле может нести для Индии как выгоду, так и риски. «Индийцы известны тем, что они всегда максимально защищают свой рынок от иностранных интервенций», – напомнил Куприянов. Он не исключил, что в рамках достигнутого соглашения Дели добилась защитных мер для чувствительных национальных секторов, в частности молочной промышленности. «Если же Европа начнет, например, достаточно активный экспорт молочки, то индийским производителям придется нелегко», – пояснил политолог.

    «Республика, по сути, полностью обеспечивает себя продуктами питания и является на мировом рынке одним из серьезнейших экспортеров по отдельным позициям. В то же время, Дели импортирует европейское зерно, но в сравнительно небольших объемах и преимущественно для того, чтобы делать из них продукцию, которая интересна индийскому среднему классу», – добавил эксперт, упомянув, что в стране формируется слой населения, заинтересованный в импорте.

    По его оценкам, от сделки сильно выиграет индийская легкая промышленность. «Республика сейчас экспортирует в Европу текстильные и кожевенные изделия. Торговое соглашение заметно облегчит этот процесс», – детализировал спикер. Он также коснулся сектора производства автомобилей. «Доступ европейских компаний создаст конкуренцию уже существующим на индийском рынке производителям. Прежде всего это коснется японцев, которые превратили Индию в «сборочный цех» для своей техники, экспортируемой в третьи страны», – считает Куприянов.

    Что касается соглашения Дели и Брюсселя в сфере безопасности и обороны, то речь, вероятно, идет о подтверждении готовности Индии расширять сотрудничество и активнее импортировать европейскую технику, в первую очередь, авиацию. «Возможно, с точки зрения Евросоюза, это дополнительная гарантия того, что, если Трамп их бросит, они не останутся в одиночестве. Но Индия никогда не связывает себя обязывающими соглашениями в военной сфере. Я сомневаюсь, что документ окажется неким пактом», – отметил аналитик.

    Он указал, что в связи с проведением спецоперации Россия снизила экспорт вооружений, в том числе индийским партнерам. «Для европейцев сейчас очень удобный момент, чтобы занять дополнительные ниши на индийском рынке», – добавил собеседник, напомнив, что у индийцев достаточно тесные связи с Францией. «Возможно, появятся новые игроки, например, Германия», – допустил эксперт.

    «Другое дело, когда конфликт на Украине закончится, это будет означать, что российские товары в военной сфере, которые пойдут на мировые рынки, начнут вытеснять конкурентов. Я не исключаю, что как европейцы быстро входят в сектора Индии, так же быстро и выйдут оттуда», – заключил Куприянов.

    Ранее Индия и Евросоюз полностью согласовали договор о свободной торговле. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам удалось «сотворить историю, укрепив сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми демократиями». «Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек. Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще крепче», – написала она.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что договор охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. «Люди во всем мире называют это соглашение «матерью всех сделок». Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – сказал политик.

    Он не стал уточнять детали документа, отметив лишь, что «промышленность Индии получит огромный импульс благодаря этой сделке с ЕС, сфера услуг также будет расти». «Соглашение о свободной торговле придаст уверенность всем инвесторам и бизнесменам, стимулируя их инвестировать в Индию», – подчеркнул Моди.

    Почти 97% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам. Так, пошлины на автомобили постепенно будут снижены со 110% до 10%, а тарифы на запчасти – полностью отменены в течение пяти – десяти лет. Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв огромный свой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС.

    «Это станет обнадеживающим сигналом для европейских фермеров, которые в последние месяцы активно протестовали, опасаясь, что их позиции будут подорваны дешевой сельскохозяйственной продукцией», – пишет Politico. Пошлины на крепкие спиртные напитки, которые в настоящее время достигают 150%, будут снижены до 40%.

    Брюссель, в свою очередь, взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Дели 500 млн евро для помощи по сокращению выбросов парниковых газов и «промышленную трансформацию». Для Индии эта сделка также представляет собой возможность увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля и химикатов, отмечает Politico.

    Официальное подписание соглашения между Индией и ЕС состоится после юридической проверки, которая, как ожидается, продлится от пяти до шести месяцев. Планируется, что оно вступит в силу в 2027 году. Отметим, переговоры о торговой сделке продолжались почти 20 лет. Они неоднократно заходили в тупик и прекратились в 2013 году. В 2022 году дискуссия возобновилась из-за ситуации в мировой торговле, на которую повлияла тарифная политика Дональда Трампа.

    Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз и Индия во вторник также подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны. По информации Bloomberg, это «стало политическим сигналом на фоне ослабления трансатлантических связей». В рамках сотрудничества планируется развитие оборонной промышленности, а также расширение совместных инициатив в морской сфере. По словам специалистов, такие шаги свидетельствуют о смещении внешнеполитических приоритетов Индии на Запад и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 18:30 • Новости дня
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фонд обязательного медицинского страхования Киргизии заявил о судебном разбирательстве в ЕАЭС из-за отказа России выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов.

    Киргизия подала иск к России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей трудовых мигрантов. Об этом сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам, передает РИА «Новости».

    Муканов заявил: «Российская сторона отказывается выдавать полисы обязательного медицинского страхования членам семей трудовых мигрантов. Кыргызская сторона обратилась в суд ЕАЭС по этому вопросу». По мнению киргизских властей, это нарушает соглашения, принятые в рамках ЕАЭС.

    Глава фонда отметил, что одно заседание суда уже прошло, а окончательное решение ожидается в течение двух недель. В ходе обсуждения депутаты парламента Киргизии подчеркнули необходимость активизации переговоров с российской стороной для упрощения получения полиса ОМС для семей мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 28 ноября президент Владимир Путин подписал закон с новыми условиями получения полиса ОМС для мигрантов.

    По нему минимальный страховой стаж для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами в России увеличен с трех до пяти лет, исключение сделано только для высококвалифицированных специалистов.

    А в Общественной палате ранее предлагали обязать мигрантов оплачивать медицинскую страховку при пересечении российской границы.

    Комментарии (39)
    27 января 2026, 10:06 • Новости дня
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава КНР Си Цзиньпин стремится к «полному контролю» над армией с помощью масштабных чисток в высшем военном руководстве, заявил посол США в Китае Дэвид Пердью, сообщает Bloomberg.

    Китайский лидер Си Цзиньпин стремится к «полному контролю» над вооружёнными силами, проводя чистки в военном руководстве страны, заявил посол США в Китае Дэвид Пердью, передает Bloomberg.

    По его словам, расследование в отношении замглавы Центрального военного совета Китая Чжан Юся, начатое на прошлой неделе, связано как с борьбой с коррупцией, так и с желанием Си укрепить свою власть.

    «Я принимаю его слова о том, что проводится антикоррупционная работа, что он пытается исправить десятилетия коррупции в армии», – заявил Пердью на конференции Goldman Sachs в Гонконге.

    Дипломат добавил, что одновременно с этим Си Цзиньпин добивается полного контроля над военными структурами страны. США, по его словам, внимательно следят за происходящим.

    Глава американской миссии не стал комментировать сообщения The Wall Street Journal о том, что Чжан Юся якобы передавал секретные сведения о ядерной программе Китая США. Власти Китая на регулярном брифинге заявили, что не располагают информацией по этому поводу.

    Из-за расследований против Чжан Юся и главы Объединённого штаба Лю Чжэньли в составе семичленного Центрального военного совета Китая остались только два человека. Несмотря на внутреннюю турбулентность, Пердью отметил, что отношения между США и Китаем «развиваются в разных направлениях» после встречи Си с президентом США Дональдом Трампом в Пусане в октябре.

    Посол также подтвердил, что Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой освободить бывшего медиамагната и активиста Джимми Лая по гуманитарным причинам, но новых подвижек по этому делу пока нет. Пердью отметил прогресс в выполнении соглашений, достигнутых в Пусане, в том числе по борьбе с фентанилом и закупкам сои.

    Ранее власти Китая начали расследование по подозрению в предательстве в отношении генерала Чжан Юся, считавшегося доверенным лицом главы КНР.

    Генерала Чжан Юся заподозрили в передаче секретных технических данных по ядерному оружию КНР США.

    Китаист Алексей Маслов заявил, что скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина указывает на военную перестройку в Китае.

    Комментарии (4)
    27 января 2026, 09:39 • Новости дня
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителя Ферганской области Узбекистана приговорили к трем годам лишения свободы по статье о наемничестве за участие в СВО на стороне России, следует из приговора.

    Ферганский райсуд по уголовным делам вынес приговор мужчине, воевавшему на стороне России, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, осужденный подписал контракт с Вооруженными силами РФ и отправился в зону спецоперации.

    Контракт был заключен в феврале 2025 года, после чего боец прошел подготовку и участвовал в боях. Получив ранение и пройдя лечение в госпитале, он занимался доставкой продовольствия сослуживцам.

    В июле 2025 года военнослужащий приехал на родину в отпуск, где его вызвали в правоохранительные органы. В ходе допроса мужчина дал признательные показания.

    Его приговорили к трем годам лишения свободы.

    В октябре в Узбекистане осудили местного жителя, участвовавшему в боевых действиях на стороне России против Украины.

    Комментарии (27)
    27 января 2026, 09:43 • Новости дня
    @ mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Запад» завершила освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Освобожден Купянск-Узловой, осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», – заявил Герасимов.

    Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    Он пояснил, что сейчас проходят бои за населенные пункты Ковшаровка и Глушковка.

    В середине января Герасимов сообщал, что ВС Росси завершают освобождение от украинских боевиков населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

    Комментарии (14)
    27 января 2026, 11:41 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Депутат парламента Грузии от умеренно оппозиционной партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили связал решение Украины вернуть посла в Тбилиси с провалом попыток заставить Грузию открыть «второй фронт» против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У них (на Украине) были ожидания, что Грузия откроет «второй фронт», добиться от нас этого не смогли и, вероятно, решили перезагрузить отношения», – заявил парламентарий.

    По его словам, Грузия все это время оставалась «в формате партнерства и дружбы» с Украиной.

    «Зачем вообще надо было отзывать посла из Грузии? Напомню, что посол Грузии оставался в Киеве в самые тяжелые моменты» после начала СВО», – указал Гурам Мачарашвили.

    «(Киевскому лидеру Владимиру) Зеленскому просто не нравилась правда, которую он слышал из Грузии. Давно надо было возвращать посла», – сказал депутат.

    В свою очередь, грузинский аналитик Гиа Абашидзе отметил в соцсетях, что «в Тбилиси никто так не наивен, чтобы думать, что Зеленский этим шагом исчерпал политический конфликт, так бесстыдно начатый украинским официозом».

    Вскоре после начала СВО Зеленский отозвал посла из Грузии, разозлившись из-за отказа Тбилиси открывать «второй фронт» против Москвы. Накануне украинский лидер подписал указ о назначении на вакантную с 2022 года должность посла в Грузии Михаила Бродовича, ранее возглавлявшего дипломатическую миссию Украины в Словении.

    В 2023 году Зеленский вынудил грузинского посла Георгия Закарашвили покинуть Киев, заявив, что Тбилиси «убивает гражданина Украины» – экс-президента Михаила Саакашвили, арестованного за ряд преступлений.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский проводит по отношению к Грузии и ее народу открыто враждебную политику.

    Председатель парламента напомнил, что «Грузия с первого дня войны привержена поддержке народа Украины».

    «Это происходит несмотря на вражескую политику властей Украины против народа Грузии», – сказал он.

    «Власти Украины и конкретно ее президент проявляют неблагодарность к народу Грузии. Президент Владимир Зеленский открыто проводит враждебную политику по отношению к Грузии и ее народу», – заявил Шалва Папуашвили.

    Грузия не ввела прямые санкции против России и не открыла «второй фронт», однако поддержала все международные заявление и решения в пользу Украины.

    Комментарии (3)
    27 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывшая сотрудница администраций Белгородской и Астраханской областей Вера Мангушева ушла из жизни на 39 году, прибыв в Астрахань для прощания с матерью, сообщили в администрации Астраханской области.

    Женщина умерла 26 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на астраханскую администрацию.

    Она прилетела в Астрахань проститься со своей мамой. Ее мать Елизавета ушла из жизни буквально за день до этого после продолжительной болезни.

    Мангушева родилась в 1987 году и начинала карьеру продюсером на телевидении. Начало спецоперации она встретила в Белгородской области, помогая главе этого региона Вячеславу Гладкову.

    Последние два года Вера жила в Москве, работая в организации «Диалог Регионы».

    Ранее скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 00:58 • Новости дня
    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия настаивает, чтобы власти Германии признали блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов геноцидом, заявило посольство России в ФРГ.

    «Перед лицом этой даты настоятельно требуем от германской стороны в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его приспешников геноцидом народов СССР», – заявило посольство по случаю Дня снятия блокады Ленинграда.

    Дипломаты подчеркнули, что «времени на восстановление исторической справедливости перед ленинградцами становится все меньше». В российской дипмиссии также обратили внимание, что блокада Ленинграда стала «беспрецедентным по жестокости и бесчеловечности преступлением». По словам представителей посольства, город почти 900 дней находился в кольце, нацисты пытались полностью уничтожить его жителей, включая стариков, женщин и детей, передает ТАСС.

    «Город выстоял. Жители не сдались, показав пример истинной воли и самоотверженности. Героическая оборона Ленинграда вошла в историю, став символом мужества и стойкости советского народа», – подчеркнули в посольстве.

    В посольстве напомнили, что за время блокады погибло более 1 млн человек, в том числе от голода, холода и бомбежек. Сегодня, как отмечается в комментарии, память каждого из погибших блокадников чтится, а подвиг жителей города никогда не будет предан забвению. Дипломаты также подчеркнули необходимость расширения индивидуальных компенсационных выплат для всех ныне живущих блокадников без учета их национальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник, 27 января, отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста.

    Комментарии (32)
    27 января 2026, 05:59 • Новости дня
    @ Olivier Hoslet/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен пересматривает действующие долговые правила с целью подготовки «к войне с Россией», пишет Daily Telegraph.

    На прошлой неделе в Брюсселе состоялся экстренный саммит ЕС. Daily Telegraph пишет, что фон дер Ляйен «сделала шаг в направлении смягчения» существующих долговых правил. В статье подчеркивается, что эти меры рассматриваются как шаг к подготовке ЕС «к войне с Россией к 2030 году». Изменение норм ЕС должно способствовать финансированию дополнительных оборонных расходов в размере 650 млрд евро, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила изыскать 650 млрд евро на военные инвестиции за четыре года за счет сокращения бюджетных расходов и новых государственных кредитов. Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро для предоставления странам кредитов на закупку оружия в Европе.

    Комментарии (3)
