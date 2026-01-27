  • Новость часаЖители Кривого Рога вновь перекрыли улицы из-за отключений света
    27 января 2026, 17:50 • Новости дня

    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти не планируют включать Гренландию в новую систему противоракетной обороны, несмотря на заявления о ее стратегической важности, отмечают западные СМИ.

    Гренландия не участвует в проекте американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», пишет Reuters со ссылкой на заявление одного из чиновников США. В сообщении подчеркивается, что архитектура системы не предусматривает размещения компонентов на датском острове, отмечает РИА «Новости».

    Это опровергает более ранние заявления президента США Дональда Трампа, который утверждал, что эффективная работа системы возможна только при участии Гренландии. Трамп также отмечал, что остров окружен кораблями КНР и России, что усиливает его стратегическую ценность для США.

    В мае 2025 года президент США анонсировал трехлетний план по созданию многоуровневой ПРО «Золотой купол», часть которой якобы должна была размещаться в Гренландии. Однако, как уточнил американский чиновник, подобные планы не реализуются, и Гренландия исключена из предложенной архитектуры системы ПРО.

    Стоит отметить, что 5 февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Напомним, 14 января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Позже Канада отвергла участие в проекте, а Трамп предрек ей быть «съеденной Китаем». Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что интерес США к Гренландии не ограничивается системой ПВО-ПРО.

    А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев накануне отметил, что лучше не заключать нового договора СНВ-4, чем подписывать соглашение, которое провоцирует гонку вооружений.

    25 января 2026, 12:11 • Новости дня
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Датский премьер Метте Фредериксен сдержала давление Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США, несмотря на угрозы, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп отказался от идеи захвата Гренландии после заявлений премьер-министра Дании Метте Фредериксен, передает The New York Times. В Давосе Трамп пообещал не использовать силу для взятия острова, а позднее заявил о договоренности с лидерами НАТО о будущем соглашении, однако детали остались неясными.

    Фредериксен ранее отвергла компромисс по установлению американского суверенитета над военными базами в Гренландии, назвав это «красной линией». Она подчеркнула, что защита острова стала вопросом национальной идентичности и статуса Дании на мировой арене.

    Премьер-министр усилила позиции страны, пригласив небольшие воинские подразделения Британии, Германии, Франции и Исландии для участия в учениях в Гренландии, что стало сигналом о готовности к международной поддержке. Этот шаг, как отметил политический обозреватель Бент Винтер, означал, что любое американское военное вмешательство столкнулось бы с сопротивлением европейских союзников.

    По мнению издания, решимость и тактические шаги Фредериксен обеспечили ей рост популярности на фоне угроз Трампа. Опросы показывают, что партия премьер-министра уверенно лидирует перед предстоящими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании запросили у НАТО поддержку в Арктике.

    Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии.

    Премьер-министр Гренландии призвал готовиться к возможному военному вторжению.

    Комментарии (19)
    26 января 2026, 01:51 • Новости дня
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Комментарии (11)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    Комментарии (5)
    26 января 2026, 09:52 • Новости дня
    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия остается на втором месте в мире по уровню военной мощи в начале текущего года, следует из данных рейтинга военной мощи Global Firepower 2026 года.

    Россия сохраняет за собой второе место в мире по уровню военной мощи в начале 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Global Firepower.

    В исследовании учитываются более 60 различных факторов, включая экономику, географическое положение, логистику и другие параметры, всего проанализированы 145 стран.

    В сообщении на сайте рейтинга отмечается: «По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран». Первую строчку традиционно удерживают США, третью – Китай.

    Кроме России, США и Китая, в первую десятку вошли также Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Британия, Турция и Италия. Аналитики подчеркивают, что рейтинг создается с 2005 года и считается одним из самых авторитетных в военной сфере.

    В отдельном рейтинге военно-морских сил по общему тоннажу Россия занимает третье место в мире, уступая лишь США и Китаю. Global Firepower входит в сеть Military Factory, предоставляя подробные данные о состоянии вооруженных сил разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира.

    Эксперт усомнился в лидерстве США в рейтинге военной мощи.

    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира.

    Комментарии (18)
    25 января 2026, 05:25 • Новости дня
    Бывший глава НИИ Минобороны признался в получении 7 млн рублей от коллег

    Tекст: Денис Тельманов

    Савеловский суд Москвы начал рассматривать дело экс-начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны, признавшего получение семи млн рублей от сотрудников.

    Как передает ТАСС, бывший начальник 27-го Центрального НИИ Министерства обороны Андрей Протасов признался в незаконном получении денежных средств от сотрудников своего института, однако не согласился с квалификацией преступления.

    По данным судебных документов, Протасов требует переквалифицировать его действия со статьи о получении взятки на превышение или злоупотребление должностными полномочиями.

    По информации следствия, с 2020 по 2025 год он получал взятки за включение коллег в инициативную научную группу, что давало им возможность получать дополнительные выплаты и покровительство по службе.

    Всего Протасову вменяют три эпизода превышения должностных полномочий с тяжкими последствиями, четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере, два эпизода получения крупной взятки и один – значительной взятки.

    С 2014 по 2024 год 27-й Центральный НИИ исполнял многомиллионные госконтракты по внедрению современных технологий. В обязанности Протасова входило создавать научные группы с выплатами стимулирующего характера их участникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два обвиняемых получили реальные сроки и штраф за мошенничество при исполнении оборонного заказа, ущерб по делу составил более 470 млн рублей.

    Московский гарнизонный военный суд назначил Андрею Жежуку пять лет строгого режима за получение взятки. Суд также назначил Владимиру Демчику семь лет лишения свободы за получение взятки в размере 1 млн рублей.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 03:46 • Новости дня
    В Белгороде ударом ВСУ повреждена насосная станция системы отопления домов

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ракетного обстрела Белгорода была остановлена насосная станция, из-за чего несколько домов остались без отопления.

    Работа насосной станции, обеспечивающей теплом жилые дома микрорайона Харьковская гора, была остановлена после ракетного удара ВСУ, сообщил мэр города Валентин Демидов.

    «После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре», – написал Демидов в своем Telegram-канале.

    По его словам, аварийные бригады уже прибыли на место, чтобы восстановить подачу тепла, и оборудование планируют запустить в течение ближайшего времени.

    Кроме того, Демидов сообщил, что в результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, возгорание во дворе многоэтажного дома было оперативно ликвидировано.

    Одна из машин, находившихся рядом, была своевременно отогнана, а хозяйственная постройка в частном секторе получила повреждения из-за пожара.

    Мэр отметил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли по Белгороду самый интенсивный с начала спецоперации обстрел.

    В результате атаки были повреждены объекты энергетики города. При обстреле возникли возгорания и разрушились частные строения. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ предположительно использовали системы HIMARS.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 07:53 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска продолжили наступление на нескольких участках фронта, уничтожив технику и позиции ВСУ, а также продвинулись до 550 метров в Сумской области.

    Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», группировка войск «Север» наращивает интенсивность ударов по позициям и логистическим маршрутам ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

    В Сумской области продолжаются ожесточенные бои, авиация и артиллерия регулярно наносят удары по противнику. ВСУ перебрасывают расчеты БпЛА, используют танки и советское вооружение для обороны.

    Штурмовые подразделения России продвинулись на четырех участках в Сумском районе и на трех в Глуховском районе, общее продвижение составило до 550 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не произошло, однако авиация ВКС России атаковала позиции 103-й бригады ТРО в районе Будков.

    В Черниговской области была уничтожена площадка запуска дальних БпЛА и пункты дислокации 433-го батальона ВСУ, откуда наносились удары по российской территории.

    На Харьковском направлении российские войска также продолжают постепенное продвижение, авиация наносит точечные удары по тыловым районам ВСУ, активно применяются «Герани», тяжелая артиллерия и «Солнцепеки».

    Возле Старицы зафиксировано продвижение на двух участках до 250 метров, в лесах Симиновки занято три опорных пункта ВСУ и продвижение на 300 метров.

    В Волчанских Хуторах «Солнцепеки» нанесли удары по позициям ВСУ, а штурмовые группы России продвинулись на 200 метров.

    В районе Хатнего российские бойцы продвинулись на семи участках по лесопосадкам. Украинское командование продолжает отправлять личный состав на позиции, разрушенные авиаударами, в результате чего за сутки уничтожено три боевые группы противника.

    На Липцовском направлении изменений нет, но продолжается уничтожение транспорта ВСУ FPV-дронами.

    За сутки потери ВСУ составили более 180 человек, из них свыше 100 в Сумской и более 80 в Харьковской области.

    В Сумской области уничтожены танк Т-64, РСЗО «Град», станция РЭБ, 14 внедорожников, грузовик, багги, пять ПУ БпЛА, четыре станции «Старлинк», три антенны связи, 37 самолетных БпЛА, восемь БпЛА «Баба Яга», два склада матсредств и склад ГСМ.

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены БТР М113, гаубицы Д-20 и М101, три миномета, станция РЭБ «Анклав», два внедорожника, два багги, шесть ПУ БпЛА, три станции «Старлинк», антенна связи, 29 самолетных БпЛА, девять БпЛА «Баба Яга», два роботизированных комплекса и склад матсредств.

    На Великобурлукском направлении уничтожено три внедорожника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили более пятидесяти украинских беспилотников в Брянской, Краснодарском крае и еще четырех областях.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по заводу, производящему дальнодействующие беспилотники, в ответ на атаки Киева на гражданские объекты.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Старицы в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 07:37 • Новости дня
    ПВО уничтожила 52 украинских беспилотника над Россией за ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Минувшей ночью российские силы ПВО успешно ликвидировали более полусотни украинских беспилотников в Брянской, Краснодарском крае и еще четырех областях.

    Оперативные средства противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 52 украинских беспилотника самолетного типа, передает РИА «Новости».

    В сообщении Минобороны уточняется, что 18 дронов были сбиты над Брянской областью, 15 – над Краснодарским краем, девять – над Ростовской областью, четыре – над Орловской областью, а также по три беспилотника уничтожены над Белгородской и Астраханской областями.

    В ведомстве подчеркнули, что все аппараты были ликвидированы силами дежурных расчетов ПВО за один ночной период. О жертвах и разрушениях в результате инцидента не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

    Средства ПВО за 12 часов уничтожили девять беспилотников самолетного типа, пять из которых сбили над Белгородской областью.

    В Энергодаре в результате атаки с применением беспилотника квадрокоптерного типа был поврежден автомобиль скорой помощи, при этом медицинский персонал и водитель не пострадали.

    Комментарии (0)
    25 января 2026, 00:49 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК прострелили колеса машины при попытке мобилизации в Днепропетровске

    Tекст: Денис Тельманов

    В Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования применили огнестрельное оружие против автомобиля мужчины, пытавшегося избежать мобилизации.

    По информации издания «Страна», инцидент произошел в Днепропетровске на юго-востоке Украины, передает ТАСС.

    Сотрудники территориального центра комплектования попытались мобилизовать мужчину, однако он оказал сопротивление и угрожал ножом работникам ТЦК, пишет источник.

    После этого представители ТЦК открыли огонь по колесам его автомобиля, чтобы предотвратить побег. Другие подробности инцидента пока не раскрываются, отмечает издание.

    В последние месяцы на Украине участились случаи силовой мобилизации, когда мужчин задерживают в общественных местах, а попытки уклонения от службы становятся все более опасными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинского военкомата задержали мужчину прямо на катке в Одессе.

    Военнослужащий Украины, сдавшийся у Димитрова, предложил российским военным координаты территориального центра комплектования для возможного авиаудара.

    Во Львове сотрудник территориального центра комплектования толкнул девушку, пытавшуюся защитить своего молодого человека от принудительного призыва.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 09:46 • Новости дня
    Reuters: США подготовили планы захвата Гренландии

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США вновь обсуждает планы военного захвата Гренландии, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

    США не отказались от идеи военного захвата Гренландии, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что подобные заявления вызвали «замешательство и тревогу» как в Вашингтоне, так и среди союзников страны. На Капитолийском холме, по данным агентства, и демократы, и республиканцы выразили беспокойство тем, что «администрация, похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом».

    Источники сообщают, что законодатели предупредили госсекретаря Марко Рубио и высокопоставленных представителей Белого дома о возможности импичмента президенту Дональду Трампу, если США предпримут военную интервенцию в Гренландию. В то же время отмечается, что после переговоров между Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте обсуждение будущего острова сместилось в сторону его возможной покупки, а не захвата.

    При этом приближенные к администрации источники заверяют, что вариант военного захвата Гренландии якобы никогда не рассматривался всерьез. Обсуждение этой темы, несмотря на ажиотаж, остается предметом кулуарных переговоров и не выходит за рамки политических дебатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании запросили у НАТО поддержку в Арктике.

    Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии.

    Премьер-министр Гренландии призвал готовиться к возможному военному вторжению.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 08:17 • Новости дня
    Нарышкин заявил о признании Западом невозможности блокировки «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    Западные специалисты признали отсутствие средств для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник», заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По словам Нарышкина, западные специалисты признали отсутствие у них возможностей для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник», передает РИА «Новости».

    Директор СВР отметил, что и эксперты и военные специалисты на Западе открыто заявили о нехватке технических и военно-технических средств для противодействия этим системам.

    Нарышкин сообщил, что реакция на Западе на применение комплекса «Орешник» по военному объекту во Львовской области была ошеломляющей.

    Киевский режим атаковал с помощью дронов резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области в конце 2025 года.

    ВС России провели удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник» после атаки на резиденцию главы государства.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 13:05 • Новости дня
    «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия

    Tекст: Мария Иванова

    Объемы производства боевого стрелкового оружия на заводах «Калашникова» вырастут в 2026 году, причем основной рост придётся на востребованные в зоне СВО модели, такие как АК-12К и СВЧ, сообщили в концерне.

    Концерн «Калашников» в 2026 году увеличит производство боевого стрелкового оружия, подтвердившего свои высокие характеристики в ходе спецоперации на Украине, пишет Telegram-канал концерна.

    По информации пресс-службы, основной рост производства касается изделий, которые особенно востребованы на передовой: среди них укороченный 5,45 мм автомат АК-12К и 7,62 мм снайперская винтовка Чукавина (СВЧ).

    Также отмечается, что на стабильно высоком уровне остается заказ на 5,45 мм автомат АК-12, который является основным индивидуальным стрелковым оружием военнослужащих России. С начала СВО объемы производства вооружения концерна заметно выросли, а ассортимент ежегодно расширяется с учетом запросов заказчиков.

    В 2025 году «Калашников» в короткие сроки освоил выпуск новейших укороченных автоматов АК-12К и АК-15К, а также вывел в производство другие ключевые изделия. По итогам прошлого года план выпуска БСО был выполнен полностью, вся продукция была своевременно отгружена клиентам.

    Генеральный директор концерна Алан Лушников заявил: «Концерн вошел в 2026 год с полной уверенностью в своих силах, получив еще больше заказов, чем когда-либо. Заверяем, что все задачи, поставленные перед нами, будут выполнены благодаря расширению и совершенствованию производственных мощностей и высокопрофессиональному коллективу специалистов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» выпустил обновленный ППК-20 с учетом опыта спецоперации на Украине.

    Компания создала автомат АК-12К для штурмовиков за полгода.

    В конце 2025-го «Калашников» завершил годовые поставки пистолетов Лебедева силовым ведомствам.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 02:20 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Гренландии счел независимость от Дании нереалистичной

    @ Patrick Pleul/dpa/ZB/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экономическая и демографическая ситуация пока не позволяет Гренландии рассчитывать на независимость, заявил вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.

    «Независимость Гренландии не является реальностью, может быть, через пять лет или через десять лет», – приводит слова Оттосена РИА «Новости».

    По его словам, причиной этому служат экономические и демографические факторы, а также тесная связь с Данией. Он объяснил, что на острове проживает около 56 тыс. человек, в то время как в Дании – 5 млн, и такие масштабы делают Гренландию «слишком маленькой в большой стране».

    Вице-спикер добавил, что вопрос независимости сложный и требует учитывать прежде всего интересы самих гренландцев, а не внешние факторы. Гренландии пока необходимо оставаться внутри рамок Дании, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров способен обрести независимость от Дании. Прежний премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде выступил с заявлением о необходимости стремиться к независимости от Дании.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 14:56 • Новости дня
    Евродепутат от Дании обвинил США во лжи о Гренландии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Европарламента от Дании Хенрик Даль обвинил постпреда США при ООН Майка Уолтца во лжи из-за его заявления о том, что заболевание раком в Гренландии сродни смертному приговору, отметив, что тому, скорее всего, даже за это не стыдно.

    Депутат Европарламента от Дании Хенрик Даль резко раскритиковал постпреда США при ООН Майка Уолтца за его слова о ситуации с онкологическими заболеваниями на Гренландии, передает РИА «Новости».

    Даль обвинил американского дипломата во лжи из-за утверждений, что для жителей Гренландии диагноз рак якобы равен смертному приговору. В соцсети X Даль подчеркнул: «Это ложь в чистом виде – говорить, что диагностирование рака в Гренландии равнозначно смертному приговору».

    Уолтц 25 января напомнил о стерилизации женщин на острове полвека назад и сравнил ситуацию с помощью, которую получают коренные народы на Аляске. Он отметил, что, в отличие от США, на Гренландии условия для лечения существенно хуже.

    Евродепутат отметил, что принцип правды практически исчез из политической жизни США, что, по его мнению, негативно сказалось на политических процессах всего западного мира. Даль заявил, что «разрушение истины как нормы» стало катастрофой для США и для всего Запада, ведь игнорировать правду стали политики разных убеждений.

    Также он добавил, что Майку Уолтцу, по всей видимости, не стыдно за подобные высказывания, и никто из его окружения не делает ему замечаний. В конце своего заявления Даль подчеркнул, что действия американских политиков привели к цивилизационному кризису на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки датских солдат были замечены в аэропорту Гренландии.

    Вэнс заявил о прогрессе в переговорах США и НАТО по вопросу Гренландии.

    Немецкие солдаты пребывали на защите Гренландии только одни сутки.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 08:44 • Новости дня
    В парламенте Гренландии допустили обсуждение статьи 5 договора НАТО при угрозе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос о задействовании статьи 5 Североатлантического договора может встать в случае прямой угрозы Гренландии, однако формально инициировать его должна будет Дания, заявил вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен.

    Оттосен сообщил, что вопрос о применении статьи 5 Североатлантического договора может быть поднят в случае реальной угрозы острову, однако формальное инициирование подобной процедуры должно исходить от Дании, передает РИА «Новости».

    Статья 5 предусматривает коллективную защиту стран-членов НАТО в случае нападения на одного из них.

    «У нас есть членство в НАТО. Мы должны посмотреть на статью 5 НАТО, они (США) угрожают нашей целостности и территории… только Дания может это сделать… но ситуация очень сложная», – заявил Оттосен. Он также подчеркнул, что сложно представить, каким образом европейские армии смогли бы противостоять армии США, если бы та попыталась взять остров под контроль.

    Гренландия входит в состав Датского королевства и не обладает самостоятельным членством в НАТО. В последние годы вопрос статуса острова и его стратегического значения неоднократно поднимался, особенно после заявлений бывшего президента США Дональда Трампа о важности Гренландии для национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Дании вызвал дипломата США по вопросу Гренландии.

    Гренландия заявила о недопустимости аннексии со стороны США.

    Для Дональда Трампа открылся реальный способ забрать Гренландию.

    Комментарии (0)
