    27 января 2026, 16:30 • Новости дня

    Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище

    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возложил букет темно-красных роз к безымянной братской могиле на трехсотметровой аллее Пискаревского кладбища.

    Именно здесь похоронен его брат Виктор, который умер от голода в возрасте двух лет в период блокады Ленинграда, передает ТАСС.

    Глава государства пришел к мемориалу с непокрытой головой, несмотря на морозную и сырую погоду. На пальто президента была приколота оливково-зеленая лента медали за оборону Ленинграда – традиционный символ памяти в эти дни в Петербурге.

    Ранее Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    26 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратил внимание на продолжающиеся атаки беспилотников на российскую территорию.

    Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат, но попытки атак продолжаются, передает ТАСС.

    Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.

    Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.

    Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.

    26 января 2026, 21:52 • Новости дня
    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
    @ t.me/rusembc

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 109 лет в Торонто скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко, участвовавший в ожесточенных боях за плацдарм «Невский пятачок», сообщает посольство РФ в Канаде.

    Как середает РБК, Хоменко был одним из старейших остававшихся в живых участников войны. Он принимал участие в боях на плацдарме «Невский пятачок», а также воевал под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В январе 1943 года, командуя санитарным взводом, получил тяжелое ранение, спасая офицера во время прорыва блокады Ленинграда.

    До начала войны Виктор работал фельдшером в Арктике, служил на ледоколе «Ермак» и проводил зимовки на полярных станциях. После войны Хоменко продолжил медицинскую деятельность в Ленинграде. С 2002 года он проживал в Торонто, где был членом Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

    За военные заслуги Виктор Хоменко был удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу», а также медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    27 января 2026, 00:58 • Новости дня
    Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом
    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия настаивает, чтобы власти Германии признали блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов геноцидом, заявило посольство России в ФРГ.

    «Перед лицом этой даты настоятельно требуем от германской стороны в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его приспешников геноцидом народов СССР», – заявило посольство по случаю Дня снятия блокады Ленинграда.

    Дипломаты подчеркнули, что «времени на восстановление исторической справедливости перед ленинградцами становится все меньше». В российской дипмиссии также обратили внимание, что блокада Ленинграда стала «беспрецедентным по жестокости и бесчеловечности преступлением». По словам представителей посольства, город почти 900 дней находился в кольце, нацисты пытались полностью уничтожить его жителей, включая стариков, женщин и детей, передает ТАСС.

    «Город выстоял. Жители не сдались, показав пример истинной воли и самоотверженности. Героическая оборона Ленинграда вошла в историю, став символом мужества и стойкости советского народа», – подчеркнули в посольстве.

    В посольстве напомнили, что за время блокады погибло более 1 млн человек, в том числе от голода, холода и бомбежек. Сегодня, как отмечается в комментарии, память каждого из погибших блокадников чтится, а подвиг жителей города никогда не будет предан забвению. Дипломаты также подчеркнули необходимость расширения индивидуальных компенсационных выплат для всех ныне живущих блокадников без учета их национальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник, 27 января, отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста.

    27 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    Это место стало символом стойкости советских солдат в битве за Ленинград и сыграло ключевую роль в успехе операции «Искра» в январе 1943 года, передает ТАСС.

    Путина у мемориала встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава государства возложил к памятнику букет красных роз с черной траурной лентой. Во время церемонии горнист исполнил мелодию песни Льва Гурова «Тишина», а президент почтил память погибших минутой молчания.

    Невский пятачок – одна из самых драматичных страниц в истории Ленинградской битвы, где советские войска упорно пытались прорвать блокаду. В сентябре 1941 года бойцы 115-й дивизии переправились через Неву и захватили небольшой плацдарм, ставший ареной ожесточенных боев вплоть до 1943 года. Защитники ежедневно отражали до 16 атак, переживая до 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб за сутки.

    Потери советских войск на этом участке были огромными – по разным данным, более 100 тыс. человек. Среди участников боев был и отец президента – Владимир Спиридонович Путин, который получил тяжелое ранение и был спасен своим соседом по дому, переправившим его под огнем на другой берег к госпиталю.

    В 1972 году на месте сражений был установлен памятник «Рубежный камень», ставший частью мемориального комплекса «Зеленый пояс Славы». На монументе высечены слова Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

    Ранее Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал быть достойными подвига защитников блокадного Ленинграда.

    27 января 2026, 15:32 • Новости дня
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Методические рекомендации к урокам о блокаде Ленинграда, которые вызвали скандал в интернете, будут пересмотрены и отредактированы.

    Комитет по образованию Петербурга заявил, что петербуржцы и педагоги «справедливо обратили внимание и резко отреагировали на крайне неудачные формулировки, допущенные авторами методических материалов», передает «Фонтанка».

    Как ранее рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в ряде школ учителям раздали методички с рекомендациями к проведению занятий 27 января, где педагогам советовали избегать формулировки «все блокадники – герои» и не подталкивать детей к отождествлению себя с жителями Ленинграда. Также рекомендовалось рассказывать «позитивную» информацию о блокаде.

    Мизулина назвала эти рекомендации реабилитацией нацизма и пообещала обратиться в Следственный комитет с просьбой о проверке. Как пишет издание, в самой методичке говорится, что учителям следует избегать эмоциональных манипуляций, не заставлять детей испытывать определенные чувства и не делать обобщений вроде «все немцы – преступники».

    В комитете по образованию добавили, что спорные методические материалы были разработаны несколько лет назад в Академии постдипломного образования, и уже поручили ее руководству полностью пересмотреть и отредактировать документы. Ведомство уточнило, что рекомендации составлены на основе сборника статей государственного музея обороны и блокады Ленинграда.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал быть достойными подвига защитников блокадного Ленинграда.

    26 января 2026, 18:17 • Новости дня
    Путин указал Беглову на необходимость решения вопроса с яслями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время рабочей встречи президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Петербурга Александра Беглова на необходимость решить проблему с обеспечением местами в яслях.

    Путин подчеркнул, что этот вопрос особенно важен для города, передает ТАСС.

    Беглов доложил президенту, что с 2019 по 2024 год в Петербурге построено 320 недостающих социальных объектов, включая школы и детские сады. «Только в этом году это 30 новых зданий школ. Это школы с бассейнами. 26 детских садов, тоже с бассейнами. За эти несколько лет мы построили в общей сложности в детских садах и школах 150 бассейнов. Дети поплыли», – сообщил губернатор.

    Путин сразу уточнил ситуацию с яслями и получил ответ, что власти начали работать над этим вопросом, но больших успехов пока нет. Беглов отметил, что город пока только приступил к решению этой проблемы.

    Ранее Путин во время прямой линии предложил увеличить время пребывания детей в яслях и детских садах.

    26 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области в Эрмитаже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Малом выставочном зале Эрмитажа.

    Встреча состоялась в рамках рабочего дня главы государства в Петербурге, где ранее Путин также встретился с султаном Малайзии Ибрагимом и губернатором Петербурга Александром Бегловым, передает ТАСС.

    На предыдущей встрече, которая прошла в марте 2025 года в Кремле, обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции и актуальные социально-экономические вопросы региона.

    В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал важные встречи Путина в Петербурге.

    27 января 2026, 00:22 • Новости дня
    День снятия блокады Ленинграда и День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января
    @ Семен Нордштейн/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Во вторник, 27 января, отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста.

    27 января ежегодно в Российской Федерации отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944). Современное название памятной даты было закреплено в 2014 году законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня, а снабжение города осуществлялось по ледовой трассе через Ладожское озеро, известной как Дорога жизни.

    12 января 1943 года советские войска начали операцию «Искра» для прорыва блокады, и 18 января 1943 года удалось восстановить сухопутную связь Ленинграда с Большой землей. Полное освобождение города произошло 27 января 1944 года.

    В этот же день отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году. Дата выбрана в память об освобождении советскими войсками крупнейшего нацистского концлагеря Освенцим 27 января 1945 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге прошла памятная акция «Блокадная парта», приуроченная ко Дню снятия блокады Ленинграда.

    26 января 2026, 20:18 • Новости дня
    Названы темы встречи Путина с губернатором Ленинградской области

    Кремль: Путин обсудил с главой Ленобласти развитие региона и вопросы СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Эрмитаже глава Ленинградской области Александр Дрозденко доложил президенту России Владимиру Путину о проектах в различных отраслях хозяйства региона.

    Особое внимание губернатор уделил вопросам, связанным со спецоперацией на Украине, сообщает Кремль в Telegram-канале. В частности, значимым пунктом обсуждения стала программа по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, в понедельник Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области.

    27 января 2026, 00:39 • Новости дня
    Syria TV: Президент Сирии аш-Шараа посетит Москву для встречи с Путиным в среду

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в российскую столицу для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Syria TV.

    Визит ожидается в среду, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в октябре уже проходили переговоры Путина с аш-Шараа. В декабре президент России встретился с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве.

    26 января 2026, 19:48 • Новости дня
    В Петербурге прошла акция памяти жителей блокадного Ленинграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге прошла памятная акция «Блокадная парта», приуроченная ко Дню снятия блокады Ленинграда.

    В мероприятии приняли участие более 1000 юнармейцев, активистов Движения Первых, студентов и жителей города, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники возложили цветы к братским могилам, а также зажгли свечи у мемориальных плит, посвященных погибшим учащимся ремесленных училищ и жителям блокадного Ленинграда.

    Цель акции – напомнить молодому поколению Петербурга о героизме и самоотверженности детей и молодежи, переживших блокаду. Организаторы подчеркнули, что подвиг ленинградцев стал частью национального самосознания жителей России, а сохранение памяти о нем – долг перед павшими за свободу и независимость Родины.

    «Для юнармейцев и активистов Движения Первых День снятия блокады Ленинграда – это святая дата, когда ребята вспоминают 872 дня бессмертного подвига ленинградцев. В преддверии 27 января на Пискаревском кладбище юные жители города собрались, чтобы почтить память жителей, погибших в те страшные годы. Очень важно, чтобы молодежь бережно хранила историю, не позволяла переписать ее и знала, какой ценой ковалась победа», – отметил Герой России Владислав Головин.

    Своими чувствами поделилась участница Движения Первых Виктория Федорова, рассказав, что ее предки были эвакуированы из Ленинграда за день до блокады, и подчеркнула важность сохранения памяти о прошлом для будущих поколений.

    Блокада Ленинграда, длившаяся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, стала одним из тяжелейших преступлений нацизма против человечности, сравнимых с лагерями смерти и Холокостом.

    27 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Дипломаты разных стран почтили память жертв блокады Ленинграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Пискаревском кладбище в Петербурге у монумента Матери-Родины в день снятия блокады Ленинграда были возложены венки, присланные зарубежными дипломатическими представительствами.

    Среди них – венок от народа Индии, а также от Римско-католической церкви, Абхазии, Азербайджана, Танзании, Фиджи и Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, передает ТАСС.

    Цветочные композиции у мемориала также разместили аккредитованные в городе дипломатические учреждения, включая консульства Белоруссии и Киргизии, генеральные консулы Казахстана и Таиланда, а также консул Израиля.

    Почетные консулы Сирии, Намибии и Шри-Ланки в Петербурге отправили отдельные венки в память о жителях города, не переживших блокаду.

    День полного снятия блокады Ленинграда отмечается ежегодно 27 января – в этот день в 1944 году советские войска полностью освободили город от осады, длившейся 872 дня. В памятных мероприятиях традиционно участвует президент России Владимир Путин.

    Напомним, Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    Ранее Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом.

    27 января 2026, 09:49 • Новости дня
    Володин призвал быть достойными подвига защитников блокадного Ленинграда

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Ленинграда от фашистской блокады стало великим подвигом народа, и сегодня надо делать все, чтобы быть достойными его, защищать правду правду о событиях Великой Отечественной войны и героизме защитников Отечества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности быть достойными героизма защитников Ленинграда. Он подчеркнул, что освобождение города от фашистской блокады – великий подвиг нашего народа.

    «Мы должны делать все, чтобы быть достойным его. Защищать правду о событиях Великой Отечественной войны и героизме тех, благодаря кому сегодня живем», – написал в Telegram-канале Володин.

    Володин напомнил, что блокада длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, и унесла жизни более 1 млн человек. Он назвал этот период одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны и отметил мужество людей, которые выстояли несмотря на голод, холод, бомбежки и артобстрелы.

    Посольство России в Германии заявило, что власти Германии должны признать блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов геноцидом.

    Во вторник, 27 января, отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста.

    27 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о вечной памяти России о преступлениях Освенцима

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил важность сохранения памяти о преступлениях Освенцима и подвиге бойцов Красной армии.

    Россия никогда не забудет чудовищных преступлений, совершенных в Освенциме, конец которым положила Красная армия, заявил Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что страна преклоняется перед героизмом бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения.

    «Преклоняемся перед героизмом бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения. Чтим мужество и стойкость всех, кто в тяжелейших испытаниях не покорился, сражался в партизанских отрядах и подполье, трудился в тылу, внес вклад в разгром врага и достижение Великой Победы», – сказал он.

    Путин назвал 27 января скорбной датой, напоминающей о страданиях миллионов евреев, цыган, русских и представителей других наций, погибших от рук нацистов в концлагерях, во время карательных акций и этнических чисток. По его словам, мемориальные мероприятия, проводимые в этот день, способствуют сплочению для противодействия ксенофобии, русофобии и антисемитизму.

    Президент подчеркнул, что такие мероприятия будут способствовать продвижению в обществе, особенно среди молодежи, патриотических и гуманистических ценностей, идеалов согласия и гражданского мира.

    В России 27 января отмечают День снятия блокады Ленинграда и День памяти жертв Холокоста. Россия настаивает, чтобы власти Германии признали блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов геноцидом.

    Минобороны России запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    27 января 2026, 15:03 • Новости дня
    «Движение Первых» провело массовую акцию в память о блокаде Ленинграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всероссийская акция «Свеча памяти у Невы», посвященная 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошла с 22 по 27 января.

    Организаторами выступило «Движение Первых» при поддержке проекта «Навигаторы детства» и семейного сообщества «Родные – Любимые», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Более 120 тыс. школьников, студентов и педагогов по всей стране приняли участие, создав художественные выставки, посвященные многонациональному вкладу в защиту города, а также иммерсивные театральные постановки, основанные на дневниках свидетелей блокады.

    «В День 82-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда мы с гордостью и трепетом вспоминаем подвиг защитников и жителей города. 872 дня мужества, стойкости и непоколебимой веры в победу… Для нас сохранение исторической правды о подвиге наших дедов и прадедов – одна из ключевых задач «Движения Первых», – заявил Герой России и председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

    Акция объединила участников со всех концов страны, включая отдаленные регионы. Ученица 6 класса из Амурской школы Республики Алтай Алина Зенина рассказала, что сыграла в постановке о блокаде, изучив быт, распределение продуктов, работу врачей и школ в осажденном городе. По ее словам, особенно впечатлили истории о партизанах, чья смелость стала для нее символом сопротивления.

    Активист Александр Халеп подчеркнул, что участие в акции стало для него знаком глубокого уважения к героям Ленинграда и долгом перед историей страны. Он отметил, что блокада – это незаживающая рана и пример невероятной стойкости, которую нельзя забывать, иначе есть риск повторить ошибки прошлого.

    Во вторник президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

