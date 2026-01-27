Крымчанина приговорили к 17 годам за тайник со взрывчаткой

Tекст: Ольга Иванова

Севастопольский городской суд приговорил жителя Крыма, который оборудовал тайник со взрывчаткой, к 17 годам колонии строгого режима, передает ТАСС. Об этом сообщили в управлении ФСБ по республике и Севастополю. Речь идет о мужчине 1972 года рождения из Сакского района.

По данным ФСБ, осужденный сам связался с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он снимал военные объекты на полуострове и передавал информацию украинской спецслужбе. Также мужчина, по указанию куратора, переместил компоненты для самодельного взрывного устройства из одного тайника в другой и ожидал дальнейших инструкций.

После задержания мужчине были предъявлены обвинения по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатки. Суд признал его виновным и назначил наказание: 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, год ограничения свободы и штраф 400 тыс. рублей.

