Министр обороны КНР назвал своевременными связи с Минобороны России

Министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь назвал контакты с российским военным ведомством своевременными и важными, передает ТАСС. Он подчеркнул, что практические связи между вооруженными силами России и Китая стали доброй традицией, поддерживаемой по разным каналам в критические периоды.
«Это наша добрая традиция по разным формам и каналам проводить практические связи в важные моменты. Я думаю, что перед лицом изменчивой международной обстановки наши контакты и связи – это очень своевременно и важно», – приводит российское военное ведомство слова министра обороны КНР.
По словам Дун Цзюня, проведение видеоконференции в начале года подчеркивает глубину отношений между военными двух стран и их стремление к развитию стратегического сотрудничества. Он отметил, что вооруженные силы России и Китая четко реализуют договоренности лидеров государств, достигнув результатов в обмене делегациями, совместных учениях, патрулировании и обмене опытом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны КНР Дун Цзюнь провел видеоконференцию с министром обороны России Андреем Белоусовым.