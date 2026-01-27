Бывший ректор ПсковГУ Ильина признала вину в мошенничестве и превышении полномочий

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина, проходящая по делу о хищении денежных средств и превышении должностных полномочий, признала свою вину по всем 17 эпизодам. В обвинительном заключении указывается, что она раскаялась в совершенных преступлениях, включая мошенничество и превышение полномочий.

В документе подчеркивается: «Доказательствами, подтверждающими обвинение Ильиной Н.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ являются: показания обвиняемой (подозреваемой) Ильиной Н.А., которая вину в инкриминируемых ей преступлениях признала в полном объеме, в содеянном раскаялась».

Также указывается, что аналогичные признательные показания касаются обвинения по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. В тексте документа отмечается, что Ильина признала все инкриминируемые ей преступления и выразила раскаяние.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Петербурга отстранил ректора СПбГУП Александра Запесоцкого и запретил университету заключать с ним новые трудовые договоры. У ректора ПсковГУ Натальи Ильиной при обыске обнаружили одиннадцать брендовых сумок и Priority Pass для VIP-зон в более чем 130 странах. Ректору ПсковГУ Наталье Ильиной предъявили обвинение в мошенничестве с зарплатой, суд удовлетворил ходатайство об ее аресте.