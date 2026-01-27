  • Новость часаВ ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как будет выглядеть новая атака США на Иран
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    Германский политолог: ЕС добивается ухода Индии из орбиты России
    Умер Борис Игнатьев
    Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище
    Электроснабжение Мурманска после обрушения опор ЛЭП полностью восстановили
    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа
    США может ожидать новый шатдаун уже в выходные
    27 января 2026, 16:48 • Новости дня

    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России

    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    @ Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия после введения запрета на закупку российского газа с 2027 года готовит аналогичные ограничения на поставки ядерного топлива, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    По словам Итконен, подготовка соответствующего запрета находится на начальной стадии, передает ТАСС.

    «Этот запрет находится на стадии подготовки. Это более сложный вопрос, поэтому я не могу сообщить сроки, [когда он будет представлен], но это произойдет в надлежащее время», – заявила она.

    Ранее Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    26 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

    Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратил внимание на продолжающиеся атаки беспилотников на российскую территорию.

    Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат, но попытки атак продолжаются, передает ТАСС.

    Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.

    Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.

    Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.

    Комментарии (18)
    26 января 2026, 21:52 • Новости дня
    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
    @ t.me/rusembc

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 109 лет в Торонто скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко, участвовавший в ожесточенных боях за плацдарм «Невский пятачок», сообщает посольство РФ в Канаде.

    Как середает РБК, Хоменко был одним из старейших остававшихся в живых участников войны. Он принимал участие в боях на плацдарме «Невский пятачок», а также воевал под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В январе 1943 года, командуя санитарным взводом, получил тяжелое ранение, спасая офицера во время прорыва блокады Ленинграда.

    До начала войны Виктор работал фельдшером в Арктике, служил на ледоколе «Ермак» и проводил зимовки на полярных станциях. После войны Хоменко продолжил медицинскую деятельность в Ленинграде. С 2002 года он проживал в Торонто, где был членом Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

    За военные заслуги Виктор Хоменко был удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу», а также медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

    Комментарии (21)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 21:38 • Новости дня
    Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором
    Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выпускники Школы-студии МХАТ направили письмо министру культуры Ольге Любимовой с требованием пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора.

    Текст обращения опубликован в Telegram-канале актера и выпускника Антона Шагина. В письме говорится, что решение назначить на этот пост Богомолова нарушает преемственность, существующую в учебном заведении на протяжении всей его истории. Авторы обращения считают, что руководить школой должен человек, чья судьба и творческий путь связаны с МХАТ, а также соответствующий этическим принципам основателей.

    Выпускники подчеркивают, что традиция требует выбирать ректора из числа воспитанников школы и обсуждать кандидатуру всей мхатовской общественностью. Они предупреждают, что отказ от этого принципа приведет к разрыву преемственности, упадку и утрате семейных традиций Школы-студии. В письме отмечается, что предыдущими руководителями были Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Золотовицкий и другие, все они прошли путь внутри школы и были «корневыми мхатовцами».

    Выпускники считают, что именно такие руководители создавали «особое духовное пространство» МХАТ, которое они называют «домом единой мхатовской семьи». Они приводят в пример другие ведущие московские театральные вузы, где сохраняются традиции и принцип внутренней преемственности.

    Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

    Комментарии (14)
    27 января 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками

    Политолог Куприянов: Европа захотела занять новые ниши на индийском рынке вооружений

    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    @ Manish Swarup/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тарифная политика Дональда Трампа, которая коснулась и Индии, показала, что Дели не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора. В этой связи республика интенсифицировала контакты с Европой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов. Ранее Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле. По оценкам эксперта, сделка принесет выгоду индийцам, но также может грозить и рисками.

    «Переговоры между Нью-Дели и Брюсселем о свободной торговле особенно активизировались в последний год. Связано это было во многом с заявлениями Дональда Трампа», – напомнил Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН. Как уточнил собеседник, угрозы президента США в адрес Индии показали, что республика не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора.

    На этом фоне индийцы начали искать альтернативный источник инвестиций. «Так, они, во-первых, продолжили улучшать сотрудничество с Россией, во-вторых, перешли к нормализации отношений с Китаем, и в-третьих, интенсифицировали контакты с Европой», – пояснил собеседник, добавив, что Дели рассматривает европейцев в качестве «одного из потенциально наиболее перспективных партнеров».

    Впрочем, сделка о свободной торговле может нести для Индии как выгоду, так и риски. «Индийцы известны тем, что они всегда максимально защищают свой рынок от иностранных интервенций», – напомнил Куприянов. Он не исключил, что в рамках достигнутого соглашения Дели добилась защитных мер для чувствительных национальных секторов, в частности молочной промышленности. «Если же Европа начнет, например, достаточно активный экспорт молочки, то индийским производителям придется нелегко», – пояснил политолог.

    «Республика, по сути, полностью обеспечивает себя продуктами питания и является на мировом рынке одним из серьезнейших экспортеров по отдельным позициям. В то же время, Дели импортирует европейское зерно, но в сравнительно небольших объемах и преимущественно для того, чтобы делать из них продукцию, которая интересна индийскому среднему классу», – добавил эксперт, упомянув, что в стране формируется слой населения, заинтересованный в импорте.

    По его оценкам, от сделки сильно выиграет индийская легкая промышленность. «Республика сейчас экспортирует в Европу текстильные и кожевенные изделия. Торговое соглашение заметно облегчит этот процесс», – детализировал спикер. Он также коснулся сектора производства автомобилей. «Доступ европейских компаний создаст конкуренцию уже существующим на индийском рынке производителям. Прежде всего это коснется японцев, которые превратили Индию в «сборочный цех» для своей техники, экспортируемой в третьи страны», – считает Куприянов.

    Что касается соглашения Дели и Брюсселя в сфере безопасности и обороны, то речь, вероятно, идет о подтверждении готовности Индии расширять сотрудничество и активнее импортировать европейскую технику, в первую очередь, авиацию. «Возможно, с точки зрения Евросоюза, это дополнительная гарантия того, что, если Трамп их бросит, они не останутся в одиночестве. Но Индия никогда не связывает себя обязывающими соглашениями в военной сфере. Я сомневаюсь, что документ окажется неким пактом», – отметил аналитик.

    Он указал, что в связи с проведением спецоперации Россия снизила экспорт вооружений, в том числе индийским партнерам. «Для европейцев сейчас очень удобный момент, чтобы занять дополнительные ниши на индийском рынке», – добавил собеседник, напомнив, что у индийцев достаточно тесные связи с Францией. «Возможно, появятся новые игроки, например, Германия», – допустил эксперт.

    «Другое дело, когда конфликт на Украине закончится, это будет означать, что российские товары в военной сфере, которые пойдут на мировые рынки, начнут вытеснять конкурентов. Я не исключаю, что как европейцы быстро входят в сектора Индии, так же быстро и выйдут оттуда», – заключил Куприянов.

    Ранее Индия и Евросоюз полностью согласовали договор о свободной торговле. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам удалось «сотворить историю, укрепив сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми демократиями». «Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек. Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще крепче», – написала она.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что договор охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. «Люди во всем мире называют это соглашение «матерью всех сделок». Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – сказал политик.

    Он не стал уточнять детали документа, отметив лишь, что «промышленность Индии получит огромный импульс благодаря этой сделке с ЕС, сфера услуг также будет расти». «Соглашение о свободной торговле придаст уверенность всем инвесторам и бизнесменам, стимулируя их инвестировать в Индию», – подчеркнул Моди.

    Почти 97% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам. Так, пошлины на автомобили постепенно будут снижены со 110% до 10%, а тарифы на запчасти – полностью отменены в течение пяти – десяти лет. Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв огромный свой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС.

    «Это станет обнадеживающим сигналом для европейских фермеров, которые в последние месяцы активно протестовали, опасаясь, что их позиции будут подорваны дешевой сельскохозяйственной продукцией», – пишет Politico. Пошлины на крепкие спиртные напитки, которые в настоящее время достигают 150%, будут снижены до 40%.

    Брюссель, в свою очередь, взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Дели 500 млн евро для помощи по сокращению выбросов парниковых газов и «промышленную трансформацию». Для Индии эта сделка также представляет собой возможность увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля и химикатов, отмечает Politico.

    Официальное подписание соглашения между Индией и ЕС состоится после юридической проверки, которая, как ожидается, продлится от пяти до шести месяцев. Планируется, что оно вступит в силу в 2027 году. Отметим, переговоры о торговой сделке продолжались почти 20 лет. Они неоднократно заходили в тупик и прекратились в 2013 году. В 2022 году дискуссия возобновилась из-за ситуации в мировой торговле, на которую повлияла тарифная политика Дональда Трампа.

    Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз и Индия во вторник также подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны. По информации Bloomberg, это «стало политическим сигналом на фоне ослабления трансатлантических связей». В рамках сотрудничества планируется развитие оборонной промышленности, а также расширение совместных инициатив в морской сфере. По словам специалистов, такие шаги свидетельствуют о смещении внешнеполитических приоритетов Индии на Запад и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 21:14 • Новости дня
    Российских дипломатов уведомили об ограничениях на передвижения по Европе

    В Нидерландах уведомили об ограничениях на передвижения дипломатов из России по ЕС

    Российских дипломатов уведомили об ограничениях на передвижения по Европе
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Нидерландов официально уведомил посольство России о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов в пределах Евросоюза.

    В дипмиссии России в Гааге сообщили, что теперь российские дипломаты и консульские сотрудники должны заблаговременно уведомлять власти страны Шенгенской зоны, границу которой они собираются пересечь, даже если речь идет о транзитном проезде, передает РИА «Новости».

    Эти меры введены в рамках 91-го санкционного пакета Евросоюза и начали действовать с 25 января. Ранее такого порядка для дипломатов не существовало, и нововведения коснулись всех аккредитованных сотрудников российских представительств в странах ЕС.

    В посольстве России подчеркнули, что рассматривают этот шаг как «очередной элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения норм права» со стороны европейских государств.

    Ранее эстонские власти приняли решение об ужесточении с 25 января порядка пересечения государственной границы для российского дипломатического персонала, введя требование о предварительном получении разрешения на пересечение границы.

    Нидерланды занимают восьмое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (8)
    27 января 2026, 05:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    @ Olivier Hoslet/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен пересматривает действующие долговые правила с целью подготовки «к войне с Россией», пишет Daily Telegraph.

    На прошлой неделе в Брюсселе состоялся экстренный саммит ЕС. Daily Telegraph пишет, что фон дер Ляйен «сделала шаг в направлении смягчения» существующих долговых правил. В статье подчеркивается, что эти меры рассматриваются как шаг к подготовке ЕС «к войне с Россией к 2030 году». Изменение норм ЕС должно способствовать финансированию дополнительных оборонных расходов в размере 650 млрд евро, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила изыскать 650 млрд евро на военные инвестиции за четыре года за счет сокращения бюджетных расходов и новых государственных кредитов. Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро для предоставления странам кредитов на закупку оружия в Европе.

    Комментарии (3)
    26 января 2026, 20:02 • Новости дня
    Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области

    Богомаз: Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская ракета С-200 была уничтожена в небе над Брянской областью, ее обломки упали на жилой сектор, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    По информации из Telegram-канала Богомаза, в результате происшествия одна женщина пострадала. «К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал он.

    По данным главы региона, в результате падения фрагментов ракеты разрушены четыре частных дома. Более 50 домов получили частичные повреждения, также оказались повреждены окна в двух многоквартирных зданиях.

    В ноябре ВСУ совершили попытку удара по Воронежу с использованием американских ракет ATACMS большой дальности. Фрагменты неразорвавшихся ракет были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе города.

    Комментарии (5)
    26 января 2026, 19:55 • Новости дня
    Вассерман выступил против запрета готовых решений «домашки» и ЕГЭ

    Вассерман выступил против запрета готовых решений школьных домашних заданий

    Вассерман выступил против запрета готовых решений «домашки» и ЕГЭ
    @ Max Kovalenko/www.imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Готовые домашние задания не стоит запрещать, наоборот имеет смысл создать единый государственный ресурс для их размещения, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман. По его мнению, такие материалы имеют образовательную ценность – они полезны для самопроверки и самоподготовки школьников.

    Минпросвещения России разработало поправки к закону об информации, предусматривающие запрет на распространение готовых заданий и решений ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийской олимпиады школьников, а также материалов из федерального перечня учебников. Мера направлена на борьбу с недобросовестным использованием готовых ответов и повышение самостоятельности учащихся. При выявлении таких материалов доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором. При этом ограничения носят адресный характер и не затронут официально опубликованные учебные и олимпиадные материалы.

    «Запреты, как правило, существуют для того, чтобы их нарушали. Законов сотни, а способов их обхода ищут сотни тысяч. Поэтому добиться полного запрета вряд ли удастся, хотя, возможно, какие-то ограничения и будут введены. Впрочем, я даже не уверен, что такие материалы вообще нужно ограничивать, поскольку задания из домашних работ – это учебный материал», – говорит Вассерман.

    Он отметил, что готовые домашние задания сами по себе имеют образовательную ценность и могут использоваться в учебных целях, в том числе для разнообразия форм подготовки. По словам депутата, такие материалы полезны не только для самопроверки выполнивших их учеников, но и для других школьников – чтобы познакомиться с полным спектром заданий, прорешать их и аналогичные варианты.

    «К тому же существование самих готовых домашних заданий – это не проблема, потому что взамен опубликованных не так уж сложно придумать новые. Возможно, было бы не лишним создать единый государственный ресурс, но пока существуют и те, что созданы в частном порядке. В любом случае там можно публиковать решения только уже использованных домашних заданий», – подчеркнул Вассерман.

    Комментарии (9)
    26 января 2026, 17:54 • Новости дня
    Работа автосигнализаций Delta была нарушена в результате кибератаки
    Работа автосигнализаций Delta была нарушена в результате кибератаки
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Дельта» столкнулась с кибератакой, из-за которой у владельцев автомобилей по всей России возникли проблемы с доступом к своим машинам, пишут СМИ.

    «Хакеры взломали охранную систему Delta», – передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. Пользователи жалуются на невозможность завести автомобиль, отключить сигнализацию или даже открыть двери.

    Одновременно с этим перестал работать официальный сайт компании и ее служба поддержки по телефону. По данным на текущий момент, информации о том, что были скомпрометированы личные данные клиентов, не поступало. Об организаторах атаки ничего не известно.

    «Дельта» специализируется на производстве охранных систем для автомобилей, жилых и коммерческих объектов.

    В 2022 году хакеры создали пробку в Москве из автомобилей такси.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    Комментарии (5)
    27 января 2026, 06:15 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не сможет обеспечить свою безопасность без поддержки США, заявил генсек НАТО Марк Рютте евродепутатам комитета по иностранным делам Европарламента.

    «И если кто-то здесь снова думает, что Европейский союз или Европа в целом может защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу», – приводит слова Рютте РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Европа не сможет «идти в одиночку», если продолжит тратить на военные нужды 5% ВВП. По его словам, потребуется 10%, а также нужно будет усиливать собственный ядерный потенциал, то есть тратить «миллиарды и миллиарды евро».

    По словам Рютте, такие траты не только окажутся чрезмерными, но и приведут к потере стратегического преимущества, обеспечиваемого американским ядерным зонтиком: «В этом сценарии вы потеряете высший характер нашей свободы, который есть ядерный зонтик США. Так что, эй, удачи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры ряда европейских правительств задумались о создании военного альянса, который может стать альтернативой НАТО без участия Вашингтона. Рютте возглавил рейтинг брюссельских чиновников с самой трудной работой. СМИ заявили, что основная задача Рютте сегодня заключается не столько в управлении НАТО, сколько в постоянных попытках не допустить его распада.

    Комментарии (7)
    26 января 2026, 19:28 • Новости дня
    Юрист: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске

    Юрист Хаминский: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске

    Юрист: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский сообщил, что певице Алле Пугачевой грозит крупный штраф, если она не выполнит требование Росприроднадзора снести пирс у своего поместья на берегу реки Истры.

    По данным Хаминского, ведомство уже выдало предостережение и дало месяц на добровольный демонтаж, передает РИА «Новости».

    Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не состоит на учете в Ростехнадзоре и не аккредитован для швартовки, а также мешает проведению торгов по акватории. Росприроднадзор потребовал устранить нарушения в течение месяца.

    «Певице будет предложено демонтировать причал добровольно и за свой счет. Если же Пугачева проигнорирует предостережение Росприроднадзора, то пирс будет снесен принудительно с возложением всех расходов на певицу. Более того, если будет установлено, что существование нелегального причала нанесло водохранилищу экологический урон, Пугачева может быть привлечена к административной ответственности и выплате крупного штрафа», – отметил юрист.

    Ранее певица Алла Пугачева осталась без пенсионных выплат из-за отсутствия ежегодного подтверждения жизни.

    Комментарии (3)
    27 января 2026, 13:57 • Новости дня
    Германский политолог назвал цели Евросоюза в торговом соглашении с Индией

    Германский политолог Рар: ЕС добивается ухода Индии из орбиты России

    Германский политолог назвал цели Евросоюза в торговом соглашении с Индией
    @ IMAGO/Christian Ohde/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Брюссель по-прежнему хочется добиться ухода Дели из орбиты Москвы, в том числе поэтому ЕС так стремился заключить торговое соглашение с Индией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее индийская и европейская стороны полностью согласовали договор о свободной торговле.

    «Евросоюз понимает, что в многополярном мире ему грозит одиночество. Поэтому Брюссель ищет возможности срочно подписать новые торговые договора и создать свободные экономические зоны с ведущими государствами Глобального Юга, в первую очередь – с Индией и Бразилией. Европе нужны ресурсы, которыми располагают страны БРИКС», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, Брюссель по-прежнему стремится добиться ухода из орбиты Москвы стран, которые с ней сотрудничают. ЕС ставить себе цель изолировать Россию. Но угрозами санкций и силой заставить Индию и Бразилию отдалиться от партнерства с российской стороной Европе не удалось. Поэтому теперь вместо кнута европейские лидеры используют пряник, заманивая Глобальный Юг в свои объятия», – детализировал спикер.

    Ранее Индия и Евросоюз полностью согласовали договор о свободной торговле. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам удалось «сотворить историю, укрепив сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми демократиями». «Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек. Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще крепче», – написала она.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что договор охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. «Люди во всем мире называют это соглашение «матерью всех сделок». Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – сказал политик.

    Почти 97% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам. Так, пошлины на автомобили постепенно будут снижены со 110% до 10%, а тарифы на запчасти – полностью отменены в течение пяти-десяти лет. Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв огромный свой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС.

    Брюссель, в свою очередь, взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Дели 500 млн евро для помощи по сокращению выбросов парниковых газов и «промышленную трансформацию». Для Индии эта сделка также представляет собой возможность увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля и химикатов, отмечает Politico.

    Политолог Алексей Куприянов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что тарифная политика главы Белого дома Дональда Трампа, которая коснулась и Индии, показала, что Дели не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора. В этой связи республика интенсифицировала контакты с Европой.

    Комментарии (8)
    26 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Сальвини раскритиковал Зеленского за нападки на ЕС в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не должен жаловаться на ЕС после всех полученных денег, заявил итальянский вице-премьер, министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини.

    Сальвини возмутился тем, что глава киевского режима «после всех полученных денег», затраченных усилий и оказанной Украине помощи «осмеливается жаловаться», передает ТАСС.

    «Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее», – говорится в выступлении Сальвини перед сопартийцами из «Лиги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с критикой Европы и требованием увеличить поддержку Украины.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 19:32 • Новости дня
    От Вучича ЕС требовал закрыть российские СМИ в Сербии ради вступления в Евросоюз
    От Вучича ЕС требовал закрыть российские СМИ в Сербии ради вступления в Евросоюз
    @ Lafargue Raphael/Abaca/Sipa USA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для успешного продолжения диалога о присоединении к Европейскому союзу, об этом рассказал президент страны Александр Вучич.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что руководство одной из европейских стран советовало ему закрыть российские СМИ в республике, чтобы ускорить ее евроинтеграцию, передает РИА «Новости».

    «Я лично звонил президенту одной страны и премьеру другой страны до декабря. Мне посоветовали из Брюсселя, сказали, что Еврокомиссия хочет предложить открытие кластера номер три переговорной платформы (о вступлении в ЕС - ред.). Он мне сказал: «Закройте российские СМИ в Сербии, мы поддержим открытие кластера номер три», – заявил Вучич в эфире TV Blic.

    По его словам, данный совет исходил из Брюсселя и был связан с намерением Еврокомиссии предложить открытие кластера номер три переговорной платформы о вступлении в ЕС. Вучич отметил, что поблагодарил собеседника за рекомендацию и затем перевел разговор на спорт.

    В Сербии продолжают работать представительства российских информационных агентств, а также телеканалов ВГТРК и НТВ. В стране ведут вещание RT и радиостанции Sputnik.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться. Брюссель понимает нацеленность общества республики на евроинтеграцию. По словам политолога Станислава Ткаченко, Белграду придется согласиться на выдвигаемые условия.

    Комментарии (6)
    Главное
    Генпрокуратура направила в суд дело Тимошенко о фейках о ВС России
    Турция хочет создать буферную зону на границе с Ираном
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    Минфин предложил рассмотреть легализацию онлайн-казино
    Экс-помощница двух губернаторов умерла, прилетев на похороны к матери
    Сидни Суини грозит наказание за рекламу нижнего белья на знаке Hollywood