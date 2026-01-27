Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» в Петербурге

Tекст: Ольга Иванова

Путин в годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, сообщает РИА «Новости». Президент также возложил букет красных роз к подножию памятника и склонил голову в знак уважения к памяти погибших.

Пискаревское кладбище – один из самых значимых мемориалов Великой Отечественной войны, на его территории покоятся 420 тыс. жителей Ленинграда и 70 тыс. воинов-защитников города. Здесь захоронены люди, погибшие в годы блокады от голода, холода, болезней и обстрелов.

На мемориале также расположено около шести тысяч индивидуальных воинских захоронений. Ежегодно 27 января здесь проходят памятные мероприятия, посвященные подвигу защитников и жителей Ленинграда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда.