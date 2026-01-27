CNN: ЦРУ намерено создать базу в Венесуэле

CNN заявила о планах ЦРУ создать базу в Венесуэле

Tекст: Тимур Шайдуллин

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США работает над обеспечением постоянного присутствия в Венесуэле после военной операции, проведенной американским правительством 3 января, передает CNN. Источники телеканала отмечают, что ключевую роль в планах по влиянию на будущее боливарианской республики играют Госдепартамент и ЦРУ, причем последнее ведомство отвечает за реальные рычаги влияния, пишет ТАСС

Собеседник телеканала заявил: «Госдепартамент займет [позицию], но реальное влияние оказывает ЦРУ», отметив, что управление займется подготовкой почвы для дипломатических усилий, установлением контактов с населением и обеспечением безопасности. До официального открытия посольства сотрудники США будут действовать на объектах ЦРУ, поддерживая связь с представителями правительства и оппозиции. Источник провел параллель с действиями ЦРУ на Украине, подчеркнув, что приоритетом Вашингтона является именно постоянное присутствие разведки.

Также сообщается, что Госдепартамент и ЦРУ будут следить за международными контактами Каракаса, в частности с Москвой, Пекином и Тегераном. При этом ЦРУ ожидает от администрации США уточнения стратегических задач своего пребывания в Венесуэле. Представители ЦРУ отказались комментировать эти сведения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что опасается повторить судьбу венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

А бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил, что прекращение поставок нефти из Венесуэлы может усугубить энергетический кризис на Кубе.

Между тем, госдепартамент США опубликовал заявление, в котором Западное полушарие названо зоной интересов Вашингтона.



