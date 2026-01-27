Депутат заявил о рисках легализации онлайн-казино в России

Депутат Аксаков заявил о рисках легализации онлайн-казино в России

Tекст: Ольга Иванова

Инициатива о легализации онлайн-казино в России вызывает серьезные опасения, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА «Новости». По его словам, вопрос касается не столько доходов бюджета, сколько возможных социальных последствий: миллионы граждан уже сталкиваются с падением реальных доходов, высоким уровнем закредитованности и стрессом, а легализация онлайн-казино может привести к росту игровой зависимости и разрушению семей.

Аксаков подчеркнул, что результаты в цифровых казино формируются непрозрачными для пользователя алгоритмами, что усугубляет риски. Он также выразил недоумение по поводу того, что в стране блокируют мессенджеры и соцсети, но обсуждают возможность разрешения онлайн-казино.

Депутат отметил, что позиция его партии однозначна: до тех пор, пока не будут решены базовые вопросы здравоохранения, доходов и образования, легализация онлайн-казино преждевременна и социально опасна. Возможность разрешения онлайн-казино, по мнению Аксакова, может рассматриваться только при жестком государственном контроле и создании специального надзорного органа.

Он также считает необходимым предусмотреть независимую сертификацию программного обеспечения и генератора случайных чисел, проведение всех трансакций исключительно через российские банки и платежные системы, обязательную идентификацию пользователей и установление лимитов на ставки. Операторы онлайн-казино, по мнению депутата, должны информировать игроков о том, что казино – это развлечение, а не способ заработка, и предлагать механизмы добровольного самоограничения, например, дневные лимиты на суммы ставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал эту инициативу порочным и безжалостным шагом, который приведет к трагедиям.