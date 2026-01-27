  • Новость часаВ ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    Как будет выглядеть новая атака США на Иран
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    Германский политолог: ЕС добивается ухода Индии из орбиты России
    Умер Борис Игнатьев
    Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище
    Электроснабжение Мурманска после обрушения опор ЛЭП полностью восстановили
    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа
    США может ожидать новый шатдаун уже в выходные
    27 января 2026, 15:24 • Новости дня

    Турция хочет создать буферную зону на границе с Ираном

    Middle East Eye: Турция обсудила создание буферной зоны на иранской границе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара рассматривает возможность создания буферной зоны на иранской стороне границы в случае резкой эскалации и готова принять только нуждающихся в гуманитарной помощи, пишут западные СМИ.

    Турция может создать буферную зону на границе с Ираном в случае резкой дестабилизации в соседней стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на Middle East Eye. По информации издания, такие планы обсуждались на закрытом заседании в парламенте, где высокопоставленные чиновники МИД Турции представили законодателям сценарии развития ситуации в Иране.

    Как отметил один из участников брифинга, термин «буферная зона» означал намерение предотвратить массовый приток беженцев на территорию Турции. Чиновники подчеркнули, что Анкара готова принять только тех, кто нуждается в срочной гуманитарной помощи, и больше не намерена проводить политику «открытых дверей» для мигрантов из соседних стран.

    Собеседники издания добавили, что граждане Ирана сейчас могут въезжать в Турцию без виз, однако при ухудшении ситуации подход к миграционной политике может измениться. Второй участник брифинга уточнил, что фраза «буферная зона» не звучала напрямую, однако обсуждалась готовность выйти за рамки стандартных мер реагирования. Турецкие власти считают, что Иран сам должен принимать меры для сдерживания возможного потока мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции оценивают риски, связанные с возможным хаосом или началом вооруженного конфликта в Иране, так как это может напрямую затронуть саму Турцию.

    В то же время, турецкие нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки нефти у Ирана, чтобы сохранить поставки топлива на европейский рынок после введения странами Запада санкций против России.

    При этом, американский президент Дональд Трамп заявил о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном, усиливая давление на правительство в Тегеране.


    25 января 2026, 20:05 • Новости дня
    Полиция Ирана задержала более 200 участников массовых беспорядков

    Tекст: Ольга Иванова

    В разных регионах Ирана задержали более 200 человек, причастных к беспорядкам, включая лидеров и вооруженных участников, связанных с антиреволюционными группировками, сообщает агентство Tasnim.

    Полиция Ирана задержала более 200 участников и лидеров беспорядков в различных провинциях страны, передает РИА «Новости». Особое внимание уделялось Йезду, где были арестованы более 150 человек, которых связывают с антиреволюционными организациями, включая секту бахаитов, группировку Restart, а также агентов, связанных с монархистами и зарубежными СМИ. В сообщении отмечается: «На настоящий момент в Йезде были обнаружены и задержаны более 150 человек из числа лидеров и основных участников беспорядков, связанных с антиреволюционными группировками, в частности, с сектой бахаитов, группировкой Restart, а также агентов, связанных с монархистами и израильскими СМИ, такими как Iran International».

    В провинции Семнан были задержаны еще 19 человек, пятнадцать из которых арестовали в городе Шахруд по обвинению в вандализме, направленном против пожарных станций, банков и транспорта полиции. В северной провинции Голестан сотрудники разведки задержали 40 человек, у которых обнаружили автомат Калашникова, три пистолета Colt, три ружья, сотни патронов, а также различные виды холодного оружия, электрошокер, монархический флаг и сотни литров алкоголя.

    Кроме того, иранские пограничники за последние 20 дней изъяли у нарушителей более 300 единиц огнестрельного оружия. Полицейские действия проходят на фоне усиления контроля за деятельностью оппозиционных и антиреволюционных групп в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские стражи порядка провели операцию по задержанию лидеров мятежников и еще 53 человек в провинции Семнан.

    В ходе недавних вооруженных беспорядков в Иране погибли более 3 тыс. человек, включая гражданских, силовиков и террористов.

    25 января 2026, 02:42 • Новости дня
    МИД РФ назвал причину приостановки переговоров в Стамбуле надуманной

    МИД РФ усомнился в обоснованности отказа Киева от переговоров в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат выразил сомнение в реальности объяснений Киева касательно остановки переговорного процесса в Стамбуле, упомянув высокую оценку роли Турции.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА «Новости» заявил, что озвученная украинским МИД причина приостановки переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса» является надуманной.

    «Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции. В ноябре 2025 года МИД Украины заявил о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса». Звучит это надуманно», – сказал дипломат.

    По его словам, Россия не закрывает двери для диалога и готова рассматривать любые конструктивные предложения, поступающие по линии переговоров.

    Полищук подчеркнул, что Турция сыграла важную роль в организации переговорного процесса, а решение Киева вызывает вопросы относительно его реальных мотивов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подтвердила готовность к продолжению переговоров с украинской стороной на площадке в Стамбуле.

    Россия после достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной вернула около 2,3 тыс. военнослужащих и порядка 170 гражданских лиц.

    Турция планирует и в следующем году активно участвовать в урегулировании ситуации на Украине.

    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    27 января 2026, 00:48 • Новости дня
    Трамп заявил о «большой армаде» США возле Ирана
    Трамп заявил о «большой армаде» США возле Ирана
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Вблизи Ирана находится большая военная армада США, превосходящая группировку у берегов Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У нас большая армада вблизи Ирана. Больше, чем у Венесуэлы», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    По словам Трампа, иранская сторона неоднократно выходила на контакт с Вашингтоном, выразив желание вести переговоры.

    В публикации со ссылкой на чиновников Белого дома отмечается, что США по-прежнему рассматривают возможность военной атаки на Иран, несмотря на то что протестные выступления в стране в основном были подавлены.

    Axios добавляет, что американский лидер назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой, но не стал уточнять, какой из вариантов развития событий считает наиболее вероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что авианосная ударная группа, в которую входит авианосец «Авраам Линкольн», развернута на Ближнем Востоке.

    25 января 2026, 00:35 • Новости дня
    Обезглавленное тело узбечки нашли в мусорном баке в Стамбуле

    В Стамбуле обнаружили тело 37-летней гражданки Узбекистана без головы

    Tекст: Денис Тельманов

    В стамбульском районе Шишли найдено завернутое в простыню обезглавленное тело 37-летней женщины, опознанной как гражданка Узбекистана.

    Тело без головы было обнаружено в мусорном контейнере в районе Шишли, сообщает Sabah.

    Местный житель, собиравший бумагу, заметил завернутый в простыню труп женщины. Полиция оцепила территорию, после чего к делу подключились специалисты по расследованию убийств.

    Личность погибшей установили по отпечаткам пальцев – это 37-летняя гражданка Узбекистана Дурдона Хакимова, уточняет издание.

    В настоящий момент продолжается расследование всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая газета Sabah опубликовала подробности убийства россиянки Ирины Двизовой и ее дочери в Бодруме, указав, что обвиняемый Андрей Кушлевич провел в квартире почти пять часов и отмыл следы преступления.

    Один из предполагаемых организаторов убийства российского посла Андрея Карлова в 2016 году скрывается в Канаде под чужим именем после бегства из Турции.

    Суд в турецкой Аланье приговорил гражданина Украины Димитро Чабана к 25 годам лишения свободы за убийство двух граждан Турции.


    25 января 2026, 12:14 • Новости дня
    В Стамбуле задержали подозреваемых в убийстве гражданки Узбекистана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двое граждан Узбекистана задержаны в Стамбуле по подозрению в убийстве 37-летней соотечественницы, сообщает узбекистанское консульство в этом турецком городе.

    Согласно официальному сообщению дипломатического ведомства, задержанные были арестованы в стамбульском аэропорту при попытке покинуть Турцию и вылететь в Грузию, передает РИА «Новости».

    В консульстве подтвердили, что погибшая также являлась гражданкой Узбекистана. Дипломаты уже установили контакт с семьей жертвы и оказывают им необходимую консульско-правовую поддержку. Ход расследования находится на контроле у консульства.

    Издание Hurriyet уточняет, что тело женщины обнаружили обезглавленным в мусорном контейнере, а подозреваемый состоял с погибшей в близких отношениях. По версии следствия, второй задержанный помогал главному подозреваемому. Турецкая полиция проанализировала сотни видеозаписей с камер, что позволило установить маршрут передвижения предполагаемых преступников и задержать их до вылета. Расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что в стамбульском районе Шишли было найдено завернутое в простыню обезглавленное тело 37-летней женщины, опознанной как гражданка Узбекистана.

    25 января 2026, 02:21 • Новости дня
    Минобороны Сирии объявило о продлении перемирия с курдами на 15 дней

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийское военное ведомство утвердило продление режима прекращения огня с курдскими формированиями на две недели, поддержав операции по переводу заключенных в Ирак.

    Министерство обороны Сирии, подконтрольное временному правительству, объявило о продлении перемирия с коалицией «Силы демократической Сирии» на 15 дней, передает ТАСС.

    Решение вступило в силу с 23:00 по местному времени 24 января, подчеркнули в заявлении военного ведомства, которое процитировало агентство SANA.

    Представитель министерства отметил: «Продление режима прекращения огня осуществляется в рамках поддержки операций США по переводу заключенных членов «Исламского государства» из тюрем СДС в Ирак».

    Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа еще 18 января одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими вооруженными формированиями.

    По условиям документа, провинции Дейр-эз-Зор и Ракка полностью переходят под контроль временного правительства Сирии. Все гражданские учреждения, созданные курдами в провинции Хасеке, также будут интегрированы в государственную структуру республики.

    Соглашение предусматривает, что армия Сирии обеспечивает безопасность границ и контроль над нефтегазовыми месторождениями региона. 20 января было объявлено о введении режима прекращения огня на северо-востоке страны сроком на четыре дня в связи с этим соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские силы готовятся перебросить до 500 бывших сторонников и боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» из тюрем в Сирии на территорию соседнего Ирака.

    В результате нападения с ножом пострадали шесть участников курдской демонстрации в бельгийском Антверпене, а полиция задержала четверых подозреваемых. Министерство обороны переходного правительства Сирии объявило о введении режима прекращения огня на северо-востоке страны.

    25 января 2026, 13:58 • Новости дня
    Власти Турции приостановили судоходство в Дарданеллах из-за тумана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судоходство в проливе Дарданеллы временно прекращено в обе стороны из-за сильного тумана, сообщило управление контроля навигации в проливной зоне.

    Судоходство в проливе Дарданеллы временно прекращено в обе стороны из-за сильного тумана, передает ТАСС. Управление контроля навигации сообщило, что с 10:20 по местному времени капитаны судов были предупреждены по рации о приостановке движения до улучшения погодных условий.

    Судам, находящимся у входа в Дарданеллы со стороны Мраморного и Эгейского морей, предписано оставаться на якорных стоянках.

    По причине неблагоприятной видимости также приостановлено паромное сообщение между Лапсеки и Гелиболу, что затронуло транспортное сообщение региона.

    Дарданеллы соединяют Эгейское море с Мраморным, а через Босфор – с Черным морем. Это один из важнейших морских путей Турции и региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проход судов через пролив Дарданеллы оказался заблокирован наполовину. Турция пообещала соблюдать Конвенцию Монтре о проливах.

    25 января 2026, 05:54 • Новости дня
    Jerusalem Post сообщил о пожаре на месте штаба БАПОР в Иерусалиме

    Пожар произошел после сноса штаб-квартиры БАПОР в Иерусалиме

    Tекст: Денис Тельманов

    В разрушенной штаб-квартире БАПОР в Иерусалиме зафиксирован пожар, спасатели проверяют наличие людей в зоне возгорания.

    Пожар вспыхнул на территории разрушенной штаб-квартиры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Иерусалиме, сообщает Jerusalem Post.

    О возгорании говорится в сообщении пожарно-спасательной службы Израиля.

    Пожарные оценивают ситуацию и проверяют, находятся ли люди в зоне горения.

    Причины возникновения пожара пока не раскрываются.

    Во вторник власти Израиля снесли здание штаб-квартиры БАПОР согласно закону о запрете деятельности агентства, который вступил в силу в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США приняли решение прекратить участие и финансирование 31 структуры ООН, включая ЮНКТАД и «ООН-женщины».

    Оценки правительства Германии показывают, что от 50% до 100% международной гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, оказывается в распоряжении движения ХАМАС.

    Замглавы ООН Элинор Хаммаршельд сообщила о трудностях с визами и ограничениях для сотрудников организации на палестинских территориях.

    24 января 2026, 18:45 • Новости дня
    Стало известно о месте переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Трехсторонняя встреча по Украине прошла во дворце Шаты в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Первый день переговоров между делегациями России, США и Украины прошла во дворце Шаты, расположенном на берегу канала в Абу-Даби.

    Делегации России, США и Украины встретились во дворце Шаты на берегу канала, впадающего в Персидский залив, передает РИА «Новости».

    Это резиденция, где президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян часто принимает высокопоставленных иностранных гостей.

    В апреле текущего года в этой же резиденции прошла встреча президента ОАЭ с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Кроме того, в феврале 2025 года во дворце Шаты был принят первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби, они проходили в закрытом для прессы режиме.

    Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    В МИД ОАЭ заявили, что переговоры касались нерешенных пунктов плана США и проходили в конструктивной обстановке.

    25 января 2026, 15:41 • Новости дня
    Анкара опровергла установку военного радара в аэропорту Дамаска

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Турции выступили с опровержением данных о размещении военного радара в международном аэропорту Дамаска, назвав их дезинформацией.

    Администрация президента Турции опровергла появившиеся в СМИ сообщения о размещении турецкой радиолокационной системы военного назначения в международном аэропорту Дамаска, передает РИА «Новости».

    В администрации уточнили, что установленная в аэропорту Дамаска система предназначена исключительно для управления гражданским воздушным движением. Оборудование установили по запросу сирийских властей, чтобы повысить эффективность контроля воздушного пространства и обеспечить безопасность полетов.

    В Анкаре подчеркнули, что подобные сообщения являются спекуляцией и направлены на подрыв доверия между Турцией и ее дружественными странами. Турецкие власти призвали не доверять публикациям, распространяющим подобную информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские военные проходят обучение на инфраструктуре и полигонах турецкой армии по двустороннему меморандуму.

    24 января 2026, 21:38 • Новости дня
    Ас-Сиси предупредил о росте миграции в Европу из-за Газы

    Президент Египта Ас-Сиси предупредил о росте миграции в Европу из-за Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Переселение около 2,5 млн палестинцев из Газы может спровоцировать новый поток нелегальных мигрантов в европейские страны, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предупредил, что выселение палестинцев из сектора Газа в Египет приведет к увеличению потока нелегальных мигрантов в Европу, передает ТАСС.

    По его словам, речь идет о возможном переселении около 2,5 млн человек, что не только поставит под угрозу решение палестинского вопроса, но и спровоцирует массовую эмиграцию в западные страны.

    «Если это произойдет, с последствиями подобной миграционной волны в сферах безопасности и экономики не справится никто», – заявил ас-Сиси.

    Египетский президент напомнил, что миллионы иностранных граждан уже нашли убежище в Египте, а власти страны пока успешно сдерживают нелегальную миграцию и не позволяют использовать ее как инструмент давления. Выступление президента прозвучало накануне 15-й годовщины «январской революции».

    Ранее, 9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции согласовали первый этап мирного плана президента США Дональда Трампа. В Газе был установлен режим прекращения огня, а израильские войска отошли от части анклава, но сохраняют контроль над более чем половиной его территории. В рамках соглашения ХАМАС освободил часть израильских заложников и передал останки погибших. На январь 2026 года радикалы продолжают удерживать останки одного израильского военного.

    Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина категорически против любых попыток переселения своих граждан за пределы их территории.

    Американские власти обсуждают десятилетний проект восстановления сектора Газа с финансовыми выплатами палестинцам за временный переезд во время перестройки региона.

    25 января 2026, 00:17 • Новости дня
    Полиция задержала 53 участника беспорядков в иранской провинции Семнан

    Tекст: Денис Тельманов

    В северной иранской провинции Семнан стражи порядка провели операцию, в ходе которой были задержаны лидеры мятежников и еще 53 человека.

    Как передает РИА «Новости», исполняющий обязанности командующего силами правопорядка Семнана Али Мирахмади сообщил о задержании 53 человек в результате спецоперации.

    Среди задержанных оказались как участники, так и лидеры беспорядков, которые были обнаружены в округе Дамган в ходе разведывательных мероприятий.

    Беспорядки начались в Иране в конце декабря 2025 года на фоне падения курса национальной валюты, после чего переросли в массовые протесты против властей. Протесты усилились после призывов Резы Пехлеви, сына бывшего шаха страны, а в ряде городов был отключен интернет.

    По данным агентства Tasnim, в ходе волнений пострадали как представители силовых структур, так и протестующие. Власти Ирана заявили о причастности США и Израиля к организации беспорядков и 12 января объявили, что обстановка в стране стабилизировалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стороны на встрече в Вене обсудили вопросы по деятельности МАГАТЭ, включая ситуацию на Украине, иранскую ядерную программу и предстоящую конференцию в Париже.

    В ходе недавних вооруженных беспорядков в Иране погибли более трех тысяч человек, среди которых были гражданские, силовики и террористы.

    Совместная 12-я эскадрилья истребителей Typhoon ВВС Британии и Катара развернута в Персидском заливе для обороны на фоне напряженности вокруг Ирана.


    26 января 2026, 11:33 • Новости дня
    МИД Ирана пообещал сокрушительный ответ на возможную агрессию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран жестко ответит на любую иностранную агрессию, заявил представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи.

    По его словам, Иран готов дать жесткий и всеобъемлющий ответ на любую иностранную агрессию, передает ТАСС.

    Багаи заявил:«Исламская Республика Иран уверена в своих возможностях и учитывает предыдущий опыт, особенно героических битв июня 2025 года, и даст всеобъемлющий и сокрушительный ответ на любую агрессию».

    Багаи также отметил, что отношения Ирана с Россией и Китаем имеют долгую историю, основанную на взаимоуважении и общих интересах. Он подчеркнул, что оборонное сотрудничество с этими государствами определяется долгосрочными стратегическими соглашениями и будет продолжаться максимально активно.

    Дипломат обратил внимание на то, что консультации и контакты между странами будут развиваться, а взаимодействие в сфере обороны является неотъемлемой частью их партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель Такер Карлсон заявил о неминуемых ударах США по Ирану.

    США направили истребители F-15E на Ближний Восток. Ранее  сообщалось что авианосная ударная группа США отправилась на Ближний Восток.

    26 января 2026, 23:38 • Новости дня
    Авианосная группа США развернута на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Авианосная ударная группа, в которую входит авианосец «Авраам Линкольн», развернута на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Авианосная ударная группа «Авраам Линкольн» в настоящее время развернута на Ближнем Востоке для обеспечения региональной безопасности и стабильности», – сообщили военные в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Уточняется, что 26 января авианосец находился в Индийском океане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее об этом сообщали СМИ. Указывалось, что США нарастили военную группировку у Ирана перед возможным ударом.

    26 января 2026, 13:57 • Новости дня
    Иран объявил о контроле передвижений американских сил в регионе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне переброски в регион крупного американского флота Иран заявил, что полностью контролирует передвижения войск США и ускоряет укрепление обороны.

    Представитель иранского МИД Исмаил Багаи сообщил о реакции Тегерана на действия Вашингтона, передает ТАСС.

    Дипломат прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о переброске множества военных кораблей в регион.

    «Отправка в регион какого-либо корабля ни в коей мере не повлияет на твердость и решимость Ирана защищать свой суверенитет», – подчеркнул Багаи.

    По его словам, Исламская республика использует каждую секунду для усиления обороны и отслеживает любые перемещения противника. Ранее Трамп заявил, что США направили на Ближний Восток значительный флот и всерьез рассматривают силовые варианты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о жестком ответе на любую иностранную агрессию.

    Американский журналист Такер Карлсон считает неминуемыми удары Вашингтона по Тегерану.

    Ранее авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

