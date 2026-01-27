«Движение Первых» провело массовую акцию в память о блокаде Ленинграда

Tекст: Валерия Городецкая

Организаторами выступило «Движение Первых» при поддержке проекта «Навигаторы детства» и семейного сообщества «Родные – Любимые», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Более 120 тыс. школьников, студентов и педагогов по всей стране приняли участие, создав художественные выставки, посвященные многонациональному вкладу в защиту города, а также иммерсивные театральные постановки, основанные на дневниках свидетелей блокады.

«В День 82-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда мы с гордостью и трепетом вспоминаем подвиг защитников и жителей города. 872 дня мужества, стойкости и непоколебимой веры в победу… Для нас сохранение исторической правды о подвиге наших дедов и прадедов – одна из ключевых задач «Движения Первых», – заявил Герой России и председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

Акция объединила участников со всех концов страны, включая отдаленные регионы. Ученица 6 класса из Амурской школы Республики Алтай Алина Зенина рассказала, что сыграла в постановке о блокаде, изучив быт, распределение продуктов, работу врачей и школ в осажденном городе. По ее словам, особенно впечатлили истории о партизанах, чья смелость стала для нее символом сопротивления.

Активист Александр Халеп подчеркнул, что участие в акции стало для него знаком глубокого уважения к героям Ленинграда и долгом перед историей страны. Он отметил, что блокада – это незаживающая рана и пример невероятной стойкости, которую нельзя забывать, иначе есть риск повторить ошибки прошлого.

Во вторник президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.