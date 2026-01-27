Евродепутат от Дании обвинил США во лжи о Гренландии

Евродепутат от Дании Даль осудил слова о смертности при раке в Гренландии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутат Европарламента от Дании Хенрик Даль резко раскритиковал постпреда США при ООН Майка Уолтца за его слова о ситуации с онкологическими заболеваниями на Гренландии, передает РИА «Новости».

Даль обвинил американского дипломата во лжи из-за утверждений, что для жителей Гренландии диагноз рак якобы равен смертному приговору. В соцсети X Даль подчеркнул: «Это ложь в чистом виде – говорить, что диагностирование рака в Гренландии равнозначно смертному приговору».

Уолтц 25 января напомнил о стерилизации женщин на острове полвека назад и сравнил ситуацию с помощью, которую получают коренные народы на Аляске. Он отметил, что, в отличие от США, на Гренландии условия для лечения существенно хуже.

Евродепутат отметил, что принцип правды практически исчез из политической жизни США, что, по его мнению, негативно сказалось на политических процессах всего западного мира. Даль заявил, что «разрушение истины как нормы» стало катастрофой для США и для всего Запада, ведь игнорировать правду стали политики разных убеждений.

Также он добавил, что Майку Уолтцу, по всей видимости, не стыдно за подобные высказывания, и никто из его окружения не делает ему замечаний. В конце своего заявления Даль подчеркнул, что действия американских политиков привели к цивилизационному кризису на Западе.

