Дипломаты разных стран почтили память жертв блокады Ленинграда

Tекст: Валерия Городецкая

Среди них – венок от народа Индии, а также от Римско-католической церкви, Абхазии, Азербайджана, Танзании, Фиджи и Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, передает ТАСС.

Цветочные композиции у мемориала также разместили аккредитованные в городе дипломатические учреждения, включая консульства Белоруссии и Киргизии, генеральные консулы Казахстана и Таиланда, а также консул Израиля.

Почетные консулы Сирии, Намибии и Шри-Ланки в Петербурге отправили отдельные венки в память о жителях города, не переживших блокаду.

День полного снятия блокады Ленинграда отмечается ежегодно 27 января – в этот день в 1944 году советские войска полностью освободили город от осады, длившейся 872 дня. В памятных мероприятиях традиционно участвует президент России Владимир Путин.

Напомним, Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

Ранее Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом.