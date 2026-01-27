WSJ: США может ожидать новый шатдаун уже в выходные

Сенат США не утвердил финансирование правительства из-за споров по безопасности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Работа правительства США может быть приостановлена уже в ближайшие выходные, если конгресс не утвердит финансирование. Wall Street Journal отмечает, что законопроект предусматривает выделение более 18 млрд долларов на таможенный контроль и охрану границ, а также 10 млрд долларов на иммиграционную и таможенную полицию, береговую охрану, службу безопасности аэропортов и федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, передает РИА «Новости»..

Сенаторы-демократы заявили, что не готовы поддержать документ без изменений в части, касающейся министерства внутренней безопасности. «Мы не можем поддержать положения о финансировании МВБ без существенных ограничений и мер контроля», – заявили они.

Палата представителей уже одобрила законопроект, однако у республиканцев в сенате нет большинства для его принятия. Демократы предлагают разделить законопроект, чтобы голосовать по основным статьям отдельно от пунктов, связанных с внутренней безопасностью.

Причиной отказа демократов стало недавнее убийство мужчины в Миннеаполисе представителем правоохранительных органов, а также серия смертельных случаев во время январских рейдов на нелегальных мигрантов в Миннесоте. Это вызвало волну протестов, усилив требования к ужесточению контроля над министерством внутренней безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вероятность нового шатдауна в США прогнозировали еще 16 декабря из-за разногласий республиканцев и демократов по финансированию здравоохранения.

Напомним, что последний шатдаун в США длился рекордные 43 дня и начался в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования.

Тогда конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов из-за бюджетного кризиса. Около 750 тыс. федеральных служащих остались без работы.

Президент США Дональд Трамп 12 ноября подписал закон о финансировании работы федерального правительства до 30 января 2026 года, что завершило рекордный шатдаун.