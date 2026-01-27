  • Новость часаВ ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    Как будет выглядеть новая атака США на Иран
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    Германский политолог: ЕС добивается ухода Индии из орбиты России
    Умер Борис Игнатьев
    Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище
    Электроснабжение Мурманска после обрушения опор ЛЭП полностью восстановили
    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа
    США может ожидать новый шатдаун уже в выходные
    27 января 2026, 14:45 • Новости дня

    Алиханов заявил о важности редкоземов для новых технологий

    Tекст: Ольга Иванова

    Производство лантана, церия и других редкоземельных металлов позволит снизить зависимость от импорта и поддержать развитие энергетики, транспортного машиностроения и беспилотных технологий, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    Реализация производственных цепочек по выпуску редкоземельных металлов имеет ключевое значение для целого ряда отраслей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти металлы необходимы в энергетике, транспортном машиностроении и сфере беспилотных технологий. «Мы планируем, что у нас всё-таки закроется эта цепочка по производству лантана, церия, неодима, самария и ряда других редкоземельных металлов. Они крайне важны нам в энергетике, в транспортном машиностроении и на самом деле и в беспилотии. Без этой цепочки серьезное лидерство в этих технологиях вряд ли возможно», – заявил министр.

    Алиханов уточнил, что материалы с использованием редкоземельных металлов также необходимы для современного приборостроения, в том числе для космических технологий, спутниковых систем и инфраструктуры сетей 5G и 6G. Он подчеркнул, что без собственной производственной цепочки Россия не сможет претендовать на лидерские позиции в данных сферах.

    Министр отметил, что к 2030 году Россия должна запустить 15 новых проектов по освоению редких и редкоземельных металлов. Эти инициативы позволят охватить производство примерно 65 критических продуктов, востребованных в различных отраслях.

    По данным, приведённым в презентации главы Минпромторга, в прошлом году доля импорта сырья и материалов из редких и редкоземельных металлов в общем объеме потребления в России составляла 75%. К 2030 году планируется сократить этот показатель на 27 процентных пунктов.

    Ранее ЕС и США увеличили импорт российского никеля и алюминия.

    В Германии заявили о высокой зависимости от российского никеля, палладия и хрома.

    26 января 2026, 18:10 • Новости дня
    Мишустин: Народная программа «Единой России» отвечает реальным запросам граждан
    Мишустин: Народная программа «Единой России» отвечает реальным запросам граждан
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единой России» в Государственной думе подчеркнул, что совместная работа партии и Правительства при выполнении народной программы напрямую ориентирована на реальные запросы граждан и отражает их интересы.

    Председатель правительства провел встречу с депутатами Госдумы, сообщает Telegram-канал «Единой России». Михаил Мишустин подчеркнул: «Работа «Единой России» и правительства при реализации народной программы партии в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы».

    Глава кабмина отметил, что одним из ключевых результатов прошедшего года стала подготовка и последующая корректировка федерального бюджета. Поправки, предложенные «Единой Россией», позволили дополнительно направить более 174 млрд рублей на приоритетные социальные направления. Эти средства пошли на усиление поддержки семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, ускорение капитального ремонта школ, развитие инфраструктуры научных организаций, продолжение газификации, строительство и обновление дорог, а также благоустройство сельских территорий.

    В рамках реализации народной программы по всей стране продолжается ввод в эксплуатацию социально значимых объектов. Речь идет о десятках новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов. По словам председателя правительства, именно такие проекты в наибольшей степени влияют на качество жизни людей и реализуются при тесном взаимодействии с кабмином.

    Отдельное внимание было уделено поддержке защитников Отечества. Мишустин напомнил, что в прошлом году партия выступила инициатором целого пакета законов, расширивших меры социальной защиты военнослужащих и их семей.

    Премьер также подчеркнул, что совместная работа партии и правительства направлена на системные улучшения в различных сферах – от транспорта и строительства до здравоохранения. В числе приоритетов – повышение доступности лекарственного обеспечения во всех населенных пунктах страны. Так, законопроект о передвижных аптечных пунктах, подготовленный депутатами и сенаторами, уже принят в первом чтении и получил положительное заключение правительства.

    Кроме того, на встрече была отмечена активная и последовательная работа в сфере совершенствования миграционного законодательства, которая ведется в плотном взаимодействии исполнительной и законодательной власти.

    26 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

    Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратил внимание на продолжающиеся атаки беспилотников на российскую территорию.

    Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат, но попытки атак продолжаются, передает ТАСС.

    Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.

    Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.

    Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.

    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    27 января 2026, 07:25 • Новости дня
    Газпром предупредил об угрозе газового коллапса в Прибалтике
    Газпром предупредил об угрозе газового коллапса в Прибалтике
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем резервов голубого топлива в ключевом подземном резервуаре Прибалтики сократился до критических значений в момент устойчивых морозов, сообщил Газпром.

    Фиксируется стремительное истощение запасов в Инчукалнском ПХГ, указали в компании, передает ТАСС.

    По данным европейских наблюдателей, к 25 января заполненность резервуара упала ниже 33%.

    В компании уточнили, что в 2025 году аналогичный уровень запасов наблюдался лишь 21 апреля, когда сезон отбора уже завершился.

    Специалисты подчеркнули, что дефицит ресурсов угрожает надежности газоснабжения Финляндии и стран Балтии. Ситуацию серьезно осложняет стабильно холодная погода, установившаяся в регионе.

    Ранее Газпром сообщал, что запасы газа в подземных хранилищах Германии, Франции и Нидерландов опустились до уровня менее 40%.

    26 января 2026, 21:52 • Новости дня
    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
    @ t.me/rusembc

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 109 лет в Торонто скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко, участвовавший в ожесточенных боях за плацдарм «Невский пятачок», сообщает посольство РФ в Канаде.

    Как середает РБК, Хоменко был одним из старейших остававшихся в живых участников войны. Он принимал участие в боях на плацдарме «Невский пятачок», а также воевал под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В январе 1943 года, командуя санитарным взводом, получил тяжелое ранение, спасая офицера во время прорыва блокады Ленинграда.

    До начала войны Виктор работал фельдшером в Арктике, служил на ледоколе «Ермак» и проводил зимовки на полярных станциях. После войны Хоменко продолжил медицинскую деятельность в Ленинграде. С 2002 года он проживал в Торонто, где был членом Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

    За военные заслуги Виктор Хоменко был удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу», а также медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

    27 января 2026, 10:30 • Новости дня
    Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
    Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни, сообщила вдова специалиста Ирина Игнатьева.

    Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России по футболу, скончался в возрасте 85 лет, передает ТАСС. О смерти специалиста сообщила его вдова Ирина Игнатьева, уточнив, что Борис Петрович ушел из жизни 27 января в час ночи.

    Причиной смерти могли стать сердечное заболевание и проблемы с желудком, однако, по словам почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, у Игнатьева также была онкология.

    «У него было сердечное заболевание, проблемы с желудком. Как-то вот так», – рассказала Ирина Игнатьева, добавив, что детали прощания и похорон пока неизвестны и, возможно, этим займется Российский футбольный союз. Колосков в разговоре с агентством выразил соболезнования близким, отметив, что болезнь Игнатьева была серьезной и даже разговаривать ему становилось тяжело.

    Игнатьев был воспитанником московского «Спартака», а как игрок выступал за дублирующий состав «Динамо», ижевский «Зенит», горьковские «Ракету» и «Волгу», махачкалинское «Динамо», «Метеор» из Жуковского, «Динамо» из Астаны и уфимский «Строитель». Завершив карьеру в 1972 году, он перешел на тренерскую работу и в 1974-м возглавил владимирское «Торпедо».

    С 1976 по 1989 год Игнатьев был главным тренером юношеской сборной СССР, с которой завоевал чемпионский титул на Европе-1988. Позднее работал в зарубежных и российских клубах, а также входил в тренерские штабы олимпийских и молодежных сборных. В 1996 году был назначен главным тренером национальной сборной России, где за два года под его руководством команда провела 20 матчей, одержала восемь побед, столько же раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

    Позже Игнатьев работал помощником в киевском «Динамо», московском «Локомотиве», тренировал столичное «Торпедо», занимал должности спортивного директора и вице-президента, а также сотрудничал с клубами из Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ. Из «Торпедо» он ушел в 2018 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Борис Игнатьев отметил, что игроки сборных России и Хорватии равны по уровню командной игры и мотивации.

    27 января 2026, 06:50 • Новости дня
    Россия подчеркнула неприемлемость претензий Эстонии на Печорский район

    Абилов: Территориальные претензии Эстонии к России неприемлемы

    Россия подчеркнула неприемлемость претензий Эстонии на Печорский район
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Провокационные территориальные претензии Эстонии относительно Печорского района Псковской области неприемлемы, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

    Дипломат подчеркнул, что этот район является неотъемлемой частью России. «В этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», – сказал Абилов.

    Дипломат также прокомментировал ситуацию с укреплением границы Эстонии с Россией, отметив, что за четыре года было построено только пять бункеров из запланированных 600, и назвал заявления о «усиленной» обороне преувеличенными, передает РИА «Новости».

    «Несложно посчитать, сколько времени займет при нынешних темпах строительство запланированных 600 таких сооружений», – сказал он.

    Абилов заметил, что даже эстонские спецслужбы недавно подтвердили отсутствие у России намерений нападать на Эстонию.

    «Нестрашно, ведь в таком случае у эстонцев появятся дополнительные места «для хранения картофеля». Это, кстати, слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура», – отметил Абилов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии изменили административные процедуры по указанию места рождения для выходцев из Печорского района Псковской области. В новых паспортах эстонцев, родившихся в Печорском районе, место рождения теперь указывают как «Эстония», а не «Россия». Такое решение воспринимается как новый этап территориальных претензий, связанных с историей Тартуского договора 1920 года.

    26 января 2026, 19:04 • Новости дня
    Названы самые «распущенные» страны мира

    Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг самых «распущенных» стран мира

    Названы самые «распущенные» страны мира
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг стран с самым высоким уровнем сексуальной активности, говорится в отчете World Population Review.

    Исследование основывалось на международном индексе сексуальной распущенности, который учитывает среднее количество сексуальных партнеров, возраст первого полового контакта, легальность проституции и отношение общества к добрачным связям, передает РИА «Новости».

    Австралия получила наивысшие баллы: там в среднем приходится 13,3 партнера на человека, а первый сексуальный опыт жители страны получают в возрасте 17,9 лет. Бразилия и Греция заняли второе и третье места соответственно, а в первую десятку также вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.

    Россия заняла 32-е место в рейтинге. Среднее количество партнеров у россиян, согласно исследованию, составило девять, а первый половой контакт в среднем происходит в возрасте 18,7 лет.

    Ранее доктор медицинских наук, эндокринолог, врач высшей категории Анна Гончарова в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила необходимость недозированного секса в феврале.

    В 2023 году ВЦИОМ представил данные исследования, посвященного изучению сексуальной жизни россиян.

    26 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать в МИД посла Украины.

    Такое решение принято после заявлений Киева, которые в Будапеште расценили как угрозу в адрес Венгрии и ее правительства, передает ТАСС.

    В сообщении, опубликованном на странице Орбана в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской), глава венгерского правительства подчеркнул: «Ответ на угрозы Украины в адрес Венгрии и правительства. Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    26 января 2026, 23:47 • Новости дня
    Помощник Гладкова Вера Мангушева умерла в возрасте 38 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что умерла его помощник Вера Мангушева.

    «Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой», – сообщил Гладков в Telegram.

    Он рассказал, что Мангушева работала вместе с ним почти четыре года и активно участвовала в помощи жителям региона во время самых сложных периодов специальной военной операции.

    «Вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки, была рядом в самые тяжелые дни – и после падения ракеты на Маяковского, 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, Щорса, 55а… Всю боль каждого человека, с которым мы соприкасались, она проносила через себя. », – заявил Гладков.

    По словам Гладкова, у Мангушевой в Белгороде осталось много друзей. Губернатор добавил, что ей было всего 38 лет, и назвал ее яркой, умной, жизнелюбивой и очень ответственной. Он выразил соболезнования родным и близким покойной, отметив, что та всегда останется в памяти коллег и друзей.

    26 января 2026, 21:46 • Новости дня
    Блогерше отказали во въезде в Россию из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта

    Блогерше Коцкой отказали во въезде в Россию из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта

    Блогерше отказали во въезде в Россию из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта
    @ @a.kotskaya

    Tекст: Дарья Григоренко

    Блогер Александра Коцкая из Екатеринбурга рассказала, что ее с дочерью задержали на паспортном контроле в аэропорту Кольцово из-за отсутствия у ребенка собственного загранпаспорта.

    Инцидент произошел после возвращения семьи из Казахстана, когда на границе начали действовать новые правила: с 20 января дети должны пересекать границу только по своему загранпаспорту, свидетельства о рождении недостаточно, передает Ura.ru.

    В видеообращении Коцкая заявила, что столкнулась с грубостью сотрудников пограничной службы. «Мы не нарушали закон, приехали в свою страну с документами, и нас просто выгнали с прохождения контроля, когда я начала спрашивать: "Сколько нам ждать?" Без крика, без плохих слов и уж тем более мата. Пришел человек, который начал угрожать мне тем, что закроет меня с Евой в комнате для тех, у кого проблемы с документами», – сообщила блогер.

    Коцкая также добавила, что о новых требованиях к детским документам узнала только в аэропорту, хотя ранее уже пересекала границу с тем же пакетом документов и не сталкивалась с подобными трудностями. По ее словам, сотрудники не предоставили семье информации о времени ожидания, в зоне контроля не было еды и воды, а зарядка для нагревателя закончилась.

    Блогер выразила намерение обратиться с жалобой в надзорные органы, чтобы разобраться в ситуации и защитить права пассажиров, оказавшихся в аналогичной ситуации.

    27 января 2026, 07:07 • Новости дня
    Reuters: ВС России начали выходить из базы на северо-востоке Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные начали покидать сирийский аэродром Эль-Камышлы, технику транспортируют на базу Хмеймим, сообщают информационные агентства.

    Москва приступила к сворачиванию своего присутствия на аэродроме на северо-востоке этой страны, пишет Reuters.

    По данным пяти источников, этот шаг направлен на завершение военного присутствия в районе, где правительственные силы пытаются перехватить контроль у курдских формирований.

    Часть контингента перебрасывается на авиабазу Хмеймим на западе страны, другие подразделения вернутся в Россию.

    За последние два дня зафиксирована транспортировка военной техники и тяжелого вооружения из Эль-Камышлы. Процесс передислокации запущен на фоне расширения влияния президента Ахмеда аш-Шараа, чьи войска в этом месяце заняли значительные территории на севере и востоке Сирии.

    В декабре в российской столице прошла встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром.

    26 января 2026, 23:16 • Новости дня
    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot

    Писториус заявил о невозможности передачи Германией новых ЗРК Patriot Украине

    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot, так как ожидает поставки для собственных нужд, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок [Patriot] взамен переданных», – приводит слова Писториуса ТАСС.

    На пресс-конференции с литовским коллегой Робертасом Каунасом в Берлине, Писториус отметил, что Германия уже передала Киеву более трети своих комплексов Patriot.

    Он подчеркнул, что Германия внесла «непропорционально большой вклад» в поддержку Украины средствами ПВО по сравнению с другими союзниками.

    Министр также добавил, что Германия является единственной страной, поставляющей Киеву системы Iris-T, и этих комплексов также недостаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины 40 млрд и еще 36 млрд евро – на гражданскую помощь. Франция выступила против предложения приобрести у Британии дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины в рамках европейского пакета военной помощи.

    26 января 2026, 21:38 • Новости дня
    Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором
    Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выпускники Школы-студии МХАТ направили письмо министру культуры Ольге Любимовой с требованием пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора.

    Текст обращения опубликован в Telegram-канале актера и выпускника Антона Шагина. В письме говорится, что решение назначить на этот пост Богомолова нарушает преемственность, существующую в учебном заведении на протяжении всей его истории. Авторы обращения считают, что руководить школой должен человек, чья судьба и творческий путь связаны с МХАТ, а также соответствующий этическим принципам основателей.

    Выпускники подчеркивают, что традиция требует выбирать ректора из числа воспитанников школы и обсуждать кандидатуру всей мхатовской общественностью. Они предупреждают, что отказ от этого принципа приведет к разрыву преемственности, упадку и утрате семейных традиций Школы-студии. В письме отмечается, что предыдущими руководителями были Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Золотовицкий и другие, все они прошли путь внутри школы и были «корневыми мхатовцами».

    Выпускники считают, что именно такие руководители создавали «особое духовное пространство» МХАТ, которое они называют «домом единой мхатовской семьи». Они приводят в пример другие ведущие московские театральные вузы, где сохраняются традиции и принцип внутренней преемственности.

    Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

    27 января 2026, 10:06 • Новости дня
    Посол США назвал цель Си Цзиньпина в связи с «чисткой» в армии КНР

    Посол США Пердью заявил о планах Си Цзиньпина контролировать армию

    Посол США назвал цель Си Цзиньпина в связи с «чисткой» в армии КНР
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава КНР Си Цзиньпин стремится к «полному контролю» над армией с помощью масштабных чисток в высшем военном руководстве, заявил посол США в Китае Дэвид Пердью, сообщает Bloomberg.

    Китайский лидер Си Цзиньпин стремится к «полному контролю» над вооружёнными силами, проводя чистки в военном руководстве страны, заявил посол США в Китае Дэвид Пердью, передает Bloomberg.

    По его словам, расследование в отношении замглавы Центрального военного совета Китая Чжан Юся, начатое на прошлой неделе, связано как с борьбой с коррупцией, так и с желанием Си укрепить свою власть.

    «Я принимаю его слова о том, что проводится антикоррупционная работа, что он пытается исправить десятилетия коррупции в армии», – заявил Пердью на конференции Goldman Sachs в Гонконге.

    Дипломат добавил, что одновременно с этим Си Цзиньпин добивается полного контроля над военными структурами страны. США, по его словам, внимательно следят за происходящим.

    Глава американской миссии не стал комментировать сообщения The Wall Street Journal о том, что Чжан Юся якобы передавал секретные сведения о ядерной программе Китая США. Власти Китая на регулярном брифинге заявили, что не располагают информацией по этому поводу.

    Из-за расследований против Чжан Юся и главы Объединённого штаба Лю Чжэньли в составе семичленного Центрального военного совета Китая остались только два человека. Несмотря на внутреннюю турбулентность, Пердью отметил, что отношения между США и Китаем «развиваются в разных направлениях» после встречи Си с президентом США Дональдом Трампом в Пусане в октябре.

    Посол также подтвердил, что Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой освободить бывшего медиамагната и активиста Джимми Лая по гуманитарным причинам, но новых подвижек по этому делу пока нет. Пердью отметил прогресс в выполнении соглашений, достигнутых в Пусане, в том числе по борьбе с фентанилом и закупкам сои.

    Ранее власти Китая начали расследование по подозрению в предательстве в отношении генерала Чжан Юся, считавшегося доверенным лицом главы КНР.

    Генерала Чжан Юся заподозрили в передаче секретных технических данных по ядерному оружию КНР США.

    Китаист Алексей Маслов заявил, что скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина указывает на военную перестройку в Китае.

    27 января 2026, 09:39 • Новости дня
    В Узбекистане осудили мужчину за участие в СВО на стороне России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителя Ферганской области Узбекистана приговорили к трем годам лишения свободы по статье о наемничестве за участие в СВО на стороне России, следует из приговора.

    Ферганский райсуд по уголовным делам вынес приговор мужчине, воевавшему на стороне России, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, осужденный подписал контракт с Вооруженными силами РФ и отправился в зону спецоперации.

    Контракт был заключен в феврале 2025 года, после чего боец прошел подготовку и участвовал в боях. Получив ранение и пройдя лечение в госпитале, он занимался доставкой продовольствия сослуживцам.

    В июле 2025 года военнослужащий приехал на родину в отпуск, где его вызвали в правоохранительные органы. В ходе допроса мужчина дал признательные показания.

    Его приговорили к трем годам лишения свободы.

    В октябре в Узбекистане осудили местного жителя, участвовавшему в боевых действиях на стороне России против Украины.

