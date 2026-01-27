Путин заявил о вечной памяти России о преступлениях Освенцима

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия никогда не забудет чудовищных преступлений, совершенных в Освенциме, конец которым положила Красная армия, заявил Владимир Путин, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что страна преклоняется перед героизмом бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения.

«Преклоняемся перед героизмом бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения. Чтим мужество и стойкость всех, кто в тяжелейших испытаниях не покорился, сражался в партизанских отрядах и подполье, трудился в тылу, внес вклад в разгром врага и достижение Великой Победы», – сказал он.

Путин назвал 27 января скорбной датой, напоминающей о страданиях миллионов евреев, цыган, русских и представителей других наций, погибших от рук нацистов в концлагерях, во время карательных акций и этнических чисток. По его словам, мемориальные мероприятия, проводимые в этот день, способствуют сплочению для противодействия ксенофобии, русофобии и антисемитизму.

Президент подчеркнул, что такие мероприятия будут способствовать продвижению в обществе, особенно среди молодежи, патриотических и гуманистических ценностей, идеалов согласия и гражданского мира.

В России 27 января отмечают День снятия блокады Ленинграда и День памяти жертв Холокоста. Россия настаивает, чтобы власти Германии признали блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов геноцидом.

Минобороны России запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.