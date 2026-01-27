Во Франции высмеяли планы переименования партии Макрона

Французская газета высмеяла планы переименования партии Макрона

Tекст: Вера Басилая

Бывший премьер-министр Франции и лидер партии «Возрождение» Габриэль Атталь подвергся насмешкам со стороны региональной газеты «Новая республика» на западе страны из-за планов переименовать партию Макрона, передает РИА «Новости».

Атталь объявил о намерении в третий раз за десять лет сменить название партии, выбрав идентичное с названием издания «Новая республика».

Редакция газеты назвала такой шаг позорной «данью уважения» и посетовала, что Атталь даже не уведомил их, несмотря на то, что газета выходит под этим названием уже восемь десятилетий. В окружении лидера «Возрождения» сообщили, что председатель совета директоров «Новой республики» Оливье Сен-Крик был предупрежден о планах несколько месяцев назад.

France Press отмечает, что Атталь консультировался с юристами, чтобы избежать возможного конфликта с газетой, однако этого сделать не удалось. Главный редактор издания Люк Бурриан в редакционной статье подчеркнул: «Если Габриэлю Атталю не хватает вдохновения, то пусть он начнет интересоваться муниципальными выборами. Это избирательное событие, в рамках которого его партия стремится добиться успеха изо всех сил, освещается Nouvelle Republique беспристрастно».

Партия «Возрождение» была создана Эммануэлем Макроном в 2016 году под названием «Вперед!». После победы Макрона на выборах 2017 года партия стала называться «Вперёд, Республика!», а в 2022 году получила нынешнее название. Ожидается, что новое переименование состоится после муниципальных выборов в марте этого года.

