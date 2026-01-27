ABC: Сидни Суини грозит наказание за рекламу нижнего белья на знаке Hollywood

Tекст: Мария Иванова

Американская актриса Сидни Суини без разрешения использовала знаменитую вывеску Hollywood для съемки рекламы своего бренда нижнего белья, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

По информации телекомпании, актрисе могут быть предъявлены обвинения в незаконном проникновении и вандализме, однако официальных заявлений в полицию пока не поступало.

Как сообщает Los Angeles Times, правом интеллектуальной собственности на надпись Hollywood обладает Голливудская торговая палата. Представители палаты заявили, что не были уведомлены о съемках, а разрешение у съемочной группы было только на работу в конкретном районе, выданное организацией FilmLA, что не давало права подходить к знаку.

«Каждый, кто намеревается использовать знак Голливуда или получить к нему доступ в коммерческих целях, должен получить лицензию или разрешение на это от Голливудской торговой палаты. Съемки с участием Сидни Суини и использованием знака Голливуда не были согласованы с Голливудской торговой палатой, которая также не была о них осведомлена заранее», – заявил глава палаты Стив Ниссен. Он подчеркнул, что команда актрисы не обращалась за лицензией, и разрешения не выдавалось.

Ранее портал TMZ опубликовал видео, на котором Суини ночью забирается на букву H вывески Hollywood и развешивает на ней бюстгальтеры.

Сидни Суини, которой сейчас 28 лет, известна по сериалам «Эйфория», «Белый лотос», «Рассказ служанки», а также по фильму «Горничная».

Как писала газета ВЗГЛЯД, рекламный ролик с актрисой Сидни Суини для бренда American Eagle вызвал бурю возмущения в соцсетях из-за игры слов «джинсы/гены».