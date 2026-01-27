Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Финляндии к 14 годам

Tекст: Елизавета Шишкова

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор гражданину Финляндии Харри Вяйсянену по обвинению в участии наемника в вооруженном конфликте, передает Генеральная прокуратура России.

В суде установили, что в августе 2022 года Вяйсянен прибыл на Украину и вступил в ряды Интернационального легиона, где прошел военную подготовку и получил огнестрельное оружие и боеприпасы.

Согласно материалам дела, до осени 2022 года он участвовал в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики в качестве наемника. За свою деятельность Вяйсянен получил вознаграждение в размере свыше 170 тыс. рублей.

Вяйсянен объявлен в международный розыск, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. С учетом позиции государственного обвинителя Вяйсянен был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ДНР вынес приговор колумбийскому наемнику Бланко Лопесу Оскару Маурисио, который участвовал в боях на стороне ВСУ. Верховный суд ДНР заочно признал виновным колумбийского гражданина Сандовала Дейбера Федерико Мендеса по статье о наемничестве.