На МЖД запустили снегоуборщик нового поколения

МЖД: Новая универсальная снегоочистительная машина расчистит пути за два часа

Tекст: Тимур Шайдуллин

Универсальная снегоочистительная машина нового поколения начала работу на путях Московской железной дороги. Как отмечают в МЖД, техника отечественного производства способна справляться с серьезными снежными заносами и значительно ускоряет процесс уборки, передает ТАСС.

Машина оснащена отвальными устройствами, которые способны убирать снежный покров толщиной до 150 сантиметров. Встроенная пневмоочистительная установка позволяет эффективно удалять снег между рельсами и на стрелочных переводах с помощью мощного воздушного потока. Для комфортной работы персонала внутри предусмотрено отдельное помещение для отдыха.

По словам представителя МЖД, «технические характеристики УСМн позволяют ей работать в круглосуточном режиме, в условиях сильных снегопадов машина за два часа может полностью расчистить от снега железнодорожный путь длиною более 40 км». Новая техника будет использоваться на всей территории Московской железной дороги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь в Москве выпало 9 мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Синоптики также предупреждают о возможном ухудшении видимости на дорогах из-за снежных заносов и гололедицы.

Сильная метель уже вынудила закрыть прием воздушных судов в Шереметьево и вызвала серьезные дорожные заторы в Москве.