Министры обороны России и Китая провели переговоры по видеосвязи

В сообщении отмечается, что встреча состоялась 27 января, передает РИА «Новости».
Детали беседы не сообщаются.
Ранее Китай назвал прагматичное сотрудничество с Россией важным итогом военной дипломатии.
В сообщении отмечается, что встреча состоялась 27 января, передает РИА «Новости».
Детали беседы не сообщаются.
Ранее Китай назвал прагматичное сотрудничество с Россией важным итогом военной дипломатии.
Председатель правительства провел встречу с депутатами Госдумы, сообщает Telegram-канал «Единой России». Михаил Мишустин подчеркнул: «Работа «Единой России» и правительства при реализации народной программы партии в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы».
Глава кабмина отметил, что одним из ключевых результатов прошедшего года стала подготовка и последующая корректировка федерального бюджета. Поправки, предложенные «Единой Россией», позволили дополнительно направить более 174 млрд рублей на приоритетные социальные направления. Эти средства пошли на усиление поддержки семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, ускорение капитального ремонта школ, развитие инфраструктуры научных организаций, продолжение газификации, строительство и обновление дорог, а также благоустройство сельских территорий.
В рамках реализации народной программы по всей стране продолжается ввод в эксплуатацию социально значимых объектов. Речь идет о десятках новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов. По словам председателя правительства, именно такие проекты в наибольшей степени влияют на качество жизни людей и реализуются при тесном взаимодействии с кабмином.
Отдельное внимание было уделено поддержке защитников Отечества. Мишустин напомнил, что в прошлом году партия выступила инициатором целого пакета законов, расширивших меры социальной защиты военнослужащих и их семей.
Премьер также подчеркнул, что совместная работа партии и правительства направлена на системные улучшения в различных сферах – от транспорта и строительства до здравоохранения. В числе приоритетов – повышение доступности лекарственного обеспечения во всех населенных пунктах страны. Так, законопроект о передвижных аптечных пунктах, подготовленный депутатами и сенаторами, уже принят в первом чтении и получил положительное заключение правительства.
Кроме того, на встрече была отмечена активная и последовательная работа в сфере совершенствования миграционного законодательства, которая ведется в плотном взаимодействии исполнительной и законодательной власти.
Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию
Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат, но попытки атак продолжаются, передает ТАСС.
Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.
Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.
Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.
Фиксируется стремительное истощение запасов в Инчукалнском ПХГ, указали в компании, передает ТАСС.
По данным европейских наблюдателей, к 25 января заполненность резервуара упала ниже 33%.
В компании уточнили, что в 2025 году аналогичный уровень запасов наблюдался лишь 21 апреля, когда сезон отбора уже завершился.
Специалисты подчеркнули, что дефицит ресурсов угрожает надежности газоснабжения Финляндии и стран Балтии. Ситуацию серьезно осложняет стабильно холодная погода, установившаяся в регионе.
Ранее Газпром сообщал, что запасы газа в подземных хранилищах Германии, Франции и Нидерландов опустились до уровня менее 40%.
В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко
Как середает РБК, Хоменко был одним из старейших остававшихся в живых участников войны. Он принимал участие в боях на плацдарме «Невский пятачок», а также воевал под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В январе 1943 года, командуя санитарным взводом, получил тяжелое ранение, спасая офицера во время прорыва блокады Ленинграда.
До начала войны Виктор работал фельдшером в Арктике, служил на ледоколе «Ермак» и проводил зимовки на полярных станциях. После войны Хоменко продолжил медицинскую деятельность в Ленинграде. С 2002 года он проживал в Торонто, где был членом Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.
За военные заслуги Виктор Хоменко был удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу», а также медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».
Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России по футболу, скончался в возрасте 85 лет, передает ТАСС. О смерти специалиста сообщила его вдова Ирина Игнатьева, уточнив, что Борис Петрович ушел из жизни 27 января в час ночи.
Причиной смерти могли стать сердечное заболевание и проблемы с желудком, однако, по словам почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, у Игнатьева также была онкология.
«У него было сердечное заболевание, проблемы с желудком. Как-то вот так», – рассказала Ирина Игнатьева, добавив, что детали прощания и похорон пока неизвестны и, возможно, этим займется Российский футбольный союз. Колосков в разговоре с агентством выразил соболезнования близким, отметив, что болезнь Игнатьева была серьезной и даже разговаривать ему становилось тяжело.
Игнатьев был воспитанником московского «Спартака», а как игрок выступал за дублирующий состав «Динамо», ижевский «Зенит», горьковские «Ракету» и «Волгу», махачкалинское «Динамо», «Метеор» из Жуковского, «Динамо» из Астаны и уфимский «Строитель». Завершив карьеру в 1972 году, он перешел на тренерскую работу и в 1974-м возглавил владимирское «Торпедо».
С 1976 по 1989 год Игнатьев был главным тренером юношеской сборной СССР, с которой завоевал чемпионский титул на Европе-1988. Позднее работал в зарубежных и российских клубах, а также входил в тренерские штабы олимпийских и молодежных сборных. В 1996 году был назначен главным тренером национальной сборной России, где за два года под его руководством команда провела 20 матчей, одержала восемь побед, столько же раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.
Позже Игнатьев работал помощником в киевском «Динамо», московском «Локомотиве», тренировал столичное «Торпедо», занимал должности спортивного директора и вице-президента, а также сотрудничал с клубами из Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ. Из «Торпедо» он ушел в 2018 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Борис Игнатьев отметил, что игроки сборных России и Хорватии равны по уровню командной игры и мотивации.
Абилов: Территориальные претензии Эстонии к России неприемлемы
Дипломат подчеркнул, что этот район является неотъемлемой частью России. «В этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», – сказал Абилов.
Дипломат также прокомментировал ситуацию с укреплением границы Эстонии с Россией, отметив, что за четыре года было построено только пять бункеров из запланированных 600, и назвал заявления о «усиленной» обороне преувеличенными, передает РИА «Новости».
«Несложно посчитать, сколько времени займет при нынешних темпах строительство запланированных 600 таких сооружений», – сказал он.
Абилов заметил, что даже эстонские спецслужбы недавно подтвердили отсутствие у России намерений нападать на Эстонию.
«Нестрашно, ведь в таком случае у эстонцев появятся дополнительные места «для хранения картофеля». Это, кстати, слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура», – отметил Абилов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии изменили административные процедуры по указанию места рождения для выходцев из Печорского района Псковской области. В новых паспортах эстонцев, родившихся в Печорском районе, место рождения теперь указывают как «Эстония», а не «Россия». Такое решение воспринимается как новый этап территориальных претензий, связанных с историей Тартуского договора 1920 года.
Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг самых «распущенных» стран мира
Исследование основывалось на международном индексе сексуальной распущенности, который учитывает среднее количество сексуальных партнеров, возраст первого полового контакта, легальность проституции и отношение общества к добрачным связям, передает РИА «Новости».
Австралия получила наивысшие баллы: там в среднем приходится 13,3 партнера на человека, а первый сексуальный опыт жители страны получают в возрасте 17,9 лет. Бразилия и Греция заняли второе и третье места соответственно, а в первую десятку также вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.
Россия заняла 32-е место в рейтинге. Среднее количество партнеров у россиян, согласно исследованию, составило девять, а первый половой контакт в среднем происходит в возрасте 18,7 лет.
Ранее доктор медицинских наук, эндокринолог, врач высшей категории Анна Гончарова в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила необходимость недозированного секса в феврале.
В 2023 году ВЦИОМ представил данные исследования, посвященного изучению сексуальной жизни россиян.
Такое решение принято после заявлений Киева, которые в Будапеште расценили как угрозу в адрес Венгрии и ее правительства, передает ТАСС.
В сообщении, опубликованном на странице Орбана в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской), глава венгерского правительства подчеркнул: «Ответ на угрозы Украины в адрес Венгрии и правительства. Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.
Напомним, Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».
«Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой», – сообщил Гладков в Telegram.
Он рассказал, что Мангушева работала вместе с ним почти четыре года и активно участвовала в помощи жителям региона во время самых сложных периодов специальной военной операции.
«Вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки, была рядом в самые тяжелые дни – и после падения ракеты на Маяковского, 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, Щорса, 55а… Всю боль каждого человека, с которым мы соприкасались, она проносила через себя. », – заявил Гладков.
По словам Гладкова, у Мангушевой в Белгороде осталось много друзей. Губернатор добавил, что ей было всего 38 лет, и назвал ее яркой, умной, жизнелюбивой и очень ответственной. Он выразил соболезнования родным и близким покойной, отметив, что та всегда останется в памяти коллег и друзей.
Блогерше Коцкой отказали во въезде в Россию из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта
Инцидент произошел после возвращения семьи из Казахстана, когда на границе начали действовать новые правила: с 20 января дети должны пересекать границу только по своему загранпаспорту, свидетельства о рождении недостаточно, передает Ura.ru.
В видеообращении Коцкая заявила, что столкнулась с грубостью сотрудников пограничной службы. «Мы не нарушали закон, приехали в свою страну с документами, и нас просто выгнали с прохождения контроля, когда я начала спрашивать: "Сколько нам ждать?" Без крика, без плохих слов и уж тем более мата. Пришел человек, который начал угрожать мне тем, что закроет меня с Евой в комнате для тех, у кого проблемы с документами», – сообщила блогер.
Коцкая также добавила, что о новых требованиях к детским документам узнала только в аэропорту, хотя ранее уже пересекала границу с тем же пакетом документов и не сталкивалась с подобными трудностями. По ее словам, сотрудники не предоставили семье информации о времени ожидания, в зоне контроля не было еды и воды, а зарядка для нагревателя закончилась.
Блогер выразила намерение обратиться с жалобой в надзорные органы, чтобы разобраться в ситуации и защитить права пассажиров, оказавшихся в аналогичной ситуации.
Москва приступила к сворачиванию своего присутствия на аэродроме на северо-востоке этой страны, пишет Reuters.
По данным пяти источников, этот шаг направлен на завершение военного присутствия в районе, где правительственные силы пытаются перехватить контроль у курдских формирований.
Часть контингента перебрасывается на авиабазу Хмеймим на западе страны, другие подразделения вернутся в Россию.
За последние два дня зафиксирована транспортировка военной техники и тяжелого вооружения из Эль-Камышлы. Процесс передислокации запущен на фоне расширения влияния президента Ахмеда аш-Шараа, чьи войска в этом месяце заняли значительные территории на севере и востоке Сирии.
В декабре в российской столице прошла встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром.
Писториус заявил о невозможности передачи Германией новых ЗРК Patriot Украине
«Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок [Patriot] взамен переданных», – приводит слова Писториуса ТАСС.
На пресс-конференции с литовским коллегой Робертасом Каунасом в Берлине, Писториус отметил, что Германия уже передала Киеву более трети своих комплексов Patriot.
Он подчеркнул, что Германия внесла «непропорционально большой вклад» в поддержку Украины средствами ПВО по сравнению с другими союзниками.
Министр также добавил, что Германия является единственной страной, поставляющей Киеву системы Iris-T, и этих комплексов также недостаточно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины 40 млрд и еще 36 млрд евро – на гражданскую помощь. Франция выступила против предложения приобрести у Британии дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины в рамках европейского пакета военной помощи.
Текст обращения опубликован в Telegram-канале актера и выпускника Антона Шагина. В письме говорится, что решение назначить на этот пост Богомолова нарушает преемственность, существующую в учебном заведении на протяжении всей его истории. Авторы обращения считают, что руководить школой должен человек, чья судьба и творческий путь связаны с МХАТ, а также соответствующий этическим принципам основателей.
Выпускники подчеркивают, что традиция требует выбирать ректора из числа воспитанников школы и обсуждать кандидатуру всей мхатовской общественностью. Они предупреждают, что отказ от этого принципа приведет к разрыву преемственности, упадку и утрате семейных традиций Школы-студии. В письме отмечается, что предыдущими руководителями были Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Золотовицкий и другие, все они прошли путь внутри школы и были «корневыми мхатовцами».
Выпускники считают, что именно такие руководители создавали «особое духовное пространство» МХАТ, которое они называют «домом единой мхатовской семьи». Они приводят в пример другие ведущие московские театральные вузы, где сохраняются традиции и принцип внутренней преемственности.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Посол США Пердью заявил о планах Си Цзиньпина контролировать армию
Китайский лидер Си Цзиньпин стремится к «полному контролю» над вооружёнными силами, проводя чистки в военном руководстве страны, заявил посол США в Китае Дэвид Пердью, передает Bloomberg.
По его словам, расследование в отношении замглавы Центрального военного совета Китая Чжан Юся, начатое на прошлой неделе, связано как с борьбой с коррупцией, так и с желанием Си укрепить свою власть.
«Я принимаю его слова о том, что проводится антикоррупционная работа, что он пытается исправить десятилетия коррупции в армии», – заявил Пердью на конференции Goldman Sachs в Гонконге.
Дипломат добавил, что одновременно с этим Си Цзиньпин добивается полного контроля над военными структурами страны. США, по его словам, внимательно следят за происходящим.
Глава американской миссии не стал комментировать сообщения The Wall Street Journal о том, что Чжан Юся якобы передавал секретные сведения о ядерной программе Китая США. Власти Китая на регулярном брифинге заявили, что не располагают информацией по этому поводу.
Из-за расследований против Чжан Юся и главы Объединённого штаба Лю Чжэньли в составе семичленного Центрального военного совета Китая остались только два человека. Несмотря на внутреннюю турбулентность, Пердью отметил, что отношения между США и Китаем «развиваются в разных направлениях» после встречи Си с президентом США Дональдом Трампом в Пусане в октябре.
Посол также подтвердил, что Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой освободить бывшего медиамагната и активиста Джимми Лая по гуманитарным причинам, но новых подвижек по этому делу пока нет. Пердью отметил прогресс в выполнении соглашений, достигнутых в Пусане, в том числе по борьбе с фентанилом и закупкам сои.
Ранее власти Китая начали расследование по подозрению в предательстве в отношении генерала Чжан Юся, считавшегося доверенным лицом главы КНР.
Генерала Чжан Юся заподозрили в передаче секретных технических данных по ядерному оружию КНР США.
Китаист Алексей Маслов заявил, что скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина указывает на военную перестройку в Китае.
Ферганский райсуд по уголовным делам вынес приговор мужчине, воевавшему на стороне России, передает ТАСС.
Согласно материалам дела, осужденный подписал контракт с Вооруженными силами РФ и отправился в зону спецоперации.
Контракт был заключен в феврале 2025 года, после чего боец прошел подготовку и участвовал в боях. Получив ранение и пройдя лечение в госпитале, он занимался доставкой продовольствия сослуживцам.
В июле 2025 года военнослужащий приехал на родину в отпуск, где его вызвали в правоохранительные органы. В ходе допроса мужчина дал признательные показания.
Его приговорили к трем годам лишения свободы.
В октябре в Узбекистане осудили местного жителя, участвовавшему в боевых действиях на стороне России против Украины.