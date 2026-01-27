  • Новость часаВ ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    Как будет выглядеть новая атака США на Иран
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    Германский политолог: ЕС добивается ухода Индии из орбиты России
    Умер Борис Игнатьев
    Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище
    Электроснабжение Мурманска после обрушения опор ЛЭП полностью восстановили
    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа
    США может ожидать новый шатдаун уже в выходные
    27 января 2026, 13:55 • Новости дня

    Фицо: Венгрия и Словакия подадут иски против запрета импорта российского газа

    @ Denes Erdos/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия и Венгрия обираются отдельно обжаловать решение Евросоюза о запрете импорта российского газа с 2027 года, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Венгрия и Словакия намерены подать в суд Евросоюза два отдельных иска против запрета на импорт российского газа с 2027 года, передает ТАСС.

    Такое решение принято из-за невозможности подачи совместной жалобы. Фицо подчеркнул, что, несмотря на раздельные иски, страны будут тесно координировать свои действия по этому вопросу.

    Портал Dennik N приводит слова Фицо: «Совместный иск невозможен, каждая страна подаст иск самостоятельно».

    Также он выразил уверенность, что до вступления запрета в силу конфликт на Украине завершится. По мнению премьера, после окончания конфликта многие страны будут стремиться к восстановлению деловых контактов с Россией.

    Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о подготовке иска в суд ЕС с целью добиться отмены запрета на импорт российского газа с 2027 года.

    Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года.

    26 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратил внимание на продолжающиеся атаки беспилотников на российскую территорию.

    Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат, но попытки атак продолжаются, передает ТАСС.

    Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.

    Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.

    Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.

    27 января 2026, 07:25 • Новости дня
    Газпром предупредил об угрозе газового коллапса в Прибалтике
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем резервов голубого топлива в ключевом подземном резервуаре Прибалтики сократился до критических значений в момент устойчивых морозов, сообщил Газпром.

    Фиксируется стремительное истощение запасов в Инчукалнском ПХГ, указали в компании, передает ТАСС.

    По данным европейских наблюдателей, к 25 января заполненность резервуара упала ниже 33%.

    В компании уточнили, что в 2025 году аналогичный уровень запасов наблюдался лишь 21 апреля, когда сезон отбора уже завершился.

    Специалисты подчеркнули, что дефицит ресурсов угрожает надежности газоснабжения Финляндии и стран Балтии. Ситуацию серьезно осложняет стабильно холодная погода, установившаяся в регионе.

    Ранее Газпром сообщал, что запасы газа в подземных хранилищах Германии, Франции и Нидерландов опустились до уровня менее 40%.

    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    26 января 2026, 21:52 • Новости дня
    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
    @ t.me/rusembc

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 109 лет в Торонто скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко, участвовавший в ожесточенных боях за плацдарм «Невский пятачок», сообщает посольство РФ в Канаде.

    Как середает РБК, Хоменко был одним из старейших остававшихся в живых участников войны. Он принимал участие в боях на плацдарме «Невский пятачок», а также воевал под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В январе 1943 года, командуя санитарным взводом, получил тяжелое ранение, спасая офицера во время прорыва блокады Ленинграда.

    До начала войны Виктор работал фельдшером в Арктике, служил на ледоколе «Ермак» и проводил зимовки на полярных станциях. После войны Хоменко продолжил медицинскую деятельность в Ленинграде. С 2002 года он проживал в Торонто, где был членом Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

    За военные заслуги Виктор Хоменко был удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу», а также медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

    26 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать в МИД посла Украины.

    Такое решение принято после заявлений Киева, которые в Будапеште расценили как угрозу в адрес Венгрии и ее правительства, передает ТАСС.

    В сообщении, опубликованном на странице Орбана в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской), глава венгерского правительства подчеркнул: «Ответ на угрозы Украины в адрес Венгрии и правительства. Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    26 января 2026, 21:38 • Новости дня
    Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выпускники Школы-студии МХАТ направили письмо министру культуры Ольге Любимовой с требованием пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора.

    Текст обращения опубликован в Telegram-канале актера и выпускника Антона Шагина. В письме говорится, что решение назначить на этот пост Богомолова нарушает преемственность, существующую в учебном заведении на протяжении всей его истории. Авторы обращения считают, что руководить школой должен человек, чья судьба и творческий путь связаны с МХАТ, а также соответствующий этическим принципам основателей.

    Выпускники подчеркивают, что традиция требует выбирать ректора из числа воспитанников школы и обсуждать кандидатуру всей мхатовской общественностью. Они предупреждают, что отказ от этого принципа приведет к разрыву преемственности, упадку и утрате семейных традиций Школы-студии. В письме отмечается, что предыдущими руководителями были Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Золотовицкий и другие, все они прошли путь внутри школы и были «корневыми мхатовцами».

    Выпускники считают, что именно такие руководители создавали «особое духовное пространство» МХАТ, которое они называют «домом единой мхатовской семьи». Они приводят в пример другие ведущие московские театральные вузы, где сохраняются традиции и принцип внутренней преемственности.

    Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

    27 января 2026, 13:00 • Новости дня
    Политолог Куприянов: Европа захотела занять новые ниши на индийском рынке вооружений

    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    @ Manish Swarup/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тарифная политика Дональда Трампа, которая коснулась и Индии, показала, что Дели не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора. В этой связи республика интенсифицировала контакты с Европой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов. Ранее Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле. По оценкам эксперта, сделка принесет выгоду индийцам, но также может грозить и рисками.

    «Переговоры между Нью-Дели и Брюсселем о свободной торговле особенно активизировались в последний год. Связано это было во многом с заявлениями Дональда Трампа», – напомнил Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН. Как уточнил собеседник, угрозы президента США в адрес Индии показали, что республика не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора.

    На этом фоне индийцы начали искать альтернативный источник инвестиций. «Так, они, во-первых, продолжили улучшать сотрудничество с Россией, во-вторых, перешли к нормализации отношений с Китаем, и в-третьих, интенсифицировали контакты с Европой», – пояснил собеседник, добавив, что Дели рассматривает европейцев в качестве «одного из потенциально наиболее перспективных партнеров».

    Впрочем, сделка о свободной торговле может нести для Индии как выгоду, так и риски. «Индийцы известны тем, что они всегда максимально защищают свой рынок от иностранных интервенций», – напомнил Куприянов. Он не исключил, что в рамках достигнутого соглашения Дели добилась защитных мер для чувствительных национальных секторов, в частности молочной промышленности. «Если же Европа начнет, например, достаточно активный экспорт молочки, то индийским производителям придется нелегко», – пояснил политолог.

    «Республика, по сути, полностью обеспечивает себя продуктами питания и является на мировом рынке одним из серьезнейших экспортеров по отдельным позициям. В то же время, Дели импортирует европейское зерно, но в сравнительно небольших объемах и преимущественно для того, чтобы делать из них продукцию, которая интересна индийскому среднему классу», – добавил эксперт, упомянув, что в стране формируется слой населения, заинтересованный в импорте.

    По его оценкам, от сделки сильно выиграет индийская легкая промышленность. «Республика сейчас экспортирует в Европу текстильные и кожевенные изделия. Торговое соглашение заметно облегчит этот процесс», – детализировал спикер. Он также коснулся сектора производства автомобилей. «Доступ европейских компаний создаст конкуренцию уже существующим на индийском рынке производителям. Прежде всего это коснется японцев, которые превратили Индию в «сборочный цех» для своей техники, экспортируемой в третьи страны», – считает Куприянов.

    Что касается соглашения Дели и Брюсселя в сфере безопасности и обороны, то речь, вероятно, идет о подтверждении готовности Индии расширять сотрудничество и активнее импортировать европейскую технику, в первую очередь, авиацию. «Возможно, с точки зрения Евросоюза, это дополнительная гарантия того, что, если Трамп их бросит, они не останутся в одиночестве. Но Индия никогда не связывает себя обязывающими соглашениями в военной сфере. Я сомневаюсь, что документ окажется неким пактом», – отметил аналитик.

    Он указал, что в связи с проведением спецоперации Россия снизила экспорт вооружений, в том числе индийским партнерам. «Для европейцев сейчас очень удобный момент, чтобы занять дополнительные ниши на индийском рынке», – добавил собеседник, напомнив, что у индийцев достаточно тесные связи с Францией. «Возможно, появятся новые игроки, например, Германия», – допустил эксперт.

    «Другое дело, когда конфликт на Украине закончится, это будет означать, что российские товары в военной сфере, которые пойдут на мировые рынки, начнут вытеснять конкурентов. Я не исключаю, что как европейцы быстро входят в сектора Индии, так же быстро и выйдут оттуда», – заключил Куприянов.

    Ранее Индия и Евросоюз полностью согласовали договор о свободной торговле. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам удалось «сотворить историю, укрепив сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми демократиями». «Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек. Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще крепче», – написала она.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что договор охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. «Люди во всем мире называют это соглашение «матерью всех сделок». Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – сказал политик.

    Он не стал уточнять детали документа, отметив лишь, что «промышленность Индии получит огромный импульс благодаря этой сделке с ЕС, сфера услуг также будет расти». «Соглашение о свободной торговле придаст уверенность всем инвесторам и бизнесменам, стимулируя их инвестировать в Индию», – подчеркнул Моди.

    Почти 97% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам. Так, пошлины на автомобили постепенно будут снижены со 110% до 10%, а тарифы на запчасти – полностью отменены в течение пяти – десяти лет. Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв огромный свой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС.

    «Это станет обнадеживающим сигналом для европейских фермеров, которые в последние месяцы активно протестовали, опасаясь, что их позиции будут подорваны дешевой сельскохозяйственной продукцией», – пишет Politico. Пошлины на крепкие спиртные напитки, которые в настоящее время достигают 150%, будут снижены до 40%.

    Брюссель, в свою очередь, взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Дели 500 млн евро для помощи по сокращению выбросов парниковых газов и «промышленную трансформацию». Для Индии эта сделка также представляет собой возможность увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля и химикатов, отмечает Politico.

    Официальное подписание соглашения между Индией и ЕС состоится после юридической проверки, которая, как ожидается, продлится от пяти до шести месяцев. Планируется, что оно вступит в силу в 2027 году. Отметим, переговоры о торговой сделке продолжались почти 20 лет. Они неоднократно заходили в тупик и прекратились в 2013 году. В 2022 году дискуссия возобновилась из-за ситуации в мировой торговле, на которую повлияла тарифная политика Дональда Трампа.

    Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз и Индия во вторник также подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны. По информации Bloomberg, это «стало политическим сигналом на фоне ослабления трансатлантических связей». В рамках сотрудничества планируется развитие оборонной промышленности, а также расширение совместных инициатив в морской сфере. По словам специалистов, такие шаги свидетельствуют о смещении внешнеполитических приоритетов Индии на Запад и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    26 января 2026, 21:14 • Новости дня
    В Нидерландах уведомили об ограничениях на передвижения дипломатов из России по ЕС

    Российских дипломатов уведомили об ограничениях на передвижения по Европе
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Нидерландов официально уведомил посольство России о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов в пределах Евросоюза.

    В дипмиссии России в Гааге сообщили, что теперь российские дипломаты и консульские сотрудники должны заблаговременно уведомлять власти страны Шенгенской зоны, границу которой они собираются пересечь, даже если речь идет о транзитном проезде, передает РИА «Новости».

    Эти меры введены в рамках 91-го санкционного пакета Евросоюза и начали действовать с 25 января. Ранее такого порядка для дипломатов не существовало, и нововведения коснулись всех аккредитованных сотрудников российских представительств в странах ЕС.

    В посольстве России подчеркнули, что рассматривают этот шаг как «очередной элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения норм права» со стороны европейских государств.

    Ранее эстонские власти приняли решение об ужесточении с 25 января порядка пересечения государственной границы для российского дипломатического персонала, введя требование о предварительном получении разрешения на пересечение границы.

    Нидерланды занимают восьмое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    27 января 2026, 05:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    @ Olivier Hoslet/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен пересматривает действующие долговые правила с целью подготовки «к войне с Россией», пишет Daily Telegraph.

    На прошлой неделе в Брюсселе состоялся экстренный саммит ЕС. Daily Telegraph пишет, что фон дер Ляйен «сделала шаг в направлении смягчения» существующих долговых правил. В статье подчеркивается, что эти меры рассматриваются как шаг к подготовке ЕС «к войне с Россией к 2030 году». Изменение норм ЕС должно способствовать финансированию дополнительных оборонных расходов в размере 650 млрд евро, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила изыскать 650 млрд евро на военные инвестиции за четыре года за счет сокращения бюджетных расходов и новых государственных кредитов. Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро для предоставления странам кредитов на закупку оружия в Европе.

    26 января 2026, 20:02 • Новости дня
    Богомаз: Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская ракета С-200 была уничтожена в небе над Брянской областью, ее обломки упали на жилой сектор, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    По информации из Telegram-канала Богомаза, в результате происшествия одна женщина пострадала. «К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал он.

    По данным главы региона, в результате падения фрагментов ракеты разрушены четыре частных дома. Более 50 домов получили частичные повреждения, также оказались повреждены окна в двух многоквартирных зданиях.

    В ноябре ВСУ совершили попытку удара по Воронежу с использованием американских ракет ATACMS большой дальности. Фрагменты неразорвавшихся ракет были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе города.

    26 января 2026, 19:55 • Новости дня
    Вассерман выступил против запрета готовых решений школьных домашних заданий

    Вассерман выступил против запрета готовых решений «домашки» и ЕГЭ
    @ Max Kovalenko/www.imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Готовые домашние задания не стоит запрещать, наоборот имеет смысл создать единый государственный ресурс для их размещения, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман. По его мнению, такие материалы имеют образовательную ценность – они полезны для самопроверки и самоподготовки школьников.

    Минпросвещения России разработало поправки к закону об информации, предусматривающие запрет на распространение готовых заданий и решений ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийской олимпиады школьников, а также материалов из федерального перечня учебников. Мера направлена на борьбу с недобросовестным использованием готовых ответов и повышение самостоятельности учащихся. При выявлении таких материалов доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором. При этом ограничения носят адресный характер и не затронут официально опубликованные учебные и олимпиадные материалы.

    «Запреты, как правило, существуют для того, чтобы их нарушали. Законов сотни, а способов их обхода ищут сотни тысяч. Поэтому добиться полного запрета вряд ли удастся, хотя, возможно, какие-то ограничения и будут введены. Впрочем, я даже не уверен, что такие материалы вообще нужно ограничивать, поскольку задания из домашних работ – это учебный материал», – говорит Вассерман.

    Он отметил, что готовые домашние задания сами по себе имеют образовательную ценность и могут использоваться в учебных целях, в том числе для разнообразия форм подготовки. По словам депутата, такие материалы полезны не только для самопроверки выполнивших их учеников, но и для других школьников – чтобы познакомиться с полным спектром заданий, прорешать их и аналогичные варианты.

    «К тому же существование самих готовых домашних заданий – это не проблема, потому что взамен опубликованных не так уж сложно придумать новые. Возможно, было бы не лишним создать единый государственный ресурс, но пока существуют и те, что созданы в частном порядке. В любом случае там можно публиковать решения только уже использованных домашних заданий», – подчеркнул Вассерман.

    26 января 2026, 17:54 • Новости дня
    Работа автосигнализаций Delta была нарушена в результате кибератаки
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Дельта» столкнулась с кибератакой, из-за которой у владельцев автомобилей по всей России возникли проблемы с доступом к своим машинам, пишут СМИ.

    «Хакеры взломали охранную систему Delta», – передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. Пользователи жалуются на невозможность завести автомобиль, отключить сигнализацию или даже открыть двери.

    Одновременно с этим перестал работать официальный сайт компании и ее служба поддержки по телефону. По данным на текущий момент, информации о том, что были скомпрометированы личные данные клиентов, не поступало. Об организаторах атаки ничего не известно.

    «Дельта» специализируется на производстве охранных систем для автомобилей, жилых и коммерческих объектов.

    В 2022 году хакеры создали пробку в Москве из автомобилей такси.

    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    27 января 2026, 06:15 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не сможет обеспечить свою безопасность без поддержки США, заявил генсек НАТО Марк Рютте евродепутатам комитета по иностранным делам Европарламента.

    «И если кто-то здесь снова думает, что Европейский союз или Европа в целом может защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу», – приводит слова Рютте РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Европа не сможет «идти в одиночку», если продолжит тратить на военные нужды 5% ВВП. По его словам, потребуется 10%, а также нужно будет усиливать собственный ядерный потенциал, то есть тратить «миллиарды и миллиарды евро».

    По словам Рютте, такие траты не только окажутся чрезмерными, но и приведут к потере стратегического преимущества, обеспечиваемого американским ядерным зонтиком: «В этом сценарии вы потеряете высший характер нашей свободы, который есть ядерный зонтик США. Так что, эй, удачи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры ряда европейских правительств задумались о создании военного альянса, который может стать альтернативой НАТО без участия Вашингтона. Рютте возглавил рейтинг брюссельских чиновников с самой трудной работой. СМИ заявили, что основная задача Рютте сегодня заключается не столько в управлении НАТО, сколько в постоянных попытках не допустить его распада.

    26 января 2026, 19:28 • Новости дня
    Юрист Хаминский: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске

    Юрист: Пугачеву могут крупно оштрафовать за отказ снести пирс в Солнечногорске
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский сообщил, что певице Алле Пугачевой грозит крупный штраф, если она не выполнит требование Росприроднадзора снести пирс у своего поместья на берегу реки Истры.

    По данным Хаминского, ведомство уже выдало предостережение и дало месяц на добровольный демонтаж, передает РИА «Новости».

    Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не состоит на учете в Ростехнадзоре и не аккредитован для швартовки, а также мешает проведению торгов по акватории. Росприроднадзор потребовал устранить нарушения в течение месяца.

    «Певице будет предложено демонтировать причал добровольно и за свой счет. Если же Пугачева проигнорирует предостережение Росприроднадзора, то пирс будет снесен принудительно с возложением всех расходов на певицу. Более того, если будет установлено, что существование нелегального причала нанесло водохранилищу экологический урон, Пугачева может быть привлечена к административной ответственности и выплате крупного штрафа», – отметил юрист.

    Ранее певица Алла Пугачева осталась без пенсионных выплат из-за отсутствия ежегодного подтверждения жизни.

    27 января 2026, 13:57 • Новости дня
    Германский политолог Рар: ЕС добивается ухода Индии из орбиты России

    Германский политолог назвал цели Евросоюза в торговом соглашении с Индией
    @ IMAGO/Christian Ohde/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Брюссель по-прежнему хочется добиться ухода Дели из орбиты Москвы, в том числе поэтому ЕС так стремился заключить торговое соглашение с Индией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее индийская и европейская стороны полностью согласовали договор о свободной торговле.

    «Евросоюз понимает, что в многополярном мире ему грозит одиночество. Поэтому Брюссель ищет возможности срочно подписать новые торговые договора и создать свободные экономические зоны с ведущими государствами Глобального Юга, в первую очередь – с Индией и Бразилией. Европе нужны ресурсы, которыми располагают страны БРИКС», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, Брюссель по-прежнему стремится добиться ухода из орбиты Москвы стран, которые с ней сотрудничают. ЕС ставить себе цель изолировать Россию. Но угрозами санкций и силой заставить Индию и Бразилию отдалиться от партнерства с российской стороной Европе не удалось. Поэтому теперь вместо кнута европейские лидеры используют пряник, заманивая Глобальный Юг в свои объятия», – детализировал спикер.

    Ранее Индия и Евросоюз полностью согласовали договор о свободной торговле. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам удалось «сотворить историю, укрепив сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми демократиями». «Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек. Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще крепче», – написала она.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что договор охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. «Люди во всем мире называют это соглашение «матерью всех сделок». Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – сказал политик.

    Почти 97% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам. Так, пошлины на автомобили постепенно будут снижены со 110% до 10%, а тарифы на запчасти – полностью отменены в течение пяти-десяти лет. Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв огромный свой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС.

    Брюссель, в свою очередь, взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Дели 500 млн евро для помощи по сокращению выбросов парниковых газов и «промышленную трансформацию». Для Индии эта сделка также представляет собой возможность увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля и химикатов, отмечает Politico.

    Политолог Алексей Куприянов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что тарифная политика главы Белого дома Дональда Трампа, которая коснулась и Индии, показала, что Дели не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора. В этой связи республика интенсифицировала контакты с Европой.

