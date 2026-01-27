Все аэропорты Москвы возобновили работу после сильного снегопада

Tекст: Алексей Дегтярёв

Все аэропорты Московского региона принимают и отправляют рейсы, с начала суток было отменено на вылет 17 рейсов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Также на срок более двух часов задержали восемь рейсов.

Аэродромные службы всех воздушных гаваней усилили, вышли сотни единиц спецтехники.

По данным агентства, путешествие с юго-запада Москвы до Домодедово сейчас обходится дороже, чем билет до Петербурга.

Стоимость поездки от метро «Юго-Западная» до Домодедово в «Яндекс Go» оценивается в 2,3 тыс. рублей. Цена билета на эконом-класс в Петербург на 29 января составляет 2,1 тыс. рублей.

Напомним, за ночь в столице выпало 11 мм осадков, это рекордный показатель для 27 января.