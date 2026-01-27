Объявленный умершим на «Госуслугах» омич отсудил компенсацию у больницы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пенсионер, которому 62 года, обратился в надзорное ведомство с жалобой на внезапную блокировку учетной записи и банковских карт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.

Инцидент произошел в июле 2025 года, житель Омска получил уведомление о собственной кончине через портал «Госуслуги».

Мужчина попытался лично прояснить ситуацию в банках и различных государственных учреждениях, однако столкнулся с отказом в обслуживании. Сотрудники организаций заявили, что по всем базам данных он числится умершим.

«По результатам проверки прокуратура внесла представление в медицинское учреждение, а также в интересах 62-летнего мужчины направила в суд исковое заявление об установлении юридического факта нахождения его в живых... а также компенсации морального вреда в общей сумме 40 тысяч рублей», – добавили в прокуратуре.

Суд удовлетворил требования прокурора и юридически признал гражданина живым. Выяснилось, что сотрудники больницы по ошибке внесли персональные данные пенсионера в медицинскую карту другого пациента, который действительно скончался.