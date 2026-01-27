В РКК рассказали о поисках пропавших жителей Курской области

РКК организовал рабочую группу для поиска пропавших жителей Курской области

Tекст: Вера Басилая

Российский Красный Крест организовал рабочую группу в Курской области для поиска пропавших жителей по материалам из российских и зарубежных СМИ, передает РИА «Новости».

Глава РКК Павел Савчук рассказал, что местные жители каждого села отсматривали видео в интернете, чтобы по косвенным признакам определить личности людей.

Савчук отметил, по видео, по спине в куртке могли предположить с учетом даты, кто это может быть. Кроме того, составлялись альбомы, отслеживали маршрут движения человека по датам.

По словам председателя РКК, организация проделала большую и сложную работу по анализу информации. Сейчас, когда линия фронта изменилась, сотрудники Красного Креста могут приезжать в отдаленные села и заниматься поиском людей непосредственно на месте.

С 6 августа 2024 года на территории Курской области обнаружили 524 тела погибших жителей в местах массового захоронения. Почти 1,4 тыс. жителей приграничных районов Курской области, ранее считавшихся пропавшими без вести, нашли, при этом поиски еще 452 человек продолжаются.

В приграничной зоне Курской области завершили эвакуацию более 300 тел мирных жителей Суджи, погибших в результате действий боевиков ВСУ, и начали их опознание с помощью ДНК.

В ноябре 2024 года Российский Красный Крест получил более 6 тыс. заявок на розыск пропавших жителей Курской области.