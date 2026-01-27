Россия объявила о планах запустить «Луну-30» с двумя луноходами в 2036 году

Глава НПО Лавочкина Марфин анонсировал запуск «Луны-30» в 2036 году

Tекст: Мария Иванова

Россия планирует осуществить запуск станции «Луна-30» с двумя луноходами в 2036 году, сообщил генеральный директор НПО Лавочкина Василий Марфин на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что на борту станции будут размещены два средних лунохода.

Согласно представленной Марфиным презентации, в ближайшие годы запланировано несколько важных этапов в рамках российской лунной программы. В частности, полет орбитального аппарата «Луна-26» намечен на 2028 год, а миссии по посадке двух аппаратов «Луна-27» на Южном и Северном полюсах Луны должны пройти в 2029 и 2030 годах соответственно.

Кроме того, запуск орбитальной станции «Луна-29» запланирован на 2032 год, а миссия по доставке лунного грунта «Луна-28» – на 2034 год. Эти проекты, по словам руководителя НПО Лавочкина, призваны существенно расширить российские исследования лунной поверхности и подготовить почву для последующих экспедиций.

Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует запустить лунную электростанцию к 2036 году.

Госкорпорация «Роскосмос» определила участок для размещения будущей лунной базы.

Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее заявил, что лунная станция с ядерной энергетической установкой откроет России новые возможности для исследования космоса.