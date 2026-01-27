Фонд «Защитники Отечества» анонсировал на Урале конкурс адаптивной моды

Tекст: Елизавета Шишкова

Окружной этап Международного конкурса адаптивной моды «На крыльях» в Уральском федеральном округе организован фондом «Защитники Отечества» и нацелен на поиск новых идей и технологий в дизайне такой одежды, а также на повышение ее качества, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога заявил: «Адаптивная мода – одно из направлений, возникших в ответ на запросы людей с особыми потребностями, в частности ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе специальной военной операции. Ее развитие – это важный шаг к созданию среды, где каждый человек чувствует себя свободно и уверенно, может реализовать себя в любых сферах».

От уральских дизайнеров ждут практичные и эстетичные модели для самых разных жизненных сценариев. Участникам предлагают ориентироваться на людей с особыми потребностями, включая тех, кто ведет активный образ жизни и занимается адаптивными видами спорта. В Год единства народов России организаторы особо приветствуют решения, бережно переосмысляющие культурное наследие народов страны и делающие его доступным в современной адаптивной моде.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркивает, что конкурс «На крыльях» является не только уникальной инклюзивной инициативой, но и частью комплексной поддержки ветеранов СВО с инвалидностью. По ее словам, развитие индустрии адаптивной моды и создание удобной, функциональной и стильной одежды для героев помогает им обрести уверенность в себе, способствует успешной ресоциализации и возвращению к активной жизни.

В рамках конкурса предусмотрены шесть номинаций. Участники представят коллекции в категориях «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Повседневный комфорт», «От рабочего дня – к активным делам», «Торжество», «С заботой при восстановлении».