Microsoft зарегистрировала в России товарные знаки Windows и Azure

Американская компания Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака – операционную систему Windows и облачную платформу Azure, передает РИА «Новости». Информацию подтвердили результаты проверки электронной базы Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию были направлены осенью 2025 года, а окончательное решение принято в январе 2026 года. Теперь Microsoft получила официальный статус для работы с этими брендами в России и может заниматься продажей программного обеспечения и компьютерного оборудования на территории страны.
Корпорация Microsoft в марте 2022 года заявила о приостановке продаж своих товаров и услуг на российском рынке из-за событий, связанных со спецоперацией на Украине. Однако компания неоднократно подчеркивала, что продолжит исполнять свои обязательства перед российскими клиентами, несмотря на прекращение новых продаж.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания Intel зарегистрировала товарный знак видеокарт Arc в России.
Роспатент зарегистрировал товарный знак искусственного интеллекта Google.
А накануне американская сеть 7-Eleven оформила новые товарные знаки в России для пяти категорий, включая продукты питания, алкоголь и услуги аренды жилья.