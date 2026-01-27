Блаттер призвал к бойкоту чемпионата мира по футболу в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Блаттер обратился к болельщикам с призывом воздержаться от поездки на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, передает ТАСС.

Он заявил: «Для болельщиков только один совет – избегайте Соединенных Штатов! Турнир лучше смотреть по телевизору».

Также Блаттер отметил, что при прибытии фанатам придется строго следовать указаниям местных властей, иначе их могут депортировать.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде. Ранее журнал The Economist сообщил, что некоторые европейские страны обсуждают возможность бойкота турнира из-за разногласий, связанных с Гренландией.

