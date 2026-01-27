Суд подтвердил штраф мэрии Лиссабона за передачу данных протестующих России

Tекст: Елизавета Шишкова

Высшая конституционная инстанция Португалии подтвердила приговор мэрии Лиссабона по делу о передаче российским властям персональных данных участников акции у посольства РФ, передает ТАСС.

Суд признал, что муниципалитет обязан защищать личную информацию так же, как частные структуры, и потому должен выплатить штраф. Теперь материалы возвращены в суд Лиссабона, который установит, по скольким эпизодам уже истек срок давности, и определит окончательный размер наказания.

Ранее размер штрафа для мэрии составлял 738 тыс. евро. Разбирательство связано с протестом 2021 года напротив российского посольства в столице Португалии. Тогда несколько россиян отправили свои данные в мэрию для согласования митинга, а чиновники переслали эту информацию не только в местную полицию, но и в диппредставительство РФ, что вызвало жесткую критику португальских политиков. Российское посольство в Лиссабоне, комментируя публикации в СМИ, заявило: «желание так называемых активистов поупражняться в самопиаре за счет политизации всего и вся, не гнушаясь низкопробными провокациями».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный центральный административный суд в Португалии признал апелляцию мэрии Лиссабона необоснованной по делу о передаче личных данных протестующих российским властям.