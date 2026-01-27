В Подмосковье раскрыли покушение на убийство банкира 24-летней давности

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники уголовного розыска совместно со следователями нашли подозреваемых в нападении на руководителя службы безопасности банка, совершенном 24 года назад, заявила Волк, передает ТАСС.

Инцидент произошел 16 июня 2001 года в Сергиевом Посаде, неизвестный выстрелил в мужчину у его дома. Пострадавший получил ранение, но остался жив, а стрелявшему удалось скрыться с места происшествия.

Подозреваемыми оказались родные братья из Тульской области. Их задержали по месту жительства.

Выяснилось, что один из фигурантов задолжал семье потерпевшего 2 тыс. долларов и решил не возвращать деньги. Он договорился с братом об устранении кредитора, передав исполнителю информацию о внешности и автомобиле жертвы.

Киллер подкараулил мужчину и выстрелил в него. Обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде ареста.

