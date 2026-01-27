Роскосмос сообщил о первом пуске ракеты «Иркут» после 2030 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, первый запуск сверхлегкой ракеты «Иркут» с космодрома Плесецк может состояться после 2030 года, передает РИА «Новости».

Баранов выступил с этой информацией на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва.

По данным, представленным в его презентации, новая ракета сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 780 кг полезной нагрузки. Это позволит расширить возможности по запуску малых спутников и других космических аппаратов.

Планируется, что первым стартовым комплексом для «Иркута» станет космодром Плесецк в Архангельской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны представило облик сверхлегкой ракеты-носителя «Иркут». Первый пуск этой ракеты запланировали на 2024 год.