    27 января 2026, 11:59 • Новости дня

    Синоптик сообщил о новом суточном рекорде осадков в Москве

    Синоптик Леус сообщил о рекордных снегопадах и сугробах в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В течение одной ночи в Москве выпало 11 мм осадков, что стало новым суточным рекордом для 27 января и составило 21% месячной нормы, сообщил синоптик Михаил Леус

    В Москве за ночь на вторник установлен новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, сообщает Telegram-канал Леуса.

    По данным метеостанции ВДНХ, в столице выпало 11 мм осадков, что составляет около 21% от месячной нормы января. Это превышает прежний рекорд для 27 января, установленный в 1995 году, когда выпало 10,6 мм.

    Как отметил синоптик Михаил Леус, «точное значение нового рекорда станет известно после 21 часа, так как снегопады в течение дня продолжаются». На других метеостанциях мегаполиса также зафиксированы высокие показатели: от 11 мм на Балчуге до 12 мм в Тушино. Снежный покров в Москве за минувшие сутки вырос на 11 см и достиг 41 см высоты по данным ВДНХ.

    В Подмосковье максимальное количество осадков отмечено в Шереметьево, Клину и Ново-Иерусалиме – по 16 мм. В Новой Москве в Михайловском высота сугробов достигла 50 см – это самый высокий показатель по региону. В ряде других областей ЦФО высота сугробов местами доходит до 56 см.

    Рекорды фиксируют и в других городах: в Переславле-Залесском (Ярославская область) за ночь выпало 12 мм осадков – это превышает предыдущий рекорд, державшийся с 1983 года.

    Синоптики отмечают, что снегопады продолжаются, и метеорологам, вероятно, вскоре придётся обновлять данные о погодных рекордах.

    Ранее сообщалось, что в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Снегопад повлиял на резкий рост цен на такси. В аэропорту Шереметьево ограничивали прием рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

    25 января 2026, 00:47 • Новости дня
    Синоптики сообщили о наступлении 30-градусного мороза в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе зафиксировано значительное похолодание, а в Серебряных Прудах температура воздуха достигла отметки минус 30 градусов.

    Мороз в Московском регионе к началу новых суток окреп до минус 30 градусов, передает ТАСС.

    Представители Гидрометцентра сообщили, что в подмосковных Серебряных Прудах температура опустилась до минус 30 градусов.

    В Зарайске зафиксировано минус 28,8 градуса, а в Черустях – минус 28,2 градуса. На главной метеостанции Москвы на ВДНХ температура составляет минус 14,5 градуса, а в центре города, в районе гостиницы «Балчуг», – минус 13,7 градуса.

    По прогнозам синоптиков, пик холода в Москве ожидается ночью и утром, с 03:00 до 09:00 мск, когда температура может опуститься до минус 24-22 градусов, а в Новой Москве – до минус 27 градусов.

    Местами возможны туман и изморозь, а на дорогах сохраняется риск гололедицы. Специалисты не исключают, что нынешняя ночь станет самой холодной с начала осенне-зимнего сезона.

    Предыдущая минимальная температура на ВДНХ составила минус 17,3 градуса, а до этого, 24 декабря 2025 года, – минус 16,4 градуса, пояснил синоптик Михаил Леус.

    В Московской области в предыдущую ночь температура в Черустях достигала минус 28,2 градуса.

    Причиной сильных холодов называют влияние гребня сибирского антициклона, который распространяется в западном направлении.

    Морозная погода сохранится в регионе в воскресенье и понедельник, ожидается, что среднесуточная температура будет на 12-13 градусов ниже нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики предупредили о возможном экстремальном понижении температуры в Московском регионе.

    В ночь на 24 января температура может опуститься до минус двадцать восьми градусов в отдельных районах. Власти столицы начали увеличивать температуру в системе отопления для создания комфортных условий жителям.

    26 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Синоптик предупредила о сильном снегопаде в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Как сообщила Позднякова, первым под удар стихии попадет запад Подмосковья, затем западные районы города, а позднее снег распространится на всю столицу, передает РИА «Новости».

    Позднякова отметила: «Москва у нас очень большая по территории, и фронт будет надвигаться сначала на территории западных районов Подмосковья, потом на западные районы Москвы, а потом уже он охватит всю Москву. Вот после 01.00 – 02.00 ночи уже вся территория Москвы будет в зоне сильного снегопада. Мы считаем, что начало снегопада в Москве будет где-то после 22.00 – 23.00 часов. На западе Москвы он начнется в 22 часа».

    По ее словам, сначала снег будет идти несильно, но к утру его интенсивность заметно возрастет. После двух-трех часов ночи снегопад перейдет в разряд сильных и затронет все районы города.

    Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    26 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок движущегося на Москву снежного циклона
    @ roscosmos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок снежного циклона, приближающегося к Москве.

    Снимки сделаны с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    Напомним, метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве, который будет действовать до 29 января, из-за снегопада.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды.

    25 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Синоптики сообщили о возможных морозах до минус 28 градусов в Московском регионе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мороз в Московском регионе предстоящей ночью может окрепнуть до минус 28 градусов, сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

    Мороз в Московском регионе предстоящей ночью может усилиться до минус 28 градусов, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Синоптики отмечают: «На фоне облачности с прояснениями температура воздуха в Подмосковье может опуститься до 20-25 градусов ниже нуля, местами – до минус 28 градусов». В самой Москве ожидается от 20 до 22 градусов мороза.

    В начале следующей недели, по данным специалистов, в столичном регионе преимущественно сохранится сухая погода, но к вечеру на западе области возможен небольшой снег. Днем температура в Москве будет держаться на отметке минус 10-12 градусов, по области – от 10 до 15 градусов ниже нуля.

    Ветер прогнозируется южной четверти. Ночью его скорость составит 2-7 метров в секунду, днем – 5-10 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве увеличили количество ДТП почти в полтора раза.

    В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении 30-градусного мороза.

    В Московском регионе синоптики спрогнозировали усиление морозов.

    24 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали усиление морозов в Московском регионе

    Гидрометцентр спрогнозировал усиление минусов в Подмосковье предстоящей ночью

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие часы столбики термометров в Московском регионе вновь могут опуститься до экстремальных значений, значительно ниже климатической нормы, предупредили синоптики.

    Предстоящая ночь в Московском регионе может оказаться холоднее предыдущей, которую уже называли самой морозной с начала зимы, передает ТАСС.

    В Гидрометцентре сообщили, что на фоне облачности с прояснениями температура в Подмосковье может снизиться до минус 21-26 градусов, а местами – до минус 30 градусов. В самой Москве ожидается от минус 24 до минус 26 градусов, в центре города – от минус 19 до минус 21 градуса.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее отметил, что минувшая стала самой холодной в Москве этой зимой: «На главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, мороз окреп до минус 17,3 градуса».

    До этого рекорд принадлежал 24 декабря 2025 года, когда температура опускалась до минус 16,4 градуса. По информации Леуса, в Московской области, например, в Солнечногорске, столбики термометров достигали минус 28,2 градуса.

    Ранее в Гидрометцентре отмечали, что сильные морозы связаны с влиянием гребня сибирского антициклона, который растянулся на запад. По прогнозу синоптиков, морозная погода сохранится в регионе как минимум до понедельника, при этом среднесуточные температуры могут оказаться на 12-13 градусов ниже климатической нормы.

    Врач Эльвира Хачирова отметила, что резкое похолодание может спровоцировать инфаркт и инсульт.

    Между тем система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за похолодания.

    26 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за непогоды

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ожидаемое ухудшение погодных условий в Москве и Московской области может повлиять на работу аэропортов, сообщили в Росавиации.

    Синоптики прогнозируют очень сильный снег, метель и гололедицу с полуночи 27 января до полудня 29 января. В период непогоды возможны задержки и отмены рейсов, а также корректировки расписания на прилет и вылет, передает ТАСС.

    В Росавиации пояснили, что подобные меры необходимы для соблюдения безопасности полетов. «Безопасность полетов остается абсолютным приоритетом для всех служб», – подчеркнули представители ведомства. Для обеспечения движения воздушных судов потребуется регулярная очистка взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработка самолетов противообледенительными жидкостями.

    В понедельник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что обильный снегопад накроет всю Москву уже после двух часов ночи.

    Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    25 января 2026, 16:36 • Новости дня
    В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за морозов

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 26 января в Петербурге ожидается похолодание до минус 20 градусов, в связи с чем введен «желтый» уровень погодной опасности.

    В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов, передает РИА «Новости». Как уточняет пресс-служба администрации губернатора, по информации Росгидрометцентра, предупреждение действует с полуночи до 10 утра 26 января.

    В отдельных районах города ожидается понижение температуры до минус 20 градусов. Власти рекомендуют жителям быть особенно внимательными в этот период и теплее одеваться, чтобы избежать обморожений и переохлаждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр РФ прогнозировал усиление мороза в Московском регионе до минус 28 градусов предстоящей ночью.

    24 января 2026, 20:41 • Новости дня
    Объявлен желтый уровень опасности в Подмосковье из-за морозов

    Желтый уровень опасности объявили из-за сильного мороза в Подмосковье

    Tекст: Мария Иванова

    В Московской области в ближайшую ночь ожидается похолодание до минус 30 градусов, что привело к объявлению желтого уровня погодной опасности.

    В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за предстоящих сильных морозов, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    Желтый уровень опасности считается средним по шкале предупреждений и указывает на потенциально опасные погодные явления.

    Сотрудники Гидрометцентра подчеркнули: «В период до 9.00 мск в отдельных районах Подмосковья ожидается мороз: минимальная температура воздуха минус 30 градусов».

    В Москве самая низкая температура ожидается с 3.00 до 9.00, в этот период воздух может остыть до 22-24 градусов ниже нуля, а в Новой Москве – до минус 27 градусов. Местами вероятны туман, изморозь и гололедица.

    Синоптики отмечают, что предстоящая ночь может стать самой холодной за весь осенне-зимний сезон. Ранее самой морозной была ночь с 23 на 24 января, когда температура на главной метеостанции Москвы опускалась до минус 17,3 градуса, а в Подмосковье – до 28,2 градуса ниже нуля. Причиной холодов специалисты называют сибирский антициклон, который продолжит оказывать влияние и на выходных – ожидается, что среднесуточная температура будет на 12-13 градусов ниже климатической нормы.

    Ранее синоптики спрогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

    Врач Эльвира Хачирова отметила, что резкое похолодание может спровоцировать инфаркт и инсульт.

    Между тем система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за похолодания.

    26 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Метеорологи повысили уровень погодной опасности в Москве из-за снегопада

    В Москве повысили уровень погодной опасности до оранжевого из-за снега

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега, из-за чего уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

    Уровень погодной опасности в Москве из-за предстоящего снегопада повысили со среднего желтого до предпоследнего оранжевого, передает ТАСС.

    Как сообщили в Гидрометцентре, с 27 по 29 января в столице ожидается продолжительный и местами очень сильный снег, гололедица, а также снежные заносы на дорогах.

    Представитель Гидрометцентра уточнил: «В период с 27 по 29 января ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег, гололедица и снежные заносы на дорогах, ночью 27 января в отдельных районах метель, уровень опасности – оранжевый». По его словам, этот уровень означает опасные метеоусловия с возможностью возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    Ранее в Москве и области из-за надвигающегося снегопада объявляли желтый уровень погодной опасности, который сигнализирует о возможных рисках. В Подмосковье желтый уровень сохранится и будет действовать с ночи 27 января до полудня 29 января.

    Синоптики также отмечают, что уже предстоящей ночью в столице может выпасть до 15 см осадков, а сам снегопад, по прогнозам, продлится примерно двое с половиной суток. Власти и экстренные службы призывают жителей города быть осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 января в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильных морозов. На следующий день Петербурге ввели аналогичный уровень погодной опасности по той же причине.

    Между тем Москва в понедельник пережила самую холодную ночь этой зимы.

    26 января 2026, 11:44 • Новости дня
    Путин поручил Минтрансу оценить состояние дорог Камчатки после снегопадов

    Трутнев сообщил о проверке дорог Камчатки по поручению Путина после снегопадов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта России проанализировать состояние дорожной сети на Камчатке и организовать восстановительные работы, сообщил вице-премьер России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Министерство транспорта России должно проанализировать состояние дорог в Камчатском крае после аномальных снегопадов, передает ТАСС.

    Юрий Трутнев сообщил, что президент России поручил ведомству выяснить, в каком состоянии останутся дороги после повышенной снеговой нагрузки, а также принять меры для их приведения в порядок.

    На совещании по ликвидации последствий циклонов Трутнев отметил важность оперативной реакции на последствия природных явлений. Вице-премьер подчеркнул, что анализ состояния дорог необходим для обеспечения безопасности жителей и устойчивой транспортной доступности региона.

    Трутнев прибыл в Камчатский край с рабочей поездкой, чтобы обсудить ситуацию, возникшую после декабрьских и январских аномальных снегопадов, а также июльского землетрясения 2025 года.

    В рамках визита полпред проведет совещание по экономическому блоку, где рассмотрят реализацию приоритетных инвестиционных проектов и работу режима ТОР. Кроме того, Трутнев намерен посетить ряд социальных учреждений региона.

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе из-за снегопадов.

    Военно-транспортный самолет Ан-124 доставил специальную технику для уборки снега на Камчатку.

    Власти Петропавловска-Камчатского с 26 января возобновляют очные занятия для учеников 9–11-х классов городских школ.

    25 января 2026, 22:04 • Новости дня
    Вылеты из аэропорта Вашингтона отменили на неопределенное время из-за непогоды

    Tекст: Антон Антонов

    В национальном аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне на неопределенное время остановлены все вылеты из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в воздушном хабе.

    Отвечая на вопрос о сроках возобновления рейсов, представительница одной из авиакомпаний заявила: «Пока точно никто не знает». По предварительным данным, частичное восстановление вылетов возможно только в понедельник, передает РИА «Новости».

    Согласно табло аэропорта, все рейсы на воскресенье были аннулированы, включая прилеты и вылеты. Единственный рейс из Далласа, штат Техас, который должен был прибыть в воскресенье, перенесен на утро понедельника. Внутри терминала наблюдается минимальное количество пассажиров, все самолеты остаются на стоянках.

    Ранее на официальном сайте аэропорта сообщалось, что причиной массовой отмены рейсов стала непогода. В заявлении отмечалось, что «ожидается, что погодные условия останутся опасными большую часть дня».

    Музеи и зоопарк города Вашингтон также закрылись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США сильный снежный шторм стал причиной отмены около 12 тыс. авиарейсов и массовых перебоев с электроснабжением в нескольких штатах. Более 750 тыс. домов остались без электричества.

    26 января 2026, 14:01 • Новости дня
    Чибис сообщил об обеспечении светом стратегических предприятий Мурманской области

    Чибис: Все стратегические предприятия Мурманской области обеспечены электричеством

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегические предприятия и важнейшие объекты Мурманской области продолжают получать электричество, несмотря на последствия аварии с обрушением опор линий электропередачи, заявил губернатор Андрей Чибис.

    Все стратегические предприятия Мурманской области обеспечены электричеством, несмотря на продолжающуюся аварийную ситуацию после обрушения пяти опор ЛЭП, сообщил губернатор Андрей Чибис в эфире канала «Россия 24».

    По его словам, удалось сохранить электроснабжение в 80% жилых домов, а все ключевые объекты экономики и стратегические предприятия продолжают получать необходимую энергию. Вопросы возможного ущерба для экономики региона будут прорабатываться отдельно.

    Чибис подчеркнул героизм энергетиков, ликвидирующих последствия аварии в условиях сложной тундровой местности и суровой погоды. Он рассказал, что лично посетил место работ и отметил самоотверженность аварийных бригад, которые столкнулись с трудностями доставки грузов и материалов.

    Из-за аварии в Мурманске и Североморске введены ограничения потребления электроэнергии, чтобы направить ресурсы на поддержание тепла и водоснабжения в жилых домах и не допустить их промерзания. Полное восстановление электроснабжения, по оценкам региональных властей, может занять до недели.

    Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело по факту халатности, приведшей к массовым отключениям. Чибис заявил о необходимости увеличения инвестиций в сетевую инфраструктуру и сообщил, что регион уже подписал регуляторное соглашение с компанией «Россети» для расширения финансирования подобных проектов. Вопрос согласования дальнейших инвестиций обсуждается с федеральным правительством.

    В Мурманской области ввели режим ЧС из-за продолжающейся аварии на линиях электроснабжения.

    Котельные Заполярья восстановили работу после аварии на линии электропередачи.

    В Мурманскую область доставили первые новые опоры ЛЭП для восстановления электроснабжения.

    26 января 2026, 08:08 • Новости дня
    Москва пережила самую холодную ночь нынешней зимы

    Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму

    Tекст: Мария Иванова

    В столице минувшая ночь отличилась самым крепким морозом этой зимы – температура на ВДНХ опускалась до минус 18,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщает Telegram-канал Леуса.

    Минимальная температура на метеостанции ВДНХ опустилась до минус 18,5 градусов, что на 1,1 градуса ниже предыдущего зимнего рекорда, зафиксированного 24 января.

    На других столичных метеостанциях температура варьировалась: от минус 15 градусов на Балчуге до минус 18 в Строгино и минус 21 в Тушино. Наиболее сильные морозы отмечены в Новой Москве – в Михайловском столбик термометра опускался до минус 27,6 градусов.

    В Московской области самые низкие температуры были зафиксированы накануне ночью: в Черустях – минус 28,6, в Луховицах – минус 28,7 градусов. Эти данные были актуальны на 6 утра, хотя синоптики не исключали дальнейшее понижение температуры в ближайшие часы.

    При этом, по словам Михаила Леуса, пик морозов в столичном регионе уже позади. В ближайшие сутки в Москву придут более теплые воздушные массы, ночная температура не опустится ниже минус 10–12 градусов, а к утру в городе потеплело до минус 14,4. К концу января ожидается очередная волна похолодания, но менее интенсивная.

    Ранее синоптики предупредили о возможных морозах до -28 градусов в Московском регионе.

    Снегопады привели к увеличению количества ДТП в Москве почти в полтора раза.

    Между тем врач отметила, что резкое похолодание может провоцировать инфаркт и инсульт.

    27 января 2026, 10:47 • Новости дня
    Снегопад в Москве взвинтил цены на такси в разы
    Снегопад в Москве взвинтил цены на такси в разы
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси и вызвали перебои в работе курьерских служб.

    Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса, передает ТАСС.

    Агрегаторы такси и навигационные сервисы рекомендуют горожанам воспользоваться метрополитеном из-за сложной дорожной ситуации.

    «Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте», – отмечается в рассылке одного из операторов.

    Сервисы доставки продуктов также предупреждают клиентов о возможных опозданиях курьеров. Представители компаний обещают привозить заказы максимально оперативно, однако просят учитывать погодные факторы.

    Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник в столице выпало девять мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Снегопады сопровождались порывами ветра до 14 метров в секунду.

    До этого синоптики предупреждали, что в Москве с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега.

    27 января 2026, 06:44 • Новости дня
    Москвичам пообещали сильный снегопад во вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пасмурная погода, сильный снег, снежные заносы, гололедица и температура до минус 6 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Пасмурная погода, сильный снег, снежные заносы и гололедица ожидаются в Москве во вторник, передает ТАСС, ссылаясь на данные Гидрометцентра России. Температура воздуха днем составит от минус 6 до минус 4 градусов, а в ночь на среду может понизиться до минус 8 градусов. Отмечается, что ветер будет южный, скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

    Атмосферное давление в течение суток будет держаться на уровне около 747 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье температура воздуха днем опустится до минус 9 – минус 4 градусов, а ночью возможны заморозки до минус 11 градусов.

    Синоптики предупреждают о возможном ухудшении видимости на дорогах из-за снежных заносов и гололедицы, призывая водителей и пешеходов соблюдать осторожность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильные снегопады в Москве привели к увеличению количества ДТП почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусного мороза в Подмосковье.

    Эксперты спрогнозировали дальнейшее усиление морозов в Московском регионе.

