Tекст: Дмитрий Зубарев

Советские подпольщики были организаторами восстания зондеркоманды в концлагере Освенцим, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев в годовщину освобождения узников лагеря. Именно 27 января в 1945 году советские войска освободили Освенцим, и эта дата стала Международным днем памяти жертв Холокоста.

Фонд Александра Печерского обнаружил мемуары Валентина Филатова, который был лидером группы советских подпольщиков в Освенциме. Васильев подчеркнул: «Оказалось, что именно советские подпольщики спланировали легендарное восстание освенцимской зондеркоманды – заключенных, обслуживавших газовые камеры». По его словам, оружие для восставших поступило от советских военнопленных, а одним из авторов идеи стал генерал Дмитрий Карбышев.

Васильев также сообщил о находке уникального альбома с фотографиями выживших советских узников Освенцима, который хранился в семье дочери организатора побега Павла Стенькина. Этот альбом был создан в 1965 году к годовщине освобождения лагеря Красной Армией и содержит портреты полутора сотен героев, а также редкие снимки собраний и поездок выживших в мемориал. Васильев отметил, что эти материалы представляют огромную ценность для историков и сохранения памяти.

Фонд продолжает исследовательскую работу, посвященную истории советского подполья в Освенциме и судьбам его участников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал позорным решение не приглашать Россию на церемонию годовщины освобождения Освенцима.

Еврокомиссия умолчала о роли Красной армии при освобождении лагеря.

Музей Аушвиц-Биркенау в Польше установил рекорд по числу посетителей.