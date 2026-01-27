Минфин предложил рассмотреть легализацию онлайн-казино

Tекст: Вера Басилая

Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино, пишет «Коммерсантъ».

Минфин считает, что для этого можно создать специального оператора, который будет ежемесячно отчислять не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей) в бюджет. При поддержке этой идеи доходы государства могут достичь 100 млрд рублей в год, а оборот нелегальных азартных игр в интернете оценивается более чем в 3 трлн руб. ежегодно.

В письме президенту Силуанов предложил определить оператора онлайн-казино распоряжением главы государства по представлению правительства, а также ввести механизм приема ставок через Единый центр учета переводов ставок, аналогичный тому, который действует у букмекеров. Администрировать новый налог планируется через ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ).

Минфин также настаивает на ограничении возраста участников не менее 21 года и наделении оператора и ЕРАИ полномочиями по борьбе с игровой зависимостью.

Сейчас проводить азартные игры в интернете легально могут только букмекерские компании и тотализаторы, объем этого рынка Минфин оценивает в 1,7 трлн рублей. В России легальные казино работают только в специальных игорных зонах – Сочи, Калининградской области, Приморском и Алтайском краях, а также в Крыму. Операторы этих зон пока не комментируют инициативу.

Исполнительный директор BetBoom Юрий Эрмантраут считает, что появление легальных онлайн-казино станет шагом к мировой модели рынка и будет способствовать его прозрачности и росту. Президент БК «Лига ставок» Юрий Красовский отметил, что сейчас страна теряет до 50 млрд рублей ежегодно на налогах с нелегальных казино, которые могли бы идти на развитие спорта. В Fonbet добавили, что прозрачность и контроль помогут вывести бизнес из тени.

Однако исполнительный директор Ассоциации защиты прав участников азартных игр и лотерей Василий Рий подчеркнул, что необходимо усилить меры по противодействию лудомании, ввести лимиты на ставки и время пребывания на сайтах, а также контролировать каналы продвижения. По его мнению, создание единого оператора и жесткий госнадзор должны минимизировать социальные риски, иначе эффект от легализации может оказаться негативным.

Ранее в России предложили увеличить штрафы за рекламу онлайн-казино в 200 раз.

Также в сфере игорного бизнеса ввели новые налоги: букмекеры будут платить 5% от принятых ставок и 25% налога на прибыль.