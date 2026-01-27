В «Сенеже» открылся новый набор в «Школу тренеров команд»

Мастерская «Сенеж» открыла набор в третий сезон «Школы тренеров команд»

Tекст: Вера Басилая

Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявила о начале набора в третий сезон «Школы тренеров команд» и о расширении региональной деятельности.

Образовательная программа направлена на формирование профессиональных управленческих команд и выступает для участников важным социальным лифтом. Президент России Владимир Путин поддержал дальнейшее развитие «Сенежа» как центра экспертизы в этой области.

В 2026 году «Сенеж» выходит в регионы, чтобы удовлетворить растущий запрос на эффективное межведомственное взаимодействие в управленческих командах. К участию приглашаются специалисты с высшим образованием и опытом работы от трех до десяти лет в сфере тренингов, коучинга, фасилитации, командообразования или работы со спортивными коллективами. Прием заявок открыт до 24 февраля, конкурс традиционно высокий – ранее на место претендовали десять человек.

Отобранные участники пройдут тщательный многоэтапный отбор: их компетенции, лидерские качества, мотивация и готовность к командировкам будут оцениваться экспертами. Программа рассчитана на обучение ста человек, которые в будущем смогут существенно повысить эффективность управленческих команд по всей стране. Программа обучения включает очные модули, онлайн-сопровождение, стажировки на проектах Президентской платформы и итоговую аттестацию.

Первый проректор мастерской Сергей Бочаров заявил: «Сегодня стране нужны эффективные команды для достижения амбициозных целей, но не менее важны люди, которые могут профессионально сопровождать эти команды на всех этапах: от создания и сонастройки до выхода на уровень реальных результатов». Выпускники прошлых сезонов уже внедряют собственные проекты в регионах, сопровождают крупные мероприятия и участвуют в международных образовательных инициативах.

Ключевой особенностью нового сезона станут прикладные выпускные проекты: участники будут проводить командообразующие тренинги для государственных и муниципальных служащих совместно с профильными центрами и университетами. Такой формат уже успешно опробован в Томской области и теперь будет масштабирован на другие регионы, что должно усилить межведомственное взаимодействие и повысить эффективность реализации национальных и социальных проектов.

