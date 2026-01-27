Тренера Игнатьева решили похоронить на Троекуровском кладбище

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза Александр Мирзоян.

Он отметил, что работа по организации похорон уже началась, и напомнил о значительном вкладе Игнатьева в развитие отечественного футбола.

Игнатьев скончался на 86-м году жизни. Мирзоян подчеркнул, что тренер всегда оставался в футболе, возглавлял множество команд и считался одним из представителей выдающейся плеяды специалистов.

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что Игнатьев внес неоценимый вклад в историю российского футбола. По его словам, под руководством Игнатьева юношеская сборная СССР завоевала золото чемпионата Европы в 1988 году, а сам тренер успешно работал с рядом российских и зарубежных клубов. Дегтярев выразил соболезнования семье, коллегам и воспитанникам Игнатьева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни.