  • Новость часаВ ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как будет выглядеть новая атака США на Иран
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    Германский политолог: ЕС добивается ухода Индии из орбиты России
    Умер Борис Игнатьев
    Путин возложил цветы к могиле брата на Пискаревском кладбище
    Электроснабжение Мурманска после обрушения опор ЛЭП полностью восстановили
    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа
    США может ожидать новый шатдаун уже в выходные
    27 января 2026, 13:00 • Новости дня

    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками

    Политолог Куприянов: Европа захотела занять новые ниши на индийском рынке вооружений

    Эксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
    @ Manish Swarup/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тарифная политика Дональда Трампа, которая коснулась и Индии, показала, что Дели не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора. В этой связи республика интенсифицировала контакты с Европой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов. Ранее Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле. По оценкам эксперта, сделка принесет выгоду индийцам, но также может грозить и рисками.

    «Переговоры между Нью-Дели и Брюсселем о свободной торговле особенно активизировались в последний год. Связано это было во многом с заявлениями Дональда Трампа», – напомнил Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН. Как уточнил собеседник, угрозы президента США в адрес Индии показали, что республика не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора.

    На этом фоне индийцы начали искать альтернативный источник инвестиций. «Так, они, во-первых, продолжили улучшать сотрудничество с Россией, во-вторых, перешли к нормализации отношений с Китаем, и в-третьих, интенсифицировали контакты с Европой», – пояснил собеседник, добавив, что Дели рассматривает европейцев в качестве «одного из потенциально наиболее перспективных партнеров».

    Впрочем, сделка о свободной торговле может нести для Индии как выгоду, так и риски. «Индийцы известны тем, что они всегда максимально защищают свой рынок от иностранных интервенций», – напомнил Куприянов. Он не исключил, что в рамках достигнутого соглашения Дели добилась защитных мер для чувствительных национальных секторов, в частности молочной промышленности. «Если же Европа начнет, например, достаточно активный экспорт молочки, то индийским производителям придется нелегко», – пояснил политолог.

    «Республика, по сути, полностью обеспечивает себя продуктами питания и является на мировом рынке одним из серьезнейших экспортеров по отдельным позициям. В то же время, Дели импортирует европейское зерно, но в сравнительно небольших объемах и преимущественно для того, чтобы делать из них продукцию, которая интересна индийскому среднему классу», – добавил эксперт, упомянув, что в стране формируется слой населения, заинтересованный в импорте.

    По его оценкам, от сделки сильно выиграет индийская легкая промышленность. «Республика сейчас экспортирует в Европу текстильные и кожевенные изделия. Торговое соглашение заметно облегчит этот процесс», – детализировал спикер. Он также коснулся сектора производства автомобилей. «Доступ европейских компаний создаст конкуренцию уже существующим на индийском рынке производителям. Прежде всего это коснется японцев, которые превратили Индию в «сборочный цех» для своей техники, экспортируемой в третьи страны», – считает Куприянов.

    Что касается соглашения Дели и Брюсселя в сфере безопасности и обороны, то речь, вероятно, идет о подтверждении готовности Индии расширять сотрудничество и активнее импортировать европейскую технику, в первую очередь, авиацию. «Возможно, с точки зрения Евросоюза, это дополнительная гарантия того, что, если Трамп их бросит, они не останутся в одиночестве. Но Индия никогда не связывает себя обязывающими соглашениями в военной сфере. Я сомневаюсь, что документ окажется неким пактом», – отметил аналитик.

    Он указал, что в связи с проведением спецоперации Россия снизила экспорт вооружений, в том числе индийским партнерам. «Для европейцев сейчас очень удобный момент, чтобы занять дополнительные ниши на индийском рынке», – добавил собеседник, напомнив, что у индийцев достаточно тесные связи с Францией. «Возможно, появятся новые игроки, например, Германия», – допустил эксперт.

    «Другое дело, когда конфликт на Украине закончится, это будет означать, что российские товары в военной сфере, которые пойдут на мировые рынки, начнут вытеснять конкурентов. Я не исключаю, что как европейцы быстро входят в сектора Индии, так же быстро и выйдут оттуда», – заключил Куприянов.

    Ранее Индия и Евросоюз полностью согласовали договор о свободной торговле. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам удалось «сотворить историю, укрепив сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми демократиями». «Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек. Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще крепче», – написала она.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что договор охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. «Люди во всем мире называют это соглашение «матерью всех сделок». Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – сказал политик.

    Он не стал уточнять детали документа, отметив лишь, что «промышленность Индии получит огромный импульс благодаря этой сделке с ЕС, сфера услуг также будет расти». «Соглашение о свободной торговле придаст уверенность всем инвесторам и бизнесменам, стимулируя их инвестировать в Индию», – подчеркнул Моди.

    Почти 97% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам. Так, пошлины на автомобили постепенно будут снижены со 110% до 10%, а тарифы на запчасти – полностью отменены в течение пяти – десяти лет. Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв огромный свой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС.

    «Это станет обнадеживающим сигналом для европейских фермеров, которые в последние месяцы активно протестовали, опасаясь, что их позиции будут подорваны дешевой сельскохозяйственной продукцией», – пишет Politico. Пошлины на крепкие спиртные напитки, которые в настоящее время достигают 150%, будут снижены до 40%.

    Брюссель, в свою очередь, взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Дели 500 млн евро для помощи по сокращению выбросов парниковых газов и «промышленную трансформацию». Для Индии эта сделка также представляет собой возможность увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля и химикатов, отмечает Politico.

    Официальное подписание соглашения между Индией и ЕС состоится после юридической проверки, которая, как ожидается, продлится от пяти до шести месяцев. Планируется, что оно вступит в силу в 2027 году. Отметим, переговоры о торговой сделке продолжались почти 20 лет. Они неоднократно заходили в тупик и прекратились в 2013 году. В 2022 году дискуссия возобновилась из-за ситуации в мировой торговле, на которую повлияла тарифная политика Дональда Трампа.

    Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз и Индия во вторник также подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны. По информации Bloomberg, это «стало политическим сигналом на фоне ослабления трансатлантических связей». В рамках сотрудничества планируется развитие оборонной промышленности, а также расширение совместных инициатив в морской сфере. По словам специалистов, такие шаги свидетельствуют о смещении внешнеполитических приоритетов Индии на Запад и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    26 января 2026, 21:14 • Новости дня
    Российских дипломатов уведомили об ограничениях на передвижения по Европе

    В Нидерландах уведомили об ограничениях на передвижения дипломатов из России по ЕС

    Российских дипломатов уведомили об ограничениях на передвижения по Европе
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Нидерландов официально уведомил посольство России о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов в пределах Евросоюза.

    В дипмиссии России в Гааге сообщили, что теперь российские дипломаты и консульские сотрудники должны заблаговременно уведомлять власти страны Шенгенской зоны, границу которой они собираются пересечь, даже если речь идет о транзитном проезде, передает РИА «Новости».

    Эти меры введены в рамках 91-го санкционного пакета Евросоюза и начали действовать с 25 января. Ранее такого порядка для дипломатов не существовало, и нововведения коснулись всех аккредитованных сотрудников российских представительств в странах ЕС.

    В посольстве России подчеркнули, что рассматривают этот шаг как «очередной элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения норм права» со стороны европейских государств.

    Ранее эстонские власти приняли решение об ужесточении с 25 января порядка пересечения государственной границы для российского дипломатического персонала, введя требование о предварительном получении разрешения на пересечение границы.

    Нидерланды занимают восьмое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (8)
    27 января 2026, 05:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    @ Olivier Hoslet/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен пересматривает действующие долговые правила с целью подготовки «к войне с Россией», пишет Daily Telegraph.

    На прошлой неделе в Брюсселе состоялся экстренный саммит ЕС. Daily Telegraph пишет, что фон дер Ляйен «сделала шаг в направлении смягчения» существующих долговых правил. В статье подчеркивается, что эти меры рассматриваются как шаг к подготовке ЕС «к войне с Россией к 2030 году». Изменение норм ЕС должно способствовать финансированию дополнительных оборонных расходов в размере 650 млрд евро, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила изыскать 650 млрд евро на военные инвестиции за четыре года за счет сокращения бюджетных расходов и новых государственных кредитов. Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро для предоставления странам кредитов на закупку оружия в Европе.

    Комментарии (3)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 06:15 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не сможет обеспечить свою безопасность без поддержки США, заявил генсек НАТО Марк Рютте евродепутатам комитета по иностранным делам Европарламента.

    «И если кто-то здесь снова думает, что Европейский союз или Европа в целом может защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу», – приводит слова Рютте РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Европа не сможет «идти в одиночку», если продолжит тратить на военные нужды 5% ВВП. По его словам, потребуется 10%, а также нужно будет усиливать собственный ядерный потенциал, то есть тратить «миллиарды и миллиарды евро».

    По словам Рютте, такие траты не только окажутся чрезмерными, но и приведут к потере стратегического преимущества, обеспечиваемого американским ядерным зонтиком: «В этом сценарии вы потеряете высший характер нашей свободы, который есть ядерный зонтик США. Так что, эй, удачи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры ряда европейских правительств задумались о создании военного альянса, который может стать альтернативой НАТО без участия Вашингтона. Рютте возглавил рейтинг брюссельских чиновников с самой трудной работой. СМИ заявили, что основная задача Рютте сегодня заключается не столько в управлении НАТО, сколько в постоянных попытках не допустить его распада.

    Комментарии (7)
    26 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Сальвини раскритиковал Зеленского за нападки на ЕС в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не должен жаловаться на ЕС после всех полученных денег, заявил итальянский вице-премьер, министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини.

    Сальвини возмутился тем, что глава киевского режима «после всех полученных денег», затраченных усилий и оказанной Украине помощи «осмеливается жаловаться», передает ТАСС.

    «Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее», – говорится в выступлении Сальвини перед сопартийцами из «Лиги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с критикой Европы и требованием увеличить поддержку Украины.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 13:57 • Новости дня
    Германский политолог назвал цели Евросоюза в торговом соглашении с Индией

    Германский политолог Рар: ЕС добивается ухода Индии из орбиты России

    Германский политолог назвал цели Евросоюза в торговом соглашении с Индией
    @ IMAGO/Christian Ohde/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Брюссель по-прежнему хочется добиться ухода Дели из орбиты Москвы, в том числе поэтому ЕС так стремился заключить торговое соглашение с Индией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее индийская и европейская стороны полностью согласовали договор о свободной торговле.

    «Евросоюз понимает, что в многополярном мире ему грозит одиночество. Поэтому Брюссель ищет возможности срочно подписать новые торговые договора и создать свободные экономические зоны с ведущими государствами Глобального Юга, в первую очередь – с Индией и Бразилией. Европе нужны ресурсы, которыми располагают страны БРИКС», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, Брюссель по-прежнему стремится добиться ухода из орбиты Москвы стран, которые с ней сотрудничают. ЕС ставить себе цель изолировать Россию. Но угрозами санкций и силой заставить Индию и Бразилию отдалиться от партнерства с российской стороной Европе не удалось. Поэтому теперь вместо кнута европейские лидеры используют пряник, заманивая Глобальный Юг в свои объятия», – детализировал спикер.

    Ранее Индия и Евросоюз полностью согласовали договор о свободной торговле. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам удалось «сотворить историю, укрепив сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми демократиями». «Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек. Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще крепче», – написала она.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что договор охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. «Люди во всем мире называют это соглашение «матерью всех сделок». Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – сказал политик.

    Почти 97% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам. Так, пошлины на автомобили постепенно будут снижены со 110% до 10%, а тарифы на запчасти – полностью отменены в течение пяти-десяти лет. Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв огромный свой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС.

    Брюссель, в свою очередь, взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Дели 500 млн евро для помощи по сокращению выбросов парниковых газов и «промышленную трансформацию». Для Индии эта сделка также представляет собой возможность увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля и химикатов, отмечает Politico.

    Политолог Алексей Куприянов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что тарифная политика главы Белого дома Дональда Трампа, которая коснулась и Индии, показала, что Дели не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора. В этой связи республика интенсифицировала контакты с Европой.

    Комментарии (8)
    26 января 2026, 19:32 • Новости дня
    От Вучича ЕС требовал закрыть российские СМИ в Сербии ради вступления в Евросоюз
    От Вучича ЕС требовал закрыть российские СМИ в Сербии ради вступления в Евросоюз
    @ Lafargue Raphael/Abaca/Sipa USA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для успешного продолжения диалога о присоединении к Европейскому союзу, об этом рассказал президент страны Александр Вучич.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что руководство одной из европейских стран советовало ему закрыть российские СМИ в республике, чтобы ускорить ее евроинтеграцию, передает РИА «Новости».

    «Я лично звонил президенту одной страны и премьеру другой страны до декабря. Мне посоветовали из Брюсселя, сказали, что Еврокомиссия хочет предложить открытие кластера номер три переговорной платформы (о вступлении в ЕС - ред.). Он мне сказал: «Закройте российские СМИ в Сербии, мы поддержим открытие кластера номер три», – заявил Вучич в эфире TV Blic.

    По его словам, данный совет исходил из Брюсселя и был связан с намерением Еврокомиссии предложить открытие кластера номер три переговорной платформы о вступлении в ЕС. Вучич отметил, что поблагодарил собеседника за рекомендацию и затем перевел разговор на спорт.

    В Сербии продолжают работать представительства российских информационных агентств, а также телеканалов ВГТРК и НТВ. В стране ведут вещание RT и радиостанции Sputnik.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться. Брюссель понимает нацеленность общества республики на евроинтеграцию. По словам политолога Станислава Ткаченко, Белграду придется согласиться на выдвигаемые условия.

    Комментарии (6)
    26 января 2026, 22:57 • Новости дня
    Франция выступила против покупки ракет Storm Shadow для ВСУ

    Франция заблокировала закупку Storm Shadow для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Франция выступила против предложения приобрести у Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины в рамках европейского пакета военной помощи, сообщила газета The Daily Telegraph (DT).

    Франция выступила против закупки британских ракет Storm Shadow для ВСУ в рамках пакета военной помощи на 90 млрд евро, передает ТАСС.

    По данным британской газеты The Daily Telegraph, Париж настаивает, что приоритет при закупке вооружений для Киева должен отдаваться компаниям из Евросоюза. В то же время коалиция из десятка европейских стран, включая Польшу, Румынию, Чехию и Нидерланды, поддерживает упрощение для Украины правил использования этого «военного кредита», чтобы позволить покупать вооружение у Великобритании.

    Один из европейских дипломатов назвал Францию «очевидным оппонентом» подобных предложений. Британские дипломаты ведут переговоры с ЕС, однако им советуют активнее взаимодействовать с Европейской комиссией и Европарламентом, где Франция обладает значительным влиянием в профильных комитетах.

    Согласно оценкам украинских военных, их потребности в вооружении, произведённом вне ЕС, составляют до 24 млрд евро. Среди нужд называются комплексы Patriot и ракеты PAC-3 американского производства, а также дальнобойные ракеты, которые страны Евросоюза, по мнению издания, вряд ли смогут предоставить Украине. В этой связи коалиция европейских стран считает, что Британия могла бы передать Киеву свои Storm Shadow.

    Ранее, в январе, Politico сообщал о разногласиях в Евросоюзе по вопросу закупок оружия для Украины. Германия и Нидерланды выступают за возможность тратить часть суммы на покупку американских вооружений, а Франция продолжает настаивать на приоритете европейских производителей.

    Французская компания EOS Technologie передала на Украину несколько ударных беспилотников с дальностью полета до 500 км.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо получить вооружение, сопоставимое с российским «Орешником», который недавно был использован по целям на Украине.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 13:55 • Новости дня
    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа

    Фицо: Венгрия и Словакия подадут иски против запрета импорта российского газа

    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа
    @ Denes Erdos/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия и Венгрия обираются отдельно обжаловать решение Евросоюза о запрете импорта российского газа с 2027 года, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Венгрия и Словакия намерены подать в суд Евросоюза два отдельных иска против запрета на импорт российского газа с 2027 года, передает ТАСС.

    Такое решение принято из-за невозможности подачи совместной жалобы. Фицо подчеркнул, что, несмотря на раздельные иски, страны будут тесно координировать свои действия по этому вопросу.

    Портал Dennik N приводит слова Фицо: «Совместный иск невозможен, каждая страна подаст иск самостоятельно».

    Также он выразил уверенность, что до вступления запрета в силу конфликт на Украине завершится. По мнению премьера, после окончания конфликта многие страны будут стремиться к восстановлению деловых контактов с Россией.

    Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о подготовке иска в суд ЕС с целью добиться отмены запрета на импорт российского газа с 2027 года.

    Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 16:48 • Новости дня
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    @ Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия после введения запрета на закупку российского газа с 2027 года готовит аналогичные ограничения на поставки ядерного топлива, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    По словам Итконен, подготовка соответствующего запрета находится на начальной стадии, передает ТАСС.

    «Этот запрет находится на стадии подготовки. Это более сложный вопрос, поэтому я не могу сообщить сроки, [когда он будет представлен], но это произойдет в надлежащее время», – заявила она.

    Ранее Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    Комментарии (3)
    27 января 2026, 10:58 • Новости дня
    Дмитриев: Представители ЕС основывают свои высказывания на лжи

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил представителей Евросоюза в распространении недостоверной информации и негативной реакции на разоблачения.

    Представители Европейского союза сознательно строят свои высказывания на недостоверных данных, а при разоблачении предпочитают отрицать очевидное, передает ТАСС. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев отметил, что представители ЕС «основывают свое мнение на лжи и распространяют ложь».

    «И они ненавидят, если их ловят на этом, и любят все отрицать». Его комментарий был опубликован на странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Поводом для заявления Дмитриева стало выступление президента Финляндии Александера Стубба 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там Стубб утвердительно ответил на вопрос о способности Европы защитить себя без поддержки США. Позже, когда журналистка напомнила ему об этой реплике, президент Финляндии сказал с улыбкой: «Не точно мои [слова], это не цитата», что вызвало смех у аудитории.

    В ответ журналистка предложила свериться с протоколом обсуждения, а Стубб, продолжая улыбаться, прокомментировал: «Люблю журналистов». После этого дискуссия продолжилась в обычном режиме.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договориться о чем-либо с нынешними европейскими лидерами, скорее всего, не удастся.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 09:36 • Новости дня
    В МИД обвинили Эстонию в попытках ограничить судоходство в Балтике

    Посольство России заявило о попытках Таллина ограничить судоходство в Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Временный поверенный в делах России в Таллине осудил попытки Эстонии ограничить свободу судоходства и указал на недопустимость применения вооруженной силы к морякам, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

    Эстония предпринимает попытки ограничить свободу судоходства России в Балтийском море, применение вооруженной силы против моряков является недопустимым, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов, передает РИА «Новости».

    По словам российского дипломата, таким образом Эстония пытается помешать не только российским судам, но и другим странам, поддерживающим экономические связи с Россией.

    Ранее парламент Эстонии принял законопроект, разрешающий топить «опасные и подозрительные суда». Документ также предусматривает возможность нанесения ударов по гражданским судам, если их сочтут «угрозой важным объектам страны».

    Камран Абилов напомнил, что ООН запрещает ограничивать свободу судоходства, если судно не нарушает международные нормы. Дипломат подчеркнул, что даже в таком случае недопустимо применять вооруженные силы против моряков.

    Эстония занимает третье место в  декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что решение Эстонии топить «подозрительные» суда создает риски для Калининградской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как история наказывала Финляндию за агрессию к России.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 09:22 • Новости дня
    В ЕС произошел раскол из-за позиции по «зеленому судоходству»

    Euractiv: В ЕС назревает раскол из-за споров о «зеленом судоходстве»

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает переход судоходства на экологически чистое топливо, однако страны не смогли прийти к единому мнению по климатическим мерам, сообщает портал Euractiv.

    Портал Euractiv сообщает, что вопрос сокращения выбросов на морском транспорте стал причиной споров между странами Евросоюза, передает ТАСС.

    Разногласия проявились в ходе обсуждения соглашения в Международной морской организации о переходе судоходства на экологически чистые виды топлива. Ранее ЕС поддержал программу достижения углеродной нейтральности в отрасли, но Греция и Кипр воздержались при голосовании из-за угроз санкций со стороны США, что привело к переносу окончательного решения на год.

    По данным Euractiv, часть стран ЕС, в том числе Дания и Нидерланды, провели консультации с Китаем, который выразил готовность искать компромисс по вопросам регулирования выбросов от судоходства. В то же время Греция поддержала альтернативную позицию США и Саудовской Аравии, предусматривающую использование сжиженного природного газа как переходного топлива, тогда как изначальная стратегия ЕС предполагает поэтапный отказ от ископаемого топлива.

    В Еврокомиссии заявили о готовности содействовать диалогу для выработки компромисса по данному вопросу. На данный момент, как подчеркивает Euractiv, у Евросоюза отсутствует согласованная позиция по дальнейшим переговорам.

    В Евросоюзе планируют сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против политики администрации президента США и поддержала соглашение ООН по уменьшению выбросов от судоходства.

    В то же время, Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 10:37 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении «демонизации» России Польшей и Прибалтикой

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша и Прибалтика продолжают бояться и демонизировать Россию, что является серьезной ошибкой.

    Польша и страны Прибалтики продолжают испытывать страх перед Россией и демонизировать ее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    В беседе с журналистом издания Life Александром Юнашевым он подчеркнул, что подобное отношение является серьезной ошибкой со стороны этих государств.

    Песков отметил, что у России исторически сложились сложные отношения с некоторыми странами, которые испытывают «дефицит дружеских чувств» по отношению к Москве.

    «С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы.Все, кто приходит там к власти, начинают просто люто ненавидеть Россию и русских», – заявил Песков.

    По словам пресс-секретаря президента России, анти­российские настроения в Польше и Прибалтике лишают эти страны возможности извлечь пользу из взаимодействия с Россией.

    Песков выразил уверенность, что именно из русской культуры и сотрудничества с Россией Польша и страны Прибалтики могли бы получить много ценного для себя.

    Польша занимает второе место в  декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала русофобию основным товаром стран Прибалтики.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как русофобия разрушает прибалтийскую экономику.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 08:49 • Новости дня
    Си Цзиньпин выразил надежду на роль Финляндии в отношениях КНР и Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Китай рассчитывает на активное участие Финляндии в укреплении отношений между КНР и Европой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

    Си Цзиньпин на встрече с Петтери Орпо отметил важность партнерства Китая и Европы, подчеркнув приоритет сотрудничества над конкуренцией, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что, по мнению Китая, Европа и КНР являются партнерами, а не соперниками, при этом сотрудничество между сторонами важнее конкуренции, а консенсус сильнее разногласий.

    Си Цзиньпин отметил, что современный мир сталкивается с серьезными рисками и вызовами, поэтому международному сообществу следует совместно противостоять им.

    «Китайская сторона готова совместно с финской твердо защищать международную систему с ООН в центре и международный порядок, основанный на международном праве», – заявил он.

    Кроме того, председатель КНР призвал развивать двустороннее сотрудничество с Финляндией в сферах энергетического перехода, сельского хозяйства и научно-технических инноваций.

    Визит премьер-министра Финляндии Петтери Орпо в Китай проходит с 25 по 28 января.

    В Китае назвали заявления НАТО о «китайской угрозе» в Арктике выдумкой.

    Ранее Евросоюз наказал Китай введением санкций за торговлю с Россией.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 11:02 • Новости дня
    ЕК одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро на перевооружение

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия согласовала финансирование для Польши по программе SAFE (Security Action for Europe), предусматривающее выделение 43,7 млрд евро на модернизацию армии и безопасность, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Европейская комиссия одобрила заявку Польши на получение 43,7 млрд евро в рамках программы перевооружения ЕС SAFE, передает «Интерфакс».

    Польский вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что средства направят на модернизацию вооруженных сил, развитие оборонной промышленности и обеспечение национальной безопасности.

    Польша станет крупнейшим бенефициаром инициативы, общий фонд которой составляет около 150 млрд евро.

    Ранее Польша направила в Еврокомиссию заявку на военные кредиты на сумму 43,7 млрд евро по программе милитаризации ЕС SAFE.

    Страны Евросоюза утвердили инвестиционный план SAFE на 150 млрд евро, направленный на усиление военного потенциала Европы и повышение самостоятельности ее оборонной промышленности.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и одержать в ней победу.

    Комментарии (0)
    Главное
    Генпрокуратура направила в суд дело Тимошенко о фейках о ВС России
    Турция хочет создать буферную зону на границе с Ираном
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    Минфин предложил рассмотреть легализацию онлайн-казино
    Экс-помощница двух губернаторов умерла, прилетев на похороны к матери
    Сидни Суини грозит наказание за рекламу нижнего белья на знаке Hollywood