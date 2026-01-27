  • Новость часаЕС и Индия заключили соглашение о свободной торговле
    27 января 2026, 11:02 • Новости дня

    ЕК одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро на перевооружение

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия согласовала финансирование для Польши по программе SAFE (Security Action for Europe), предусматривающее выделение 43,7 млрд евро на модернизацию армии и безопасность, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Европейская комиссия одобрила заявку Польши на получение 43,7 млрд евро в рамках программы перевооружения ЕС SAFE, передает «Интерфакс».

    Польский вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что средства направят на модернизацию вооруженных сил, развитие оборонной промышленности и обеспечение национальной безопасности.

    Польша станет крупнейшим бенефициаром инициативы, общий фонд которой составляет около 150 млрд евро.

    Ранее Польша направила в Еврокомиссию заявку на военные кредиты на сумму 43,7 млрд евро по программе милитаризации ЕС SAFE.

    Страны Евросоюза утвердили инвестиционный план SAFE на 150 млрд евро, направленный на усиление военного потенциала Европы и повышение самостоятельности ее оборонной промышленности.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и одержать в ней победу.

    26 января 2026, 21:14 • Новости дня
    Российских дипломатов уведомили об ограничениях на передвижения по Европе

    В Нидерландах уведомили об ограничениях на передвижения дипломатов из России по ЕС

    Российских дипломатов уведомили об ограничениях на передвижения по Европе
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Нидерландов официально уведомил посольство России о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов в пределах Евросоюза.

    В дипмиссии России в Гааге сообщили, что теперь российские дипломаты и консульские сотрудники должны заблаговременно уведомлять власти страны Шенгенской зоны, границу которой они собираются пересечь, даже если речь идет о транзитном проезде, передает РИА «Новости».

    Эти меры введены в рамках 91-го санкционного пакета Евросоюза и начали действовать с 25 января. Ранее такого порядка для дипломатов не существовало, и нововведения коснулись всех аккредитованных сотрудников российских представительств в странах ЕС.

    В посольстве России подчеркнули, что рассматривают этот шаг как «очередной элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения норм права» со стороны европейских государств.

    Ранее эстонские власти приняли решение об ужесточении с 25 января порядка пересечения государственной границы для российского дипломатического персонала, введя требование о предварительном получении разрешения на пересечение границы.

    Нидерланды занимают восьмое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    26 января 2026, 12:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС

    Экономист Лизан: Для Зеленского 2026 год является политическим дедлайном

    Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС
    @ Christian Spicker/IMAGO/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина стремится в течение этого года решить вопрос о вступлении в ЕС, поскольку ее энергетических, военных и финансовых возможностей хватит еще максимум на девять месяцев. Далее может наступить глубокий кризис, означающий политический коллапс Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Зеленский заявил о готовности Украины присоединиться к Евросоюзу в 2027 году.

    «Оптимистичные заявления Зеленского о якобы технической готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году говорят о его согласии с условиями Брюсселя подписать таможенные соглашения на европейских условиях, поднять тарифы на газ и электроэнергию для своего населения, увеличить налоги для бизнеса. Евросоюз может даже потребовать передать компанию «Энергоатом» под кураторство «своих» людей», – указал спикер.

    «По всей видимости, это заявление сделано в рамках глобальной дискуссии с Брюсселем, Киевом и Вашингтоном. Предполагается, что Запад предлагает Киеву заключение мирного соглашения в обмен на 800 млрд долларов финансирования до 2040 года. Из них 600 млрд – это деньги США, Европы, Всемирного банка, а 200 млрд планируется привлечь со стороны частных инвесторов. Возможно, в эту сумму попытаются включить и российские золотовалютные резервы», – рассуждает экономист Иван Лизан.

    «По сути, речь идет о гигантской взятке, которая обсуждается в связке с возможностью принятия Украины в Евросоюз по ускоренной программе с 1 января 2027 года. Этих денег Киеву хватило бы на покрытие бюджетного дефицита и даже на частичное послевоенное восстановление – при сокращении численности ВСУ, разумеется. Кроме того, на Банковой уверены, что вступление в ЕС с каким-то волшебным образом прекратит СВО и урегулирует украинский кризис», – продолжил собеседник.

    «Но в реальности все это не более, чем абстракция. Во-первых, Россия, вероятно, будет против вступления Украины в ЕС. Евросоюз перестал быть экономическим объединением в 2022 году и сейчас стремится стать военным и политическим. По большому счету это становится своего рода аналогом НАТО. А я напомню, что Москва выступала против расширения Североатлантического альянса», – отметил аналитик.

    «Помимо этого, категорически против выступят Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария и аграрии других стран с развитым растениеводством. Они уже справедливо указывают, что вступлением в ЕС Украина посягнет на текущую модель перераспределения труда в сельском хозяйстве европейских стран. Зарабатывать на перевалке украинских товаров – да, сотрудничать – нет», – детализировал эксперт.

    «Между тем в поддержку идеи вступления Украины в ЕС могут выступить европейские энергетики, поскольку это гарантирует им дополнительные прибыли. Таким образом, потенциальный раскол в европейском бизнес-сообществе – это повод для Брюсселя не принимать в Евросоюз своего восточноевропейского соседа. Не говоря уже о том, что объединение явно не захочет видеть среди своих членов страну в состоянии активного военного конфликта», – заметил экономист.

    «Для Зеленского, однако, нынешний год является политическим и экономическим дедлайном. Именно поэтому он называет такие сроки – 2027 год. Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – резюмировал Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким, сообщает РИА «Новости».

    «Технически Украина будет готова в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров», – добавил он. Однако Навроцкий назвал такие устремления Киева «труднодостижимыми», сославшись на традиционный процесс вступления в ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам европейских стран дорожную карту финансирования Украины, которая предусматривает выделение ей 800 млрд долларов за 10 лет и ускоренное вступление в Евросоюз к 2027 году.

    Однако все это не помешало Зеленскому на Всемирном экономическом форуме в Давосе обрушиться с критикой на европейские страны за неспособность ответить на давление главы Белого дома Дональда Трампа. «Европа выглядит растерянной, пытаясь убедить президента США измениться. Но он не изменится», – сказал он.

    Он заявил, что «Трамп не будет слушать такую Европу», а также раскритиковал отправку европейскими странами нескольких десятков военных для защиты Гренландии. «Либо вы заявляете, что будете защищать регион от России и Китая, либо рискуете тем, что вас не воспримут всерьез», – сказал Зеленский.

    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    27 января 2026, 05:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    @ Olivier Hoslet/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен пересматривает действующие долговые правила с целью подготовки «к войне с Россией», пишет Daily Telegraph.

    На прошлой неделе в Брюсселе состоялся экстренный саммит ЕС. Daily Telegraph пишет, что фон дер Ляйен «сделала шаг в направлении смягчения» существующих долговых правил. В статье подчеркивается, что эти меры рассматриваются как шаг к подготовке ЕС «к войне с Россией к 2030 году». Изменение норм ЕС должно способствовать финансированию дополнительных оборонных расходов в размере 650 млрд евро, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила изыскать 650 млрд евро на военные инвестиции за четыре года за счет сокращения бюджетных расходов и новых государственных кредитов. Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро для предоставления странам кредитов на закупку оружия в Европе.

    26 января 2026, 12:51 • Новости дня
    Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года
    Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа в Евросоюз с 2027 года, следует из заявления Совета ЕС.

    Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа в Евросоюз, передает ТАСС.

    В официальном заявлении указывается, что запрет на поставки российского СПГ будет введен с 1 января 2027 года. Запрет на импорт трубопроводного газа вступит в силу с 30 сентября 2027 года.

    Это решение является частью нового санкционного пакета Евросоюза и направлено на сокращение энергетической зависимости от России.

    Совет ЕС принял решение ввести с 2027 года штрафы за нарушение запрета на закупку российского газа. Европейские компании, нарушающие новые правила, будут обязаны выплатить штраф в размере 300% от суммы сделки или 3,5% от своего годового оборота, в зависимости от того, какая сумма окажется больше. Для физических лиц предусмотрено взыскание не менее 2,5 млн евро, а для компаний – не менее 40 млн евро.

    Европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны ЕС с финальным прекращением импорта к осени 2027 года.

    Евросоюз согласовал новый пакет санкций и запретил импорт сжиженного природного газа из России с 2027 года.

    Россия заняла третье место по стоимости импорта газа в Европейский союз в ноябре 2025 года.

    26 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Словакия решила оспорить в суде запрет на российский газ в ЕС
    Словакия решила оспорить в суде запрет на российский газ в ЕС
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Братислава готовит иск в суд ЕС, добиваясь отмены утвержденного Брюсселем запрета на импорт российского трубопроводного и сжиженного газа, вступающего в силу в 2027 году, сообщил глава МИД республики Юрай Бланар.

    Бланар сообщил о подготовке иска в Европейский суд. Братислава категорически не согласна с утвержденным в Брюсселе эмбарго на импорт энергоносителей, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем соглашаться с решениями, которые не отражают реальные возможности отдельных стран. Поэтому мы обратимся в суд Европейского союза и будем инициировать процедуру, направленную на отмену постановления REPowerEU», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла превращение европейцев в «несчастных рабов» из-за новых рестрикций.

    26 января 2026, 15:56 • Новости дня
    Захарова предрекла европейцам судьбу «несчастных рабов» без российского газа
    Захарова предрекла европейцам судьбу «несчастных рабов» без российского газа
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый запрет Евросоюза на импорт российского газа с 2027 года может превратить европейцев в «несчастных рабов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Время продемонстрирует, в какое именно положение ставят себя жители ЕС, отвергая российское голубое топливо, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе со «Звездой», передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула: «Пока сложно определить точно: то ли это счастливые вассалы, то ли несчастные рабы – время покажет. Но от свободы они отказались в любом случае».

    Напомним, Совет ЕС утвердил запрет на импорт сжиженного природного газа из России с 1 января 2027 года.

    26 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Сальвини раскритиковал Зеленского за нападки на ЕС в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не должен жаловаться на ЕС после всех полученных денег, заявил итальянский вице-премьер, министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини.

    Сальвини возмутился тем, что глава киевского режима «после всех полученных денег», затраченных усилий и оказанной Украине помощи «осмеливается жаловаться», передает ТАСС.

    «Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее», – говорится в выступлении Сальвини перед сопартийцами из «Лиги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с критикой Европы и требованием увеличить поддержку Украины.

    26 января 2026, 19:32 • Новости дня
    От Вучича ЕС требовал закрыть российские СМИ в Сербии ради вступления в Евросоюз
    От Вучича ЕС требовал закрыть российские СМИ в Сербии ради вступления в Евросоюз
    @ Lafargue Raphael/Abaca/Sipa USA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для успешного продолжения диалога о присоединении к Европейскому союзу, об этом рассказал президент страны Александр Вучич.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что руководство одной из европейских стран советовало ему закрыть российские СМИ в республике, чтобы ускорить ее евроинтеграцию, передает РИА «Новости».

    «Я лично звонил президенту одной страны и премьеру другой страны до декабря. Мне посоветовали из Брюсселя, сказали, что Еврокомиссия хочет предложить открытие кластера номер три переговорной платформы (о вступлении в ЕС - ред.). Он мне сказал: «Закройте российские СМИ в Сербии, мы поддержим открытие кластера номер три», – заявил Вучич в эфире TV Blic.

    По его словам, данный совет исходил из Брюсселя и был связан с намерением Еврокомиссии предложить открытие кластера номер три переговорной платформы о вступлении в ЕС. Вучич отметил, что поблагодарил собеседника за рекомендацию и затем перевел разговор на спорт.

    В Сербии продолжают работать представительства российских информационных агентств, а также телеканалов ВГТРК и НТВ. В стране ведут вещание RT и радиостанции Sputnik.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться. Брюссель понимает нацеленность общества республики на евроинтеграцию. По словам политолога Станислава Ткаченко, Белграду придется согласиться на выдвигаемые условия.

    26 января 2026, 22:57 • Новости дня
    Франция выступила против покупки ракет Storm Shadow для ВСУ

    Франция заблокировала закупку Storm Shadow для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Франция выступила против предложения приобрести у Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины в рамках европейского пакета военной помощи, сообщила газета The Daily Telegraph (DT).

    Франция выступила против закупки британских ракет Storm Shadow для ВСУ в рамках пакета военной помощи на 90 млрд евро, передает ТАСС.

    По данным британской газеты The Daily Telegraph, Париж настаивает, что приоритет при закупке вооружений для Киева должен отдаваться компаниям из Евросоюза. В то же время коалиция из десятка европейских стран, включая Польшу, Румынию, Чехию и Нидерланды, поддерживает упрощение для Украины правил использования этого «военного кредита», чтобы позволить покупать вооружение у Великобритании.

    Один из европейских дипломатов назвал Францию «очевидным оппонентом» подобных предложений. Британские дипломаты ведут переговоры с ЕС, однако им советуют активнее взаимодействовать с Европейской комиссией и Европарламентом, где Франция обладает значительным влиянием в профильных комитетах.

    Согласно оценкам украинских военных, их потребности в вооружении, произведённом вне ЕС, составляют до 24 млрд евро. Среди нужд называются комплексы Patriot и ракеты PAC-3 американского производства, а также дальнобойные ракеты, которые страны Евросоюза, по мнению издания, вряд ли смогут предоставить Украине. В этой связи коалиция европейских стран считает, что Британия могла бы передать Киеву свои Storm Shadow.

    Ранее, в январе, Politico сообщал о разногласиях в Евросоюзе по вопросу закупок оружия для Украины. Германия и Нидерланды выступают за возможность тратить часть суммы на покупку американских вооружений, а Франция продолжает настаивать на приоритете европейских производителей.

    Французская компания EOS Technologie передала на Украину несколько ударных беспилотников с дальностью полета до 500 км.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо получить вооружение, сопоставимое с российским «Орешником», который недавно был использован по целям на Украине.

    27 января 2026, 06:15 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не сможет обеспечить свою безопасность без поддержки США, заявил генсек НАТО Марк Рютте евродепутатам комитета по иностранным делам Европарламента.

    «И если кто-то здесь снова думает, что Европейский союз или Европа в целом может защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу», – приводит слова Рютте РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Европа не сможет «идти в одиночку», если продолжит тратить на военные нужды 5% ВВП. По его словам, потребуется 10%, а также нужно будет усиливать собственный ядерный потенциал, то есть тратить «миллиарды и миллиарды евро».

    По словам Рютте, такие траты не только окажутся чрезмерными, но и приведут к потере стратегического преимущества, обеспечиваемого американским ядерным зонтиком: «В этом сценарии вы потеряете высший характер нашей свободы, который есть ядерный зонтик США. Так что, эй, удачи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры ряда европейских правительств задумались о создании военного альянса, который может стать альтернативой НАТО без участия Вашингтона. Рютте возглавил рейтинг брюссельских чиновников с самой трудной работой. СМИ заявили, что основная задача Рютте сегодня заключается не столько в управлении НАТО, сколько в постоянных попытках не допустить его распада.

    26 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Пискарев сообщил о доказательствах преступлений Киева и его покровителей

    Пискарев: У России есть доказательства преступлений Киева для трибунала над Каллас

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России собрана доказательная база преступлений Киева и их западных покровителей, достаточная для трибунала над функционерами ЕС, включая главу евродипломатии Каю Каллас, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

    Пискарев напомнил, что ранее Кая Каллас заявила о подготовке трибунала над российскими руководителями, а также о выделении Евросоюзом 10 млн евро на эти цели. По словам депутата, «доказательная база преступлений киевского нацистского режима и его покровителей нашими компетентными органами собрана обширная. Этого более чем достаточно для обвинения в геноциде и трибунала над самими функционерами ЕС, в том числе и фанатично ненавидящей Россию Каллас», говорится в Telegram-канале комиссии.

    Он также подчеркнул, что европейские чиновники умалчивают о нанесенном россиянам ущербе из-за незаконных санкций и поставок вооружения киевским властям, которое применяется против мирного населения, инфраструктуры и экономики. По словам Пискарева, честная оценка этого вреда «заполнит не один том» и имеет значение не только для России, но и для стабильности в Европе.

    Ранее Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске), где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

    До этого дипломат Родион Мирошник отметил, что Киев применяет запрещенные методы войны, теряя десятки километров ежедневно.

    Напомним, Россия передала в Международный суд ООН материалы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе.

    26 января 2026, 14:34 • Новости дня
    ЕК отказалась комментировать переговоры по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия не стала комментировать прошедшие в Абу-Даби переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

    «Еврокомиссия находится в контакте с украинской и американской делегациями по итогам переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби», – сказала глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    Пинью отказалась давать дополнительные комментарии касательно переговоров.

    Напомним, в субботу завершились переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России. Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы

    Ранее стала известна дата следующего раунда переговоров России, США и Украины.

    27 января 2026, 09:22 • Новости дня
    В ЕС произошел раскол из-за позиции по «зеленому судоходству»

    Euractiv: В ЕС назревает раскол из-за споров о «зеленом судоходстве»

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает переход судоходства на экологически чистое топливо, однако страны не смогли прийти к единому мнению по климатическим мерам, сообщает портал Euractiv.

    Портал Euractiv сообщает, что вопрос сокращения выбросов на морском транспорте стал причиной споров между странами Евросоюза, передает ТАСС.

    Разногласия проявились в ходе обсуждения соглашения в Международной морской организации о переходе судоходства на экологически чистые виды топлива. Ранее ЕС поддержал программу достижения углеродной нейтральности в отрасли, но Греция и Кипр воздержались при голосовании из-за угроз санкций со стороны США, что привело к переносу окончательного решения на год.

    По данным Euractiv, часть стран ЕС, в том числе Дания и Нидерланды, провели консультации с Китаем, который выразил готовность искать компромисс по вопросам регулирования выбросов от судоходства. В то же время Греция поддержала альтернативную позицию США и Саудовской Аравии, предусматривающую использование сжиженного природного газа как переходного топлива, тогда как изначальная стратегия ЕС предполагает поэтапный отказ от ископаемого топлива.

    В Еврокомиссии заявили о готовности содействовать диалогу для выработки компромисса по данному вопросу. На данный момент, как подчеркивает Euractiv, у Евросоюза отсутствует согласованная позиция по дальнейшим переговорам.

    В Евросоюзе планируют сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против политики администрации президента США и поддержала соглашение ООН по уменьшению выбросов от судоходства.

    В то же время, Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату.

    27 января 2026, 09:36 • Новости дня
    В МИД обвинили Эстонию в попытках ограничить судоходство в Балтике

    Посольство России заявило о попытках Таллина ограничить судоходство в Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Временный поверенный в делах России в Таллине осудил попытки Эстонии ограничить свободу судоходства и указал на недопустимость применения вооруженной силы к морякам, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

    Эстония предпринимает попытки ограничить свободу судоходства России в Балтийском море, применение вооруженной силы против моряков является недопустимым, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов, передает РИА «Новости».

    По словам российского дипломата, таким образом Эстония пытается помешать не только российским судам, но и другим странам, поддерживающим экономические связи с Россией.

    Ранее парламент Эстонии принял законопроект, разрешающий топить «опасные и подозрительные суда». Документ также предусматривает возможность нанесения ударов по гражданским судам, если их сочтут «угрозой важным объектам страны».

    Камран Абилов напомнил, что ООН запрещает ограничивать свободу судоходства, если судно не нарушает международные нормы. Дипломат подчеркнул, что даже в таком случае недопустимо применять вооруженные силы против моряков.

    Эстония занимает третье место в  декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что решение Эстонии топить «подозрительные» суда создает риски для Калининградской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как история наказывала Финляндию за агрессию к России.

    27 января 2026, 08:49 • Новости дня
    Си Цзиньпин выразил надежду на роль Финляндии в отношениях КНР и Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Китай рассчитывает на активное участие Финляндии в укреплении отношений между КНР и Европой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

    Си Цзиньпин на встрече с Петтери Орпо отметил важность партнерства Китая и Европы, подчеркнув приоритет сотрудничества над конкуренцией, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что, по мнению Китая, Европа и КНР являются партнерами, а не соперниками, при этом сотрудничество между сторонами важнее конкуренции, а консенсус сильнее разногласий.

    Си Цзиньпин отметил, что современный мир сталкивается с серьезными рисками и вызовами, поэтому международному сообществу следует совместно противостоять им.

    «Китайская сторона готова совместно с финской твердо защищать международную систему с ООН в центре и международный порядок, основанный на международном праве», – заявил он.

    Кроме того, председатель КНР призвал развивать двустороннее сотрудничество с Финляндией в сферах энергетического перехода, сельского хозяйства и научно-технических инноваций.

    Визит премьер-министра Финляндии Петтери Орпо в Китай проходит с 25 по 28 января.

    В Китае назвали заявления НАТО о «китайской угрозе» в Арктике выдумкой.

    Ранее Евросоюз наказал Китай введением санкций за торговлю с Россией.

